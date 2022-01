Rapid-Fans: „Kara hat die Rapid-Tugenden hochgehalten“

Gestern wurde der Wintertransfer von Ercan Kara zum Orlando City SC offiziell gemacht. Der Rapid-Stürmer, der sich von den unteren Ligen auf die internationale...

Gestern wurde der Wintertransfer von Ercan Kara zum Orlando City SC offiziell gemacht. Der Rapid-Stürmer, der sich von den unteren Ligen auf die internationale Bühne schoss, wechselt in die MLS nachdem er in insgesamt 84 Pflichtspielen für die Grün-Weißen 37 Tore und 16 Assists beisteuerte. Die von einigen Medien angegebene Ablösesumme von 1.82 Millionen stimmt aus Sicht der Hütteldorfer leider nicht, hierbei dürfte es wahrscheinlich zu Verwechslungen mit Karas Gehalt gekommen sein. Angesichts der Restlaufzeit von nur einem halben Jahr fiel die Ablösesumme deutlich niedriger aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Abgang des Torjägers sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wiensimmering82: „Danke für tolle Spiele und geile Tore für unseren Verein…viel Spaß in den Staaten.“

gruenes_blut: „Danke Erci für alles und viel Erfolg. Warst einer meiner Lieblingsspieler in den letzten Jahren und hast Rapid verkörpert wie kaum ein anderer in der aktuellen Mannschaft. Deine Rapid-Geschichte kann und wird eine Inspiration für viele andere Jungfußballer sein, die abseits von diversen Akademien existieren und trotzdem nach oben kommen wollen.“

pironi: „Danke für zwei wunderbare Jahre und viel Glück in den USA!“

Hanza72: „Danke für alles und viel Erfolg! Eigentlich die volle Hollywood-Story. Vom Unterligakicker zum Teamstürmer und bald auch Millionär!“

Grimey: „Schade um ihn, war ein richtig leiwander Typ. Das Einzige was schmerzt sind die hässlichen Vereinsfarben dort.“

Boidi: „Danke für alles Erci. Immer alles gegeben und die Rapid-Tugend verkörpert wie kaum ein anderer Spieler in der aktuellen Mannschaft. Das Gehalt sei dir vergönnt alles Gute und viel Erfolg in den USA.“

LiamG: „Mach´s gut und danke für die Tore.“

Baeckerbua: „Dafür, dass seine Karriere fast zu Ende war bevor sie begonnen hat ist das für ihn bestimmt eine richtig leiwande Gschicht!“

Glaukom2: „Mein Lieblingsspieler sagt adieu.“

Green_White Anfield Devil: „Freut mich für ihn. Gutes Gehalt und leben im Sunshine State, soll Schlimmeres geben. War ein guter Transfer und bleibt positiv in Erinnerung.“

Westsider: „Er soll jetzt mal ordentlich abcashen und das Abenteuer bei den Amis genießen. MLS ist auf jeden Fall seine Kragenweite und falls er dort alles zerbombt ist der Weg nach Deutschland auch nicht so weit und er kann sich nochmal auf höherer Ebene beweisen. Für ein Engagement in der Türkei und dergleichen reichts wohl auch immer noch mit 30. All the best Erci!“

Fußball_liebhaber: „Freue mich für Kara, dass er jetzt für immer aussorgen kann und wünsche ihm nur das Beste und viel Erfolg.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Kara-Transfer.

