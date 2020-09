Rapid-Fans: „St.Pölten auswärts wird eine Einstellungssache“

Der SK Rapid trifft heute um 17 Uhr auswärts auf den SKN St. Pölten. Nach den beiden sieglosen Spielen gegen Gent und Sturm Graz...

Woid4tla: „St. Pölten hat uns schon öfter gezeigt, dass wir sie nicht unterschätzen sollten. Da muss auf alle Fälle eine bessere Leistung her als gegen Sturm.“

Zuckerhut: „Auswärts haben wir uns gegen St. Pölten meistens einfacher getan, gab es ein paar klare Sieger. Gerne wieder. Letzte Saison nur X und Niederlage gegen St. Pölten sollte Warnung genug sein.“

derfalke35: „Rechne nicht mit Demir in der Startelf, wenn Kühbauer meint, dafür ist er noch nicht so weit und er will ihn nicht verheizen, dann muss man das schon akzeptieren, er sieht ihn ja jeden Tag im Training.“

Da Oide Bimbo: „Ich finde gegen Gent und erst recht gegen Sturm wirkten wir in der Offensive ohne Plan, zumindest hätte ich den nicht verstanden. Erst Demir hat dem ein bisserl Gesicht gegeben. Dabei wären wir nominell unglaublich gut besetzt. Ein Demir, der Kara und Taxi bedient, mit Knasmüllner oder Murg als kongeniale Ideen- und Assistgeber. Das kann ich mir super vorstellen und könnte ein richtiges Gustostückerl der Mannschaft sein. Auch die Verteidigung ist im Zentrum gut besetzt, Hofmann etabliert sich als Abwehrchef und Greiml hat tolle Anlagen. Sorgen machen mir die Außenbahnen, Stojkovic hat schon einen Zug nach vorne, aber nicht die Technik für den letzten Haken oder eine präzise Flanke. Und Ullmann ist durch hartes Einsteigen leicht aus der Fassung zu bringen. Gegen Genk und Sturm ging über die beiden gar nichts weiter. Und natürlich merken wir schmerzlich das Fehlen von Schwab im Zentrum. Also entweder einen neuen Zentrumsspieler holen oder mehr Augenmerk darauf, das schnelle Umschalten präziser zu gestalten.“

since-1899: „Rapid und St. Pölten sind komplett ident in die Saison gestartet, jeweils ein klarer Sieg gegen die Admira und ein Unentschieden gegen Sturm. Wir haben mehr Qualität als St. Pölten, benötigen nur die Bereitschaft, das auch auf den Platz zu bringen. Der Schlüssel für die 3 Punkte – die für uns in St. Pölten Pflicht sind – wird daher in der richtigen Einstellung liegen. Ich denke aber, dass man diesbezüglich die richtigen Lehren aus dem Spiel in Graz gezogen hat, wo keiner Verantwortung übernommen hat, wo man alles dem Mitspieler oder dem Zufall überlassen hat.“

RapidDevelopment: „St.Pölten sollte man meines Erachtens auf jeden Fall im 4-2-3-1 bespielen können. Flexible Umstellungen auf Dreierkette sind mit Ljubicic ad hoc immer möglich. Auf keinen Fall würde ich Taxi am 10er postieren, er kommt dort einfach nicht so zur Geltung wie an vorderster Front, oder am Flügel – das war, was ich mir in den letzten beiden Partien gedacht habe. […] Würde mit Knasmüllner in der Mitte beginnen – er hat mir übrigens Gegen die Admira die letzten 20 Minuten auch im zentralen Mittelfeld sehr gut gefallen, weil er top Pässe nach vorne spielen kann. Wenn Knasi wieder nicht spielen sollte, wäre das für mich fast ein Indiz dafür, dass man ihn möglicherweise verliert, oder aktuell nicht zufrieden ist.“

McKenzie1983: „ich habe eigentlich ein recht gutes Gefühl für die Partie. Denke die Art und Weise vom Sturm-Spiel wird man gedanklich mitnehmen und ihnen Didi nochmal in Erinnerung rufen, dass es so nicht gehen kann.“

RapidDevelopment: „Also ich denke schon, dass wir das gewinnen werden. Kühbauer wird an der Motivationsschraube drehen, weil leidenschaftslose Partien, wie gegen Sturm, mag er gar nicht. Allerdings gehe ich davon aus, dass es bei ungünstigem Verlauf durchaus knapp werden kann.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Würde Fountas gerne wieder ganz vorne in der Spitze sehen. Kara fand ich, nicht nur, in Graz einen der Besten und möchte ihn nicht mit der Bank strafen. Einen echten Zweier-Doppelsturm kann ich mir aber wiederum nur im 3-5-2 vorstellen, welches morgen eher nicht so gut passt… schwierig das Ganze.“

