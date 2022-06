So denken die Austria-Fans über LFC-Leihgabe Billy Koumetio!

Die Austria hat den 19-jährigen Innenverteidiger Billy Koumetio vom Liverpool FC ausgeliehen. Es war ein unerwarteter Transfer als man dachte, dass die Veilchen ihr...

Die Austria hat den 19-jährigen Innenverteidiger Billy Koumetio vom Liverpool FC ausgeliehen. Es war ein unerwarteter Transfer als man dachte, dass die Veilchen ihr Einkaufsprogramm bereits abgeschlossen haben. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Transfer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

MagicWeudl: „3-5-2 ist somit angerichtet.“

Pinkman: „Mit dem Transfer gehe davon aus, dass Galvao am Anfang den Linksverteidiger machen wird.“

viola lion: „Checke unsere Pläne hinsichtlich Ö-Topf nicht mehr…“

Owls: „Ob der Israeli so bald kommt und im Kader sein wird, bezweifle ich sowieso.Und einer nicht fit/gesperrt passiert dann auch mal schnell in einer Saison. Ich geh schon davon aus, dass wir den Ö-Topf noch voll ausschöpfen wollen.“

since1312: „Ich hab mir jetzt ein paar kurze Videos von ihm auf Youtube rein gezogen, sagen wir so: technisch versiert wirkt er nicht gerade. Klassischer no nonsense Verteidiger der alles weg räumt und durch seinen Körper auch Vorteile bei Kopfbällen hat, aber Schwächen im Passspiel und in der Ballbehandlung. Ich würde mich also wundern, wenn er wo anders als in der Innenverteidigung eingeplant ist. Aber vielleicht täusch ich mich ja auch in ihm.“

fermin: „Video geschaut: Schaut nach klassischem Innenpracker nach meinem konservativen Gusto aus. Ein Henker vor dem Herren, die alles wegköpfelt was da so an hohen Bällen kommt und ansonsten sehr trocken agiert. Ich mag das. Für Showeffekte gibt es Offensivspieler. Jetzt haben wir 4 IVs im Kader. Galvao und Mühl sind spielstark, mit Handl und Koumetio haben wir das Thema „Lufthoheit wenn der Gegner in den letzten 15 Minuten alles nur noch hoch nach vorne pufft!““ abgehakt. Dass es sicher unserer Reputation nicht schadet, wenn uns einer der größten und besten Vereine der Welt uns für 1 Jahr einen Buam anvertraut, wird auch gerne mitgenommen.“

HwG: „Koumetio wurde als Lovren Nachfolger nachm Abgang zu Zenit St.Petersburg gehandelt. Man hat extrem große Stücke auf ihn gehalten, wo er noch 17, 18 war. Der ist ganz bestimmt kein Schlechter und hat ja sogar schon bei der Kampfmannschaft vom LFC gespielt. Leihe klingt auch sehr plausibel. Ich find den Transfer sehr geil!“

Lokus2: „Erinnert mich a bissl an Palmer-Brown. Der kam mit 21 von ManCity und ihn hat niemand gekannt. Und 2 Jahre später hat man gesehen, was man an ihm hatte.“

veilchen27: „Naturgemäß verfolge ich Liverpools U23 ähnlich wenig wie die meisten hier und kann keine Einschätzung zu Stärken, Schwächen und Potential abgeben. Aber rein am Papier und von seiner Vita halte ich das für einen sehr, sehr spannenden Transfer. 19 Jahre, absoluter Stammspieler bei Liverpools U23, absoluter Stammspieler im Youth League-Team von Liverpool (das ins Viertelfinale kam), im Vorjahr im U20-Nationalteam von Weltmeister Frankreich, immer wieder bereits bei Jürgen Klopp und Liverpools Kampfmannschaft dabei, da auch schon in der Champions League am Rasen. Das klingt doch sehr interessant und nach genau der Art von Transfers, die wir immer wieder mal tätigen können und zuletzt sehr häufig erfolgreich damit waren, sei es bei Palmer-Brown oder bei Martel. Dass Liverpool keine Kaufoption geben wollte, spricht auch für ihn. Rein wirtschaftlich ist das wohl auch eine gute Sache, die kaum ins Budget fällt. Einzig zweifle ich – als bekennender Handl-Fan (und von Mühl und Galvao sowieso) – ob wir soooo viel Bedarf haben, dass wir den Wunsch nach viel Spielzeit, den Liverpool und Koumetio selbst sicherlich haben, erfüllen können. Und der Ö-Topf liegt mir auch immer mehr im Magen, wie lösen wir das denn?“

