Austria-Fans: „Schwaches Spiel mit dem richtigen Ergebnis“

Das gestrige Wiener Derby sah keinen Gewinner, sondern endete mit einem 0:0-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans der beiden Mannschaften zum torlosen Remis sagen und starten mit den Fanmeinungen der Austria-Anhänger. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Dim: „Hinten ordentlich gestanden und wenig zugelassen, vorn kaum existent. Ein einziger Torschuss ist einfach schwach. Ergebnis den Umständen entsprechend ganz ok und trotzdem leider viel zu wenig.“

farii: „Ganz fürchterliche Spielanlage, was sollen diese nutzlosen hohen Bälle in die Spitze durch das ganze Spiel hinweg? Da war kein einzig brauchbarer dabei, wie auch, wie sollen Monschein und Djuricin sich in der Luft gegen Barac und Hofmann durchsetzen. Die paar Konter die brauchbar gewesen wären, dann ganz schlecht zu Ende gespielt, Fitz heute mit einem rabenschwarzen Tag und darf durchspielen. Positiv waren die Defensivleute, sehr konzentriert und aufmerksam gespielt! Aufstellung hat mutig ausgesehen, aber dann kommt so ein mutloser Auftritt, schade.“

maxglan: „Sehr schwaches Spiel mit dem richtigen Ergebnis. Wenn die beiden Teams nicht zufällig violette und grüne Dressen angehabt hätten, wär das auch locker als Kapfenberg gegen FAC durchgegangen.“

Lucky Luke: „Die Abwehr okay, Palmer- Brown, Martel und Pentz unsere Besten. Nach vorne war es gar nichts, wenn man mal halbwegs in Position war, folgte ein technischer Fehler. Überhaupt unser Mittelfeld viel zu wenig durchsetzungsfähig, einmal fehlt die Geschwindigkeit, dann wieder die Technik. Djuricin hätte, finde ich, ein bisschen Potential gezeigt, er ist ein besserer Kicker als Monschein, aber die beste Möglichkeit hat er auch stümperhaft verhaut. Alles in Allem leider viel zu wenig.“



the dude: „Im Mittelfeld fehlt eindeutig die Körperlichkeit. Sarkaria und Fitz sind defensiv leider Vorgaben.“

VeilchenUK: „Obwohl ich nicht Stöger bashen möchte – das Spiel war ärgstens vercoacht! Mit Wimmer hinten links wird das nie was, Fitz bringt wirklich gar nichts. Er wechselt Ebner für Monschi ein wenn wir auf Konter spielen wollen. Und Jukic allein bringt für mich nicht genug um was zu ändern. Wieso nicht mit Zeka versuchen Schwung reinzubringen statt fitz.“

AustriaWien1997: „Schade, das war heute nix. Palmer-Brown wirklich bärenstark und ich sehe auch etwas Potential bei Djuricin, der gefällt mir besser als erwartet. Warum wir nicht öfter wechseln, wenn alle schon quasi tot sind und warum er Wimmer am Platz lässt, der ein ums andere Mal überfordert war, versteh ich auch nicht zu 100%.“

Groovee: „Unsere Konter und die Passgenauigkeit sind halt ein Witz…so gewinnst halt kein Match.“

Pinkman: „Chancen waren kaum vorhanden. Djuricin hat mir gut gefallen, muss den Querpass aber spielen dann stehts vielleicht 1:0 – hat aber einen guten Schuss und kann Gegner ausspielen. Rapid wahrscheinlich gefährlicher, aber wir hatten zumindest einmal wieder Pentz. Strebinger wurde kein einziges Mal gefordert.“

violet heat: „Auch in der übelsten Seuchensaison ever im Derby ungeschlagen, ist ok. Bravo unserer Defensive, allen voran EPB, Schössi und natürlich Pentz. Djuricin könnte uns noch Freude machen. Einmal mehr enttäuschend Sarkaria, der im entscheidenden Moment meist doch die falsche Entscheidung trifft und Fitz.“

Austrianer48: „Sehr offensiv aufgestellt, leider zu offensiv. Der Spielverlauf war erwartbar, vor allem hat Rapid in der zweiten Halbzeit diesen Raum genutzt. Wimmer heute leider nicht gut, sollte halt dort spielen, wo er auch seine Stärken hat. Auch kein Zeichen von außen, mit Wechsel, dass man unbedingt gewinnen möchte.“

