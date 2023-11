Rapid-Fans: „Jeder Punkteverlust wäre eine Katastrophe“

Der SK Rapid trifft heute auf den SCR Altach und will im Kampf um das obere Playoff unbedingt drei Punkte einfahren. Wir wollen uns...

Der SK Rapid trifft heute auf den SCR Altach und will im Kampf um das obere Playoff unbedingt drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans im Austrian Soccer Board vom Auswärtsspiel in Vorarlberg erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Boidi: „Pflichtsieg. Bin gespannt wer im zentralen Mittelfeld von Grgic, Kerschbaum und Oswald gemeinsam spielt. Ansonsten ist die Aufstellung bis auf die Rechtsverteidiger-Position fast logisch.“

mrneub: „Es zählen nur drei Punkte, jeder Punkteverlust wäre eine Katastrophe.“

miffy23: „Natürlich muss jedes Spiel gegen Altach ein Sieg werden, diesen Anspruch gibt sowohl der Kader als auch die Tabelle her. Und bezüglich der Performance erwarte ich mir, dass sich hier Konstanz einpendelt und diese Siege dann eben auch sicher eingefahren werden, was soll man sich sonst erwarten in solchen Partien.“

MarkoBB8: „Nennt mich verrückt, aber ich würde sogar mit Mayulu vorne starten, Burgi natürlich auf die Bank. Das Tor im CUp, welches er mit Gewalt quasi erzwungen hat, könnte der berühmte Knopf gewesen sein – ist natürlich nur meine bescheidene Meinung.“

Grüner-Wiener: „Burgi muss immer spielen. Erstens ist er einer der wenigen Führungsspieler und zweitens ist Burgi einfach immer gefährlich und erzielt Tore aus dem Nichts. Und wir brauchen jetzt unbedingt Siege.“

FloRyan: „Burgstaller und Mayulu sind für mich zwei verschiedene Stürmertypen. Wobei Burgstaller mehr von Mayulu hat als umgekehrt. Burgstaller macht viel mehr Wege und ihm kann man Bälle in die Tiefe spielen, das ist mit Mayulu nicht der richtige Plan, so wie er bisher in der Bundesliga aufgetreten ist. Er ist eher ein Stürmer der mit wenigen Kontakten arbeitet, Stichwort „Knipser“ oder „Strafraumstürmer“. Wenn Mayulu spielt ist die spielerische Komponente und das Flügelspiel noch viel wichtiger, weil er mit Bällen gefüttert werden muss, ansonsten wirkt er verloren. Noch wichtiger als die Personalie und der Spielertyp Nuhiu ist es, den Altachern Jurcec, Fadinger und Gebauer nicht zu viel Raum auf den Flügeln oder hinter der Abwehr zu geben. Letzteres spricht deutlich gegen Sollbauer, weil er gerne zu hoch steht und ihm das Tempo fehlt um das dann noch aufzuholen.“

SandkastenRambo: „Hauptsache drei Punkte, nichts anderes zählt aktuell.“

valery: „Ich hoffe stark, dass wir das Spiel gewinnen, bei einer Niederlage würden wir uns dann wohl auf Platz neun wieder finden, und dann brennt der Hut ordentlich.“

Totaalvoetbal: „Altach Auswärts ist kein Jausengegner… Wollen wir ins obere Playoff sollten wir das Spiel aber besser gewinnen.“

Schwemmlandla3: „Wenn wir dort den Dreier holen wollen, müssen wir für Sonntag unsere Art des Fußballs umkrempeln. Mit „Fußball“ gewinnst am Sonntag unter den vorherrschenden Umständen nichts. Da gilt es sich rasch darauf einzustellen und bereits im Vorhinein eine passende Spielanlage in die Köpfe zu bekommen.“

flonaldinho10: „Mit vier oder mehr Toren abschießen spielt es diesmal sicher nicht, Altach hat sich seit dem ersten Duell mit uns enorm stabilisiert. Offensiv sind sie halt auch eher ein Lüfterl, erwarte eine sehr enge Partie.“

orßit: „Der Altach-Platz ist der reinste Acker, das wird ein Krampf am Sonntag!“

Grüner-Wiener: „Einfach nur ärgerlich, dass wir bis jetzt so viele Punkte verschenkt haben. Sonst wäre ein X in Altach nicht mal so schlimm.“

b3n0$: „Wie immer: Kantersieg oder Punktverlust. Wir spielen aber auswärts, also glaub ich mal vorsichtig an ersteres.“

Zuckerhut: „Rechne maximal mit einem Unentschieden.“

hyks: „Ich rechne auch eher mit einem Trauerkick und einem faden 1:1. Mehr wird nicht drin sein.“

Boidi: „Wir haben heuer auswärts nur gegen Red Bull verloren und gegen Mannschaften, die unter uns in der Tabelle sind immer souverän gewonnen.“

SCR1978: „Fredl tippt auf einen 1:0 Sieg der Grünen. Nachdem er ja das 3:3 gegen den LASK auch vorausgesagt hat, nehme ich seinen Tipp gern wieder.“

