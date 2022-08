Sturm-Fans: „Am Ende hat nicht viel gefehlt“

Der SK Sturm schied gestern in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew aus. Die Blackies gingen mit 1:0 in Führung und die Entscheidung sollte erst...

Der SK Sturm schied gestern in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew aus. Die Blackies gingen mit 1:0 in Führung und die Entscheidung sollte erst in der Verlängerung fallen, in der die Ukrainer zwei Treffer erzielten. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HiDa93: „Über weite Strecken gute Leistung gestern, Kiew war wie schon im Hinspiel recht clever, effizient und enorm ballsicher. Weiß nicht ob in irgendeiner Statistik Seitenwechsel gezählt werden, aber Kiew hatte davon richtig viele gestern und ich glaub fast alle sind auch punktgenau angekommen. Deshalb mussten wir auch sehr viel investieren und hinterher laufen, was man gegen Ende der 90 Minuten und in der Verlängerung dann gemerkt hat, da waren die Kräfte ziemlich am Ende. Prass war gestern unglaublich stark, auch sehr schöner Assist beim Tor von Højlund. War ein stimmungsvoller Fußballabend in Graz-Liebenau, freu mich schon auf die weiteren Europacup-Abende im Herbst! Auch wenns mit den zusätzlichen fünf Millionen Euro leider nichts geworden ist, hat man durch ein ausverkauftes Haus auf CL-Preisniveau sowie TV-Geldern doch eine schöne Summe eingenommen. Abschließend noch ein Lob an die Kurve sowie den Verein für die tolle Spendenaktion sowie die Einladung ukrainischer Flüchtlinge gestern, wirklich fein.“

paytv23: „War ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, ganz anders als im Hinspiel. Eigentlich wie ausgetauscht. Leider nach dem bitteren Verletzungstausch von Rasmus Højlund nur mehr wenig Gefahr im gegnerischen Strafraum vorhanden. Ohne Højlund und Jantscher ist es halt schwer. Dennoch in Unterzahl in der Verlängerung weiter draufgegangen bis zum Schluss. Top. Glückwunsch an Dinamo Kiev, in der Verfassung auswärts gegen unsere Mannschaft so souverän und konzentriert aufzutreten, war nicht schlecht.“

nero08: „Am Ende hat nicht viel gefehlt. Man hat halt gemerkt, dass man von der Bank nichts bringen kann. Somit tat das Fehlen von Jantscher und Kiti einfach weh. Denke mit den beiden hätte es gereicht.“

Chr1s: „Leistung war 70-75 Minuten richtig gut. Ab der Højlund-Auswechslung ging leider nur wenig. Lag aber primär an unserem laufintensiven Spiel, das Kiew über 120 Minuten bravourös entschärft hat. Es fehlte heute Jantscher, mit den man aus dem Nichts mal eine Standardsituation verwandelt. Sei es, wie es sei. Blamabel war unser Auftritt heut keineswegs aber es hat sich einfach die bessere Mannschaft durchgesetzt.“

GrazTiefschwarz: „Prass übrigens für mich Man of the match, richtige Maschine, werde immer mehr Fan von ihm.

Zippo: „Schämen braucht man sich für den Auftritt heute auf keinen Fall und über 90 Minuten hat man das Spiel auch gewonnen. Enttäuscht kann man natürlich sein, trotzdem darf man da auch stolz drauf sein. Vor allem wenn man bedenkt, wo wir vor drei Jahren noch standen…Jedenfalls schade. Die Mannschaft hätte es sich verdient gehabt sich mit dem Aufstieg zu belohnen und die fünf Millionen hätte ich natürlich auch gerne mitgenommen. Im Endeffekt hat es Kiew aber einfach zu gut gemacht, das gilt es zu respektieren, daraus zu lernen (das wird Ilzer auch) und versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen.“

ScharkusMopp: „Schade und ich glaube, man hätte das auch gewinnen können. Ich hab trotzdem ein attraktives Match gesehen. Ein paar Details sind verbesserungsfähig und Kiew ist kein Jausengegner.“

SteirAIR: „Schade. Aber die Ukrainer waren abgebrüht und sicher. Wir hatten für unsere Verhältnisse ein überragendes Spiel, es hat halt leider nicht ganz gerreicht. Sakaria die Rote vorwerfen ist mühsig, Stanko wäre schon vor ihm draußen gewesen. JJ fehlt leider in diesen Situationen. Hätte man den in der Nachspielzeit von der Bank bringen können… Mit Kiti rechne ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so richtig. Ich hoffe das nimmt ein gutes Ende. Rasmus hat seinen Marktwert gestern wieder ein klein wenig gesteigert. Trotzdem darf man stolz sein, ein schönes intensives leidenschaftliches Spiel von beiden Mannschaften. Intensität war unglaublich. Dafür hat Fuseini beeindruckt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Ausscheiden der Grazer gegen Dynamo Kiew.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!