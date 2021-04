Rettung, Insolvenz, Neustart, Insiderinfos: Austria-Fans zur aktuellen Lage

In der Fanbase der Wiener Austria werden derzeit alle Eventualitäten durchgegangen. Wie kommt man zu Geld? Gehen sich alle Unterlagen rechtzeitig aus? Darf man...

In der Fanbase der Wiener Austria werden derzeit alle Eventualitäten durchgegangen. Wie kommt man zu Geld? Gehen sich alle Unterlagen rechtzeitig aus? Darf man weiter Bundesligist bleiben oder muss man „runter“? Wir haben die aktuellsten Fanmeinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst. Und zum Abschluss haben wir noch eine „Insider-Zusammenfassung“ für euch!

Hurricane: „Auch wenn es bitter ist und wir dann sportlich mit großer Wahrscheinlichkeit absteigen ist die Konkurslösung meiner Meinung nach (außer es kommt ein 30 Millionen Geldsegen) die beste Variante. So können wir dann ohne den finanziellen Altlasten halbwegs frisch durchstarten. Ebenfalls kann man den Verein komplett neu aufstellen. Wäre mir nicht so Unrecht und ich würde das Vorgehen unterstützen.“

ooeveilchen: „Natürlich wird es eine schwierige Zeit, aber wenn endlich einmal fähige Leute das Ruder übernehmen (dürfen) sehe ich eigentlich keinen Verein in Österreich der bessere Voraussetzungen hätte diese Aufgabe zu bewältigen.“

GoodOldFan: „Ich denke mancher stellt sich das Ganze etwas zu einfach vor. So „hoch, gemma halt a paar Jahre etwas tiefer, werden unten Serienmeister und in 2-3 Jahren kommen wir gestärkt durch Schuldentlastung und der Euphorie der Direktaufstiege und des Aufsteigers gestärkt zurück und alles cool man“. „Salzburg und Europa, schnallt euch an. Die Austria nimmt Anlauf!“

Pinkman: „Wird bei unseren tollen führenden Köpfen die Corona Insolvenz angedacht? Europacup würden wir sowieso nicht spielen. Transfers maximal ablösefreie Spieler, für zwei Perioden also eigentlich auch „nur“ für eine Saison. 6 Punkte minus maximal zu Saisonstart –> würde Stand jetzt zwar den Abstieg bedeuten aber vielleicht gelingt ja einmal ein Kader der sportlich etwas bringt. Sollte Insignia mit an Bord bleiben, und sie wirklich Kontakte zu Topklubs haben, würde man mit paar Leihspielern wahrscheinlich sogar eine halbwegs gute Truppe zusammenbekommen und ein Großteil der Schulden wären weg obwohl man nichts dafür getan hat. Schulden, die zum Beispiel der LASK erst haben wird mit dem neuen Stadion. Führungsetage natürlich trotzdem austauschen.“

Decay26: „Jetzt wäre es Zeit unsere Kaderspieler zu Geld zu machen, auch wenn es weh tut.

Pentz, Wimmer, Pichler wären Kandidaten wo man einige Millionen machen könnte. Die Abgänge würden extrem weh tun aber bevor wir komplett abkacken wäre es mir lieber die Spieler verlassen uns. So könnte man immerhin das Ganze ein bisschen ausgleichen und darauf hoffen das die neuen Spieler sich gut integrieren. Leider ist nichts in Stein gemeißelt aber wir müssen alle Optionen nützen um an Geld zu kommen.“

Braveheart-FAK: „Wir haben uns beim letzten Jahresabschluss schon ein 20 Millionen Loch geschaufelt, ich nehme an beim nächsten toppen wir das noch. Wie lang kann man das spielen? Wie kann man da realistisch rauskommen? Unser ganzes Finanzkonzept war ja scheinbar auf Europacup-Einnahmen, Transfererlöse, Zusehereinnahmen und gute allgemeine Wirtschaftsentwicklung ausgelegt. Nichts davon ist eingetreten oder in naher Zukunft realistisch. Zusätzlich dazu haben wir einen strategischen Partner, zu dem das Verhältnis abkühlt – ist man auf einer Seite draufgekommen dass die ganze Sache eher fürn Popsch ist? [..] Für mich als Laie sieht das so aus als würde man schon seit einigen Jahren den Berg runterschlittern und dabei immer schneller werden – Insignia war dann halt eventuell sowas wie der letzte Strohhalm, weil man keinen „richtigen“ Investor mehr gefunden hat, was bei unsrer finanziellen Situation vermutlich auch kein allzu großes Wunder ist.“

veilchen27: „Wir haben bereits am 8.4. alle weiteren Unterlagen eingereicht, die für die zweite Instanz notwendig sind. Wie seit einigen Tagen hier von mir geschrieben, war längst klar, dass es in erster Instanz nicht reichen wird, aber alle sind optimistisch für die zweite Instanz. Aktuell wird (wie seit Wochen) auf Hochtouren gearbeitet, aber gar nicht so sehr unmittelbar für die zweite Instanz, wo der Ball bereits jetzt beim Senat liegt, sondern längerfristiger. Die Nervosität im Verein ist ungemein hoch. Das Verhältnis zu Insignia ist kühler als zu Beginn, zugleich steht Kraetschmer unter Beschuss einiger Aufsichtsrat-Mitglieder, seine Vertragsverlängerung ist noch nicht durch, aber sehr wahrscheinlich, weil er für die nächsten Insignia-Schritte und GmbH-Gründungsphase wichtig ist, dies ohne ihm kaum ginge, jedoch die Austria ohne Insignia wiederum nicht überleben würde. Allerdings wird die Kraetschmer-Verlängerung wohl nur bis 2022 erfolgen, ein Ende dann sehr wahrscheinlich (keine nochmalige AR-Zustimmung realistisch). Hensel ist in aktuelle Finanzierungsthemen kaum eingebunden, sucht allerdings bereits Stöger-Nachfolge, wo auch Stöger selbst mitwirkt und mitsucht. Bade und Fellner werden mit Stöger gehen, Muhr kann sich Verbleib gut vorstellen, Fallmann noch offen, Suchard auch sehr ungewiss (gefragter Mann, hatte bereits im Winter konkretes Angebot aus der Bundesliga). Davon abgesehen ist nochmals große COVID-Testung, dann entscheidet sich Austragung des Spiels in St. Pölten am Samstag, während der Cluster bei YoungViolets/AKA bereits mehr als ein Dutzend Infizierte umfasst.“

