Rapid, Sturm, LASK: Lange Interessentenliste für Bryan Teixeira

Austria Lustenaus kapverdischer Linksaußen Bryan Teixeira weckt Begehrlichkeiten – im In- und Ausland. Rapid, der LASK und Sturm Graz, aber auch der deutsche Zweitligist Kaiserslautern sollen Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen haben.

Der in Frankreich geborene Bryan Teixeira stammt aus dem Nachwuchs von Clermont Foot, also dem Verein, mit dem Austria Lustenau seit einigen Jahren eine Kooperation verbindet. Im Sommer 2021 kam Teixeira als Leihspieler nach Lustenau und konnte bereits in der Aufstiegssaison mit drei Toren und sieben Assists in nur 1.400 Einsatzminuten überzeugen.

Großer Leistungssprung in der Bundesliga

In der Bundesliga kam es schließlich zur Leistungsexplosion des flexiblen Offensivspielers, der sich am linken Flügel in einer inversen Rolle am wohlsten fühlt, aber auch im Sturmzentrum, als hängende Spitze oder als Rechtsaußen eingesetzt werden kann. In 16 Spielen brachte es Teixeira auf sechs Tore und effektiv auf neun Assists (die Bundesliga weist offiziell nur sechs Assists aus, Anm.). Damit benötigte er pro Scorerpunkt in seiner ersten Bundesligahalbsaison nur knapp 93 Minuten.

Bereits vor der Saison debütierte Teixeira im Nationalteam von Kap Verde. Bei der 0:1 gegen Ecuador in Miami spielte er eine halbe Stunde lang. Ausgerechnet auf seiner Stammposition als Linksaußen hat Teixeira im Nationalteam aber einen der härtestmöglichen Konkurrenten: Auch Sporting Lissabons Jovane Cabral, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen festgeschrieben hat, spielt am linken Flügel.

Lustenau vor möglichem Top-Transfer

Seit vergangenem Juli gehört Teixeira nun auch fix der Lustenauer Austria, die ihn ablösefrei von Clermont holte. Der 22-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und könnte nun zum Rekordtransfer der Vorarlberger avancieren. Bisher ist dies Raphael Dwamena, der im Jänner 2017 um 600.000 Euro zum FC Zürich wechselte und nur 1 ½ Jahre später um über sechs Millionen Euro nach Spanien zu Levante weiterzog.

Die Liste der Interessenten ist jedenfalls lang: In der heimischen Bundesliga sollen der SK Rapid, Sturm Graz und der LASK an Teixeira dran sein. Aus der zweiten deutschen Bundesliga meldete sich der 1. FC Kaiserslautern um eine Verpflichtung an, wie Sky-Reporter Eric Niederseer auf Twitter vermeldete. Zudem soll Konyaspor aus der Türkei interessiert sein, wie das Sportportal FotoMac verkündet.

Vorausschauender Zukauf?

Speziell für Rapid und den LASK hätte ein Transfer des Offensivspielers vorausschauend Sinn. Marco Grüll wird ebenso nicht ewig für Rapid auflaufen, wie es Keito Nakamura für den LASK tun wird. Früh einen ebenbürtigen Ersatz im Kader zu haben, kann da kein Fehler sein. Sturm Graz verfügt nach den Toptransfers der letzten Monate und Jahre über das nötige Kleingeld und könnte sich frühzeitig für einen Abgang von Shooting-Star Alexander Prass wappnen, der allerdings defensiv klare Vorteile gegenüber Teixeira mitbringt und eher ein linker Mittelfeldspieler, als ein Linksaußen ist.