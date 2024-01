Sturm-Angreifer wechselt leihweise nach Dänemark

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den leihweisen Abgang von Mohammed Fuseini bekannt. Der 21-jährige Angreifer aus Ghana wird in den kommenden Monaten für...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den leihweisen Abgang von Mohammed Fuseini bekannt. Der 21-jährige Angreifer aus Ghana wird in den kommenden Monaten für Randers FC in der Superliga – der höchsten Spielklasse Dänemarks – auflaufen. Fuseini absolvierte im Herbst drei Spiele für Sturm II sowie 128 Einsatzminuten für die Kampfmannschaft – dabei konnte er einen Treffer in der ADMIRAL Bundesliga verzeichnen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Mohammed Fuseini ist ein sehr wertvoller Spieler, der in Graz schon phasenweise zeigen konnte, welch großes Potenzial in ihm steckt. Durch unsere hohe Kaderdichte können wir ihm aktuell allerdings keine regelmäßigen Einsätze und konstante Spielzeit garantieren. Die Gespräche mit Randers verliefen sehr gut, ihr Spielstil und die Philosophie des Klubs passen hervorragend zu Mo und ich bin überzeugt, dass ihm die Leihe nach Dänemark sehr gut tun wird. Wir wünschen Mo alles Gute für die kommenden Monate.“