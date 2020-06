Rapid-Fans: „Kampf um Platz 3 ist neu eröffnet“

Der SK Rapid verlor das Heimspiel gegen den TSV Hartberg überraschend mit 0:1 und verabsäumte es damit einerseits Tabellenführer Salzburg unter Druck zu setzen,...

Der SK Rapid verlor das Heimspiel gegen den TSV Hartberg überraschend mit 0:1 und verabsäumte es damit einerseits Tabellenführer Salzburg unter Druck zu setzen, andererseits aber auch die Verfolger auf Abstand zu halten. Wir wollen uns ansehen was die Fans nach der Niederlage gegen die Steirer sagen.

Schwemmlandla3: „Bin enorm enttäuscht, wir haben fahrlässig drei Punkte verschenkt. Einige wie Ullmann, Schwab, Knasmüllner hatten einen schlechten Tag. Nichtsdestotrotz gewinnst diese Partie normal locker mit zwei oder drei Toren Unterschied. Die Enttäuschung sitzt tief. Die Jungs haben ob der tristen Personalsituation trotzdem keinem schlechten Job gemacht.“

Zidane85: „Ich kann trotz Niederlage nicht böse sein. Normalerweise kannst mit unseren Chancen schon in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden. Ullmann komplett überspielt heute. In der zweiten Halbzeit mit der halben Amateurmannschaft aufgetreten. Ansonsten ist mir eigentlich nur die starke Partie von Hofmann, Ljubicic, Stoijkovic und in der ersten Halbzeit von Demir aufgefallen. Man sollte schon einmal darüber nachdenken bevor man schimpft, dass wir eine ganze Bundesligamannschaft an Verletzten stellen könnten. Wer an die Meisterschaft geglaubt hat, lebt sowieso im Lalelu-Land. EC-Platz (egal welcher) absichern und schauen gut durch die Krise zu kommen.“

LaDainian: „Die Partie haben wir verloren und nicht Hartberg gewonnen. Mit diesen Chancen darfst du dieses Match nicht verlieren.“

schleicha: „Kara, Kitagawa und Knasmüllner sind für Offensivkräfte derzeit einfach viel zu schlecht vorm Tor. Es braucht keinen Shon Weissman um aus vier Metern den Ball (!) zu treffen und einzuschieben. Kara kann man noch Zeit geben, aber ist für mich eher „eine Variante“ denn Stammspielermaterial. Kitagawa muss man Zeit geben – der war zu teuer um ihn schon abzuschreiben, aber oft kann er sich solche Komplettaussetzer nicht mehr leisten. Knasmüllner ist seit dem oberen Playoff eine einzige Katastrophe. Ich mag ihn, aber das ist schon richtig, richtig schlecht. Hoffe die Mannschaft bringt irgendwie einen Platz unter den Top 3 über die Runden und man erkennt wie extrem wichtig ein halbwegs brauchbarer Stürmer ist. Gegen Red Bull gibt es aber fix nichts zu holen, würde da mit einer B-Mannschaft antreten und schauen, dass man WAC und LASK in Zaum hält bzw. Sturm noch mal besiegt.“

sdfsdf: „Heute ist man an sich selbst gescheitert. Unzählige Chancen liegen gelassen und dem Gegner ein Tor geschenkt.“

Ernesto: „Erste Halbzeit war eigentlich ganz gut – auch wenn wir wiedermal die Chancen nicht genutzt habe. Leider sind wir durch den individuellen Fehler in Rückstand geraten. Zweite Halbzeit war dann leider ganz schwach. Da konnte man nicht mehr zulegen. Die Kräfte sind auch nicht mehr vorhanden. auf der Bank haben wir kaum noch Alternativen. Die letzten spiele werden richtig schwierig.“

Lichtgestalt: „Wenn Salzburg schwächelt … schütten wir komplett aus.“

Ipoua #24: „Es überrascht mich zwar, dass wir ausgerechnet heute verloren haben, aber irgendwie wars auch wieder aufgelegt. Irgendwann rächt es sich nun mal, wenn man zig Chancen vergibt und jetzt war es soweit – allerdings wäre es leichter gewesen mit einem Sieg im Rücken gegen Salzburg zu spielen, denn verliert man dort auch wird wieder alles ganz eng – unnötig.“

b3n0$: „Peinliche und einfach nur grottenschlechte Partie mit halbem Eigentor und entsprechendem Resultat.“

Fox Mulder: „Heute hat man den Kampf um Platz 3 neu eröffnet.“

derfalke35: „No Taxi, no party, gilt übrigens auch für nächste Saison.“

Rapid-Fan: „Leider machen sich die Verletzungen bemerkbar, viel Power von der Bank war nicht mehr möglich. Negativbeispiel für mich ist Auer, der reinkommt und die anderen für sich laufen lässt.“

steveme: „Irgendwann hat es kommen müssen. Abhacken, nach vorn schauen und im Sommer die Qualität im Sturm erhöhen.“

Schabistyle: „Unverständliche Wechsel heute. Kara raus obwohl es klar ist, dass die Hartberger mauern werden und dann wird nur mehr hoch reingeflankt auf 1.70 Meter große Spieler.“

Woid4tla: „Die ganze Euphorie der letzten Spiele auf einen Schlag vernichtet. Hartberg hat um einiges bissiger gewirkt, wie so oft in den letzten Jahren einfach nur grauslich zum Anschauen.“

