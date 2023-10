Sturm-Fans: „Die Spielanlage von Hartberg kommt uns entgegen“

Der SK Sturm trifft heute auf den TSV Hartberg und will die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen! Wir wollen uns ansehen wie die Fans...

Der SK Sturm trifft heute auf den TSV Hartberg und will die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen! Wir wollen uns ansehen wie die Fans die Partie gegen den steierischen Konkurrenten einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

Auslandschwoazer: „Tabellenerster gegen den Tabellenvierten – Aufeinandertreffen der beiden derzeit erfolgreichsten steirischen Mannschaften. Wer hätte es am Anfang der Saison gedacht, dass man das in Runde 11 schreiben kann? Ich nicht. Mit Hartberg kommt die zweitjüngste Mannschaft der Liga mit meiner Meinung attraktiven Fußball nach Graz. Es wird kein leichtes Spiel, aber was uns in die Karten spielen könnte, sind Räume, welche sich ergeben könnten, da Hartberg selbst gegen Salzburg nicht versuchte sich zu verstecken.“

rmax1: „Hartberg versucht jeden Ball von hinten herauszuspielen und da müssen wir mit unserem Pressing Ballgewinne erzwingen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. RB hat das sehr gut vorgezeigt. Wenn uns das nicht gelingt und Hartberg unser Pressing überspielen kann, wird’s schwer.“

Vuibrett: „Ein Heimspiel gegen Hartberg musst du einfach gewinnen, wenn du ganz oben mitspielen willst, bei allem Respekt vor dieser wirklich starken Mannschaft. Letzte Saison kam man zuhause nicht über ein enttäuschendes 0:0 gegen 10 Hartberger hinaus, hatte dabei aber 37 Schüsse und 19 Ecken. Die Spielanlage der Hartberger hat sich seit damals aber massiv verändert, was uns mit Sicherheit entgegenkommt. Hinten die Null stehen zu lassen wird sich’s sicher nicht spielen, glaub aber doch, dass wir vorne ein paar Mal treffen werden.“

lovehateheRo: „Natürlich ist jedes Spiel gegen Hartberg ein Pflichtsieg, da gibt es nichts zu diskutieren.“

Steinzeit: „Endlich, diese Länderspielpausen sind wirklich mühsam, trotz oder wegen dieser „Experten“ alleine. Hoffe, dass Prass & Mani diese merkwürdigen Einsätze verdaut haben und sich wieder auf das Wesentlich konzentrieren und auch alle anderen Länderspielausgeliehenen unverdorben zurückkehren. Hartberg spielt gut, teilweise sehr gut, hat zwei bis drei „Unterschiedspieler“, scheint mir aber in der Defensive mitunter schon schwer überfordert. Sollten wir wieder zu unserem erfolgreichen Pressing finden, schnell und direkt nach vorne arbeiten, dann sehe ich Hartberg chancenlos und unter enormen Stress. Deswegen: Der Dreier bleibt in Liebenau (am neuen Rasen)!“

Stgr1909: „Wird Zeit, dass Wloda wieder netzt. Jatta hatte jetzt auch wieder zwei Wochen Zeit, bin gespannt wer sich da von den zwei längerfristig durchsetzt. Sarkaria dürfte derzeit ja gesetzt sein…Schau ma mal wer fit aus der Länderspielpause retour kommt. Der Blick muss bezüglich Rotation auch schon etwas auf Atalanta gerichtet werden bzw generell auf die kommenden drei englischen Wochen. Einige hatten jetzt ja auch Einsätze bzw. weite Reisen hinter sich also nicht unbedingt eine Pause.“

graz_fan: „Schön das alle so optimistisch sind. Unter Schopp hat Hartberg aber immer gut gegen uns gespielt. Dazu haben die heuer auch ein paar Spieler, die technisch und läuferisch uns wehtun werden. Wenn wir wieder mal nur so viel investieren wie nötig, könnte es diesmal eng werden.“

