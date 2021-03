Rapid-Fans: „Gegen DIESE Austria hätte man gewinnen müssen“

Der SK Rapid war im Wiener Derby die bessere Mannschaft, kam jedoch nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die...

Der SK Rapid war im Wiener Derby die bessere Mannschaft, kam jedoch nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihres Teams sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr außerdem die Kommentare der Austria-Fans zum Wiener Derby.

pironi: „Das Spiel muss man gewinnen. Ärgerlich. Immerhin ein weiterer Schritt für die Austria ins untere Playoff.“

Hütteldorfer94: „Dass wir gegen die Austria Unentschieden spielen oder sogar verlieren, war für mich vor dem Match ja durchaus im Bereich des Möglichen. Aber da ging ich auch noch von einem anderen Auftreten der Stöger-Truppe aus. Gegen diese Austria gestern hingegen MUSS man eigentlich gewinnen.“

Green_White Anfield Devil: „Zweimal gegen so einen harmlosen FAK nicht zu gewinnen ist einfach nur lächerlich. Echt peinlich!“

wunderkind: „Wir sind seit Wochen offensiv nicht mehr existent.“

Zuckerhut: „Nicht ganz so schlimm wie das erste Derby, gewinnen musst du das trotzdem. Einzig positiv ist die starke Abwehrleistung.“

PingPong: „Sieg wäre zwar verdient gewesen aber offensiv ist das nicht viel mehr als Durchschnitt. Wir tun uns Woche für Woche enorm schwer tatsächliche Chancen herauszuspielen.“

Ernesto: „Sehr schwaches Spiel. Mehr als ein X haben wir nicht verdient. Wir haben einfach viel zu wenig Chancen herausgespielt. Optisch waren wir überlegen, aber wir konnten das eben nicht ummünzen in Großchancen. Kara war sinnbildlich für unser Spiel. Der war absolut abgemeldet bei Palmer-Brown. Insgesamt erkenne ich aktuell schon ein bisserl ein Problem. Denn das war jetzt nicht das erste Spiel, wo wir dieses Problem hatten. Wir schießen keine Tore und wir erspielen zu wenig Chancen.“

Hütteldorfer94: „Altach war also kein Ausrutscher. Wir schaffen es gegen die kleinen, schwächeren Mannschaften einfach nicht, ein Tor zu erzielen.“

zahi: „Nie in Gefahr zu verlieren, aber auch nur selten die Hoffnung, das zu gewinnen. Man hat viel zu spät versucht zu drücken. Trotzdem hätte man gewinnen müssen. Naja, immerhin besser als erwartet. Ich habe ein 0:1 befürchtet.“

zidane001: „Unfassbar planlos. Keine wichtigen Spieler verletzt. Das ganze Frühjahr trotz vieler Punkte sehr schwach. Mich wundert es, dass wir so viele Punkte haben und auf Platz 2 stehen.“

Homegrower: „Es setzt sich fort was eh schon eine Weile zu sehen war, freu mich schon sehr auf Grüll und was da noch kommen möge für die Flügel, dann geht das auch besser. War nicht glorreich aber wir waren besser, irrsinnig erbärmlich die Austria, die in so einer Situation nicht einmal auf Sieg spielt, das ist mal richtig armselig.“

Da Oide Bimbo: „Ein insgesamt sehr schlechtes Derby, das wir leicht gewinnen hätten können.“

Fox Mulder: „Ein Gegner gegen den man gewinnen muss. Schade, aber das war einfach zu wenig. Man war in Halbzeit 2 bemüht und auch die bessere Mannschaft, aber vorne fällt uns viel zu wenig ein. Die Passqualität war unter jeder Kritik. Das Spiel muss man analysieren und aufarbeiten. Jetzt gibt es noch zwei Partien um wieder in die Spur zu finden. Im oberen Playoff darf man sich solche Spiele nicht erlauben.“

Ipoua #24: „Das Spiel war ziemlich langweilig um ehrlich zu sein. Erst in der zweiten Halbzeit hat man wenigstens so etwas in die Richtung von Kombinationsspiel gesehen und hätte sich auch spät belohnen können, aber dann kommt zum Unvermögen halt auch noch Pech dazu in Form von Aluminium. Die Austria harmlos und dennoch haben wir es wieder nicht geschafft zu gewinnen. Ich weiß, das Derby hat eigene Gesetze und die Tabellensituation wird ausgeklammert, aber das Spiel hatte fast keine Höhepunkte und hat irgendwie auch keine Emotion hervorgerufen. Ich denke die Einsatzbereitschaft hat schon gepasst, aber das muss man insgesamt dann doch cleverer lösen und auch mit dem letzten Nachdruck voll dabei sein auch wenn die Beine schwer sind. Schade, es wäre mehr drin gewesen aber damit muss man jetzt leben und die Partie abhaken.“

