Rapid-Fans: „Von Didi bleibt deutlich mehr Licht als Schatten“

Der SK Rapid trennte sich von seinem Trainer Didi Kühbauer und wir wollen uns natürlich ansehen, was die Fans zu diesem Schritt der Vereinsführung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Morpheno: „Danke für alles, Didi. Hätten sich unsere Spieler auch immer so für den Verein zerrissen, wie du es immer gemacht hast, würden wir ganz woanders stehen.“

Boidi: „Danke Didi. Für die Situation wo er übernommen hat war er ideal um den Verein kurzfristig wieder in ruhigere Gewässer zu bringen – und das hat er souverän geschafft. Vor allem der erste 2. Platz war durchaus auch mit ansehnlichem Fußball verbunden. Leider ist mittelfristig das eingetreten was einige schon zu Beginn befürchtet haben, nämlich keine Weiterentwicklung und ein Festfahren der Situation. Insofern war die Trennung unvermeidlich und wohl etwas zu spät. Dennoch bin ich der Meinung die Verlängerung war zum damaligen Zeitpunkt nachvollziehbar, weil sich Kühbauer die Chance erarbeitet hatte mit seinem Kader den nächsten Schritt zu gehen, daran ist er allerdings krachend gescheitert.

TomTom90: „Schmerzt mich sehr. Eine Rapid-Legende, die alles für den Verein gegeben hat, die Rapid 24/7 gelebt hat, die alle Tugenden verkörpert hat, die diesen großartigen Verein ausmachen. Ich habe ihn schon als Spieler verehrt und habe mich auch gefreut, als er als Trainer gekommen ist. Und rückblickend war es auch erfolgreich. In einer schwierigen Zeit gekommen, leider nicht sofort den Turnaround geschafft, trotzdem mit einem heroischen 1:0 gegen die Rangers den Aufstieg ins 1/16-Finale geschafft, gegen Inter auch gute Leistungen absolviert, ins Cupfinale geführt, leider ohne Titel und auch knapp den Europacup verpasst. Daraufhin eine starke Mannschaft geformt, die auch sehr gute Leistungen brachte und zweimal Vizemeister (gegen die immer wieder stark geredeten Größen LASK & WAC) wurde und sich zweimal für die EL-Gruppenphase qualifiziert hat. Und auch den LASK immer wieder entzaubert hat.

Leider gab es auch einige Tiefen, wie das 1:6 im Derby oder das nicht Erreichen den oberen Playoffs im ersten Jahr. Ich weiß nicht warum dieser Absturz just mit seinem 50. Geburtstag und dem 8:1 in Wolfsberg begann, ich denke es liegt auch an den auslaufenden Verträgen – diese Situation ist für den ganzen Verein unglaublich kritisch und es tut mir sehr leid, dass Didi jetzt ein Opfer davon wurde. Aber die Tendenz war einfach zu negativ seit Wochen und ich bin gespannt, ob das neue Trainerteam hier schnell positive Veränderungen herbeiführen kann. Es wird sehr schwierig, die Situation gleicht stark jener bei Didis Amtsantritt. Danke für alles Didi, hoffentlich gibt es kein böses Blut und du bist immer sehr gerne in Hütteldorf gesehen (außer jubelnd auf der Trainerbank der Gäste.“

Silva: „Wie jeder Trainerabgang ist das etwas, was mir zwar als Fan aufgrund der sportlichen Unleistungen gefällt, aber das mir als Mensch nahegeht. Ich wünsche Didi viel Glück im weiteren Verlauf der Karriere und hoffe, dass man sich in ein paar Wochen und Monaten, wenn ein paar Schwimmbäder voller Wasser die Donau entlang geflossen sind, im Stadion auf Augenhöhe begegnen kann und sich an die kleinen Erfolge in seiner Ära erinnert.“

rabbitmountain: „Für mich bleibt deutlich mehr Licht als Schatten. Didi hat das Team in einer schwierigen Phase übernommen, es stabilisiert und national zweimal Platz 2 geholt. Danke dafür! Leider wollte der nächste Schritt in der spielerischen Entwicklung nicht gelingen. Für mich wurde die Reißleine gerade noch rechtzeitig gezogen. So ist aus Didis Abgang zumindest kein Scheitern geworden, keine Zerstörung seiner Legende. Letztendlich wird er als erfolgreicher Feuerlöscher in Erinnerung bleiben, aber nicht als der große Entwickler.“

Ernesto: „Ein trauriger Tag – jedes Mal wenn ein Trainer bei Rapid gehen muss (Ausnahme Canadi) finde ich das traurig, aber wenn es sich um eine Legende/Ikone wie Kühbauer handelt, dann schmerzt das besonders. Danke für alles und viel Glück für die weitere Trainerkarriere.“

Fox Mulder: „Und um eines auch klar zu sagen: Didi hat sich seinen Legendenstatus sicher NICHT zerstört. Dafür waren die Erfolge, die ihm die wenigsten zugetraut hatten, viel zu groß. Wie viele Rapid-Trainer können schon von sich behaupten, zwei Mal in Folge das mögliche Maximum aus der Mannschaft geholt zu haben? Die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Nein, die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind groß. Ganz groß!“

marsh23: „Danke Didi, aber dieser Schritt war mehr als notwendig. Ich hoffe nun auf eine kreativere Lösung als die üblichen Verdächtigen mit Stallgeruch.“

schimli: „Danke Didi, dass du uns in einer schwierigen Zeit stabilisiert und wieder nach oben geführt hast. Die ersten 2 Jahre waren recht gut. In diesem Jahr war in der Mannschaft aber keine Weiterentwicklung mehr zu erkennen, eher das Gegenteil und deshalb befinden wir uns nun an diesem Punkt, wo man getrennter Wege gehen muss. Danke! Und Alles Gute für deine Zukunft.“

Phil96: „Danke für die Arbeit der letzten Jahre und viel Glück für die nächsten Aufgaben! Didi hats auf jeden Fall geschafft, wieder Stabilität reinzukriegen, was gerade während der letzten, durch Corona extrem schwierigen Saison enorm wichtig war. Aber es war auch irgendwie relativ deutlich zu sehen, dass es keine spielerische Weiterentwicklung gab, dass die letzten Wochen einfach die Luft komplett draußen war, dass die Verbindung zur Mannschaft nicht mehr funktioniert hat und dass für das gesamte Konstrukt so keine wirkliche Zukunft besteht! Daher glaube ich, dass der Schritt der grundsätzlich richtige war, auch wenn jetzt Zoki beweisen muss, dass er eine gute Nachfolgelösung findet!“

toby_collar: „Kühbauers Entlassung kommt leider nicht großartig überraschend, zu sehr war die Stagnation in den letzten Spielen sichtbar. Unsere Mittelfeldzentrale ist dank Petrovics Ausfall und Ljubicics Abgang eine der größten Baustellen der letzten Jahre – der junge Ljubicic zeigt gute Ansätze und wird uns in Zukunft sicher noch Freude bereiten, derzeit ist er aber gemeinsam mit Grahovac nicht mal im Ansatz soweit, dass er uns die dringend notwendige Stabilität in der Zentrale verleiht – und wennst davor noch einen Knasmüllner herumirren hast, dann bist halt auch einfach ein armer Hund.

Mit einem Schritt Abstand hat Kühbauer unsere Mannschaft am Boden übernommen und sukzessive wieder aufgebaut, wenn auch die großartigen, taktischen Kniffe ausblieben – aber mal ehrlich, wir haben genau das bekommen, was man bei Kühbauers Bestellung erwarten konnte und mit Cupfinale, 2x EC-Gruppenphaseneinzug, 2x Vizemeister war das auch durchaus erfolgreich, wenn man bedenkt, welche Abgänge (€€) wir in seiner Ära auch hatten. Ich bin gespannt, ob sein Nachfolger auch nur annähernd an diese Erfolge (auch wenn kein Titel dabei war) anknüpfen kann. Danke Didi und alles Gute!“

