Rapid-Fans: „Mit drei ganz wichtigen Punkten in die Winterpause“

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen die Admira mit 2:1 und holte damit im letzten Pflichtspiel des Jahres drei wichtige Punkte im Kampf...

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen die Admira mit 2:1 und holte damit im letzten Pflichtspiel des Jahres drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ipoua #24: „Ein erwartet schweres Spiel auf tiefem Boden. Ich bin zufrieden auch wenn es einige Nerven gekostet hat, speziell im Finish.“

MiTrov: „Wichtiger Sieg. Jetzt regenerieren und trainieren in der Winterpause. Im Frühjahr werden wir wieder anders auftreten. Arase, Schick und Knasi müssen sich steigern. Das ist unglaublich schlecht und teilweise sehr erbärmlich.“

Ernesto: „Der Sieg ist das Einzige was zählt – die Leistung war schwach, aber das ist mir heute völlig egal. Jetzt geht´s leider in die Winterpause. Ich hoffe wir können ein paar Spieler verlängern in der Winterpause, damit da mal mehr Gewissheit herrscht.“

Fox Mulder: „Gott sei Dank gewonnen. Ein richtig schlechtes Spiel von uns in dem sich die Admira einen Punkt verdient hätte. Jetzt Kräfte sammeln und fleißig trainieren.“

LaDainian: „Ganz, ganz wichtige drei Punkte vor der Winterpause! Die Akkus sind leer das war ganz klar zu sehen, darum ist mir heute vollkommen egal wie wir diesen Sieg heimgebracht haben.“

revo: „Ferdl bei der Admira – das passt einfach.“

dingo: „Die beiden letzten Siege waren wohl die wichtigsten – heute sportlich, am Donnerstag finanziell. Auf Ferdl wartet jede Menge Arbeit in der Winterpause, vor allem defensiv spielen wir allzu oft wie ein Hühnerhaufen. Arase hat bei der Konterchance eindrucksvoll bewiesen, dass es für unsere Ansprüche einfach nicht reicht.“

Tommyboy: „Zum Glück ist jetzt mal Pause. Da gibts noch einiges zu tun bis zum Frühjahr für den Ferdl. Heute hätte ich mir schon mehr Dominanz gewünscht, aber die Akkus waren wohl nach Donnerstag auch etwas leer und die Anspannung draußen.“

Bojack: „Mich nervt das so sehr: Wurde das Abseitstor vom VAR geprüft? Gibt es eine einzige Einstellung, in der man eine Abseitslinie ziehen kann? Wie schwer kann es sein, ein solches Spiel ordentlich zu übertragen und Schiedsrichterentscheidungen transparent aufzulösen?“

tirnweth: „So unglaublich wichtig, damit nimmt auch viel Druck weg bis zum Frühjahrsstart, vor allem wenn man bedenkt, dass man gleich die Dosen als erstes haben.“

Grambamboli: „Gott sei Dank, ein wichtiger Auswärtssieg, auch wenn es eine Zitterpartie gewesen ist die man auch höher gewinnen hätte können bzw. müssen!“

Zidane85: „Ich will eigentlich niemanden hervorheben, muss es aber doch tun, weil er hier oft kritisiert wurde und das ist Petrovic! Der spielt momentan richtig gut und ist auch sehr wertvoll für unser Team. Kitagawa bei allen guten Ansätzen, aber das ist für einen Spieler dieser Preisklasse zu wenig.“

schleicha: „Gott sei Dank gewonnen. Extrem wichtig und am Ende auch nicht ganz unverdient. Arase und Kitagawa in Kombination könnten derzeit auch auf der Bühne auftreten. Die müssen ja nervlich völlig am Ende sein. Unfassbare Szenen am Ende.“

Waldratte: „Das Leben mal wieder unnötig schwer gemacht. Vor paar Wochen hätte man wohl wieder den Last-minute-Ausgleich kassiert.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Auswärtssieg des SK Rapid gegen die Admira.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!