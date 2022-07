Rapid-Fans: „Spielerisch war das sehr dünn“

Im Hinspiel der Europa-Conference-League-Qualifikation kam der SK Rapid gegen Lechia Gdansk nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur...

Im Hinspiel der Europa-Conference-League-Qualifikation kam der SK Rapid gegen Lechia Gdansk nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Oldergod: „Das Spiel hat sich dieses Ergebnis verdient.“

Ernesto: „Das Spiel war richtig schwach, aber man hätte trotzdem locker gewinnen müssen. zum Ansehen war das eher nix. Ich gehe aber davon aus, dass man in Polen gewinnen wird.“

Dansch10: „Leistung absolut inferior, man hat an Treibach angeschlossen. Was denkt sich Barisic wenn er so etwas sieht?“

Fox Mulder: „Mir fehlen die Worte. Feldhofers Job war es, die Mannschaft zum ersten Pflichtspiel in Form zu bekommen. Heute haben wir bereits das zweite und wir spielen nochmal deutlich schlechter als letzte Saison. Ich möchte gar keine einzelnen Spieler herausheben, manche sind definitiv auch noch zu kurz bei der Mannschaft um sich ein Urteil bilden zu können. In Summe ist das, was wir heute gesehen haben aber viel zu wenig. Warum man dem zentralen Mittelfeld, obwohl es der wichtigste Mannschaftsteil ist, seit Jahren kaum Beachtung schenkt, bleibt mir ein Rätsel. Bereits am Wochenende muss eine deutliche Leistungssteigerung her, die Zeit der Vorbereitung wurde leider nicht gut genützt. Jetzt muss man es in wenigen Tagen schaffen oder man starten mit schlechten Resultaten und einer verunsicherten Mannschaft. Ein Horrorszenario!“

LiamG: „Da ist schon noch einiges zu tun, aber in Polen kommen wir weiter.“

buffalo66: „Sattlberger bester Mann am Platz. Mindestens zwei Klassen stärker als Pejic. Bei Pejic passte der Einsatz, aber das wars auch schon.“

Oachkatzlschwoaf: „Fakt ist, wir schaffen es seit längerem nicht dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, haben offensiv einfach absolut keine Ideen und wenn der Gegner mauert, sind wir völlig aufgeschmissen…“

MaSTeRLuK1899: „Erste Halbzeit war gar nix, da braucht man nix schönreden. Halbzeit 2 war ein Spiel auf ein Tor. War mir völlig klar, dass sich in den ersten Wochen erst mal eine Stammelf rauskristallisieren muss und die Radl noch nicht greifen werden. Genauso klar war es auch, dass nach dem zweiten Spiel der Kopf vom Trainer und vom Sportdirektor gefordert wird.“

Starostyak: „Spielerisch war das sehr dünn heute. Wenig Bewegung ohne Ball, viel zu wenig Tempo und somit keine Anspielstationen, der Mann mit dem Ball immer die ärmste Sau. Das war mit dem Cupspiel in Treibach zu vergleichen. Erst als Sattlberger und Schick kamen, besserte sich das Spiel etwas. Diskussionslos ist, dass Burgstaller trotzdem treffen muss und wir das Spiel dann vermutlich souverän heimspielen. So wird es schwierig in Danzig, da Lechia heimstark ist wir insbesondere im Zentrum ohne Greil und Kerschbaum kaum personelle Alternativen haben. Die jungen Spieler können nicht alles alleine machen. Falls es sowas wie einen Matchplan gab, hätte ich den gerne erklärt bekommen. Entweder er ist für die Mannschaft zu komplex, oder es fällt dem Trainerteam schwer, diesen zu vermitteln…“

Le_derp: „Stolz muss man nicht sein auf die Leistung. Aber viele vergessen hier den größten Umbruch in den letzten 10 Jahren. Durchaus waren da gute Lichtblicke dabei. Da wird sicher noch an einigen Schrauben gedreht, sodass es besser passt. Kühn hat ein sehr gutes Spiel gezeigt. Instinktivspieler, taugt mir.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 0:0 zwischen dem SK Rapid und Lechia Gdansk.

