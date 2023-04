Rapid-Fans: „Letzte Chance auf Platz 3“

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK und hofft nach dem turbulenten Wiener Derby auf weitere drei Punkte. Allzu einfach dürfte dieses Unterfangen...

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK und hofft nach dem turbulenten Wiener Derby auf weitere drei Punkte. Allzu einfach dürfte dieses Unterfangen jedoch nicht werden, da mit Burgstaller, Schick und Kasius drei Akteure gesperrt sind und dazu Innenverteidiger Leo Querfeld mit einer Verletzung ausfallen wird, was große Implikationen für das Aufbauspiel mit sich bringen wird. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Die Ausfälle schmerzen aber es hilft nichts. Bin gespannt ob Drujif oder Zimmermann vorne drin spielt. Als Rechtsverteidiger spielt hoffentlich Koscelnik, bei Oswald hätte ich sehr starkes Bauchweh zwecks Nakamura.“

SVR-SCR: „Selbst bei einem Sieg in Linz wird das mit Platz 3 nichts mehr werden. Man wäre dann zwar nur noch einen Punkt hinter den Linzern, danach folgt aber die Doppelrunde Rapid vs. RB Salzburg und LASK vs. Klagenfurt. Nach diesen zwei Spielen ist man wohl eher wieder fünf bis sieben Punkte hinter dem LASK bei nur noch vier Spielen. Also Platz 3 kann man ziemlich sicher vergessen heuer.“

RyanStecken: „Sollten wir nicht vorne mit Grüll, Kühn, Bajic, Drujif spielen sehe ich schwarz für das Spiel. Es fehlt dann einfach vorne die Entlastung und Nakamura & Co werden uns auffressen.“

Pivarnik: „Rapid kann jedes Spiel gewinnen. Noch dazu sind alle gut drauf. Falls Rapid das gewinnt, bin ich mir nicht sicher ob der LASK mehr Punkte gegen Klagenfurt holt als wir gegen Klagenfurt. Wäre sehr wichtig hier drei Punkte zu holen um vielleicht doch noch auf Platz drei zu kommen.“

eeelias: „Ein Koscelnik-Comeback würde ich sehr begrüßen, war vor seiner Verletzung sehr gut unterwegs und für Nakamura wohl auch der passendere Gegenspieler als Oswald. Zudem vielleicht endlich Mal etwas mehr Spielzeit für Druijf und Kühn, ich freu mich drauf.“

Wolti: „Mit unseren ganzen Ausfällen und Sperren haben wir einen Vorteil, der LASK weiß sicher nicht wie wir spielen, weil wir es selber auch nicht wissen.“

Grüner-Wiener: „Oswald darf auf keinen Fall Rechtsverteidiger spielen. Das passt überhaupt nicht zu seiner Spielweise. Aber gut, wenn Koscelnik fit ist stellt sich die Frage sowieso nicht, war schließlich unser Innenverteidiger Nr. 1 vor seiner Verletzung.“

Mecki: „Oswald darf gegen den körperlich starken LASK meiner Meinung nach überhaupt nicht spielen. Ich hoffe ich täusche mich und klar kann er sich noch entwickeln aber ich sehe wenig Potential für einen zukünftigen Stammspieler bei uns, derzeit sowieso nicht. Da sind mir Kerschbaum und Greil in den Zweikämpfen lieber und das ist schon weit weg von ideal.“

Schwemmlandla3: „Man wird dann sehen was Zoki einfällt. Ich hoffe wir können tatsächlich mal auf die stärksten Spieler zurückgreifen und alle sind soweit um von Beginn an zu spielen. Das wären für mich offensiv Grüll, Kühn, Druijf, Zimmermann.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid Wien.

