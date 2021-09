Sturm-Fans: „Wahnsinn, was die Mannschaft leistet“

Der SK Sturm gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid mit 3:0 und feierte damit den dritten Meisterschaftssieg in Serie. Wir wollen uns...

Der SK Sturm gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid mit 3:0 und feierte damit den dritten Meisterschaftssieg in Serie. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

User1234: „3:0 in Wien kann man schon mal bringen. Und es schmeckt doch noch um einiges besser, da man gesehen hat, dass Rapid doch auch eine ordentliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Spielen gezeigt hat. Trotzdem haben wir uns am Ende durchaus souverän durchgesetzt, auch wenn’s zwischendurch auch mal spannender war als nötig. 12 Punkte vor Rapid und 8 Punkte vor dem nächsten Verfolger ist eine unglaubliche starke und vor allem konstante Leistung bisher.“

OoK_PS: „Insgesamt übrigens ein sehr gutes Spiel, das sich auch international mehr als nur sehen lassen kann. Rapid hat einen guten Fight geliefert und ist sicher deutlich besser als der Tabellenplatz.“

Jaisinho: „Das war ein Sieg der individuellen Klasse. Die Partie selbst war für mich auf Augenhöhe, sehr kampfbetont und teils temporeich. Summa summarum ein sehr gutes Bundesligaspiel mit einer tollen Stimmung und einen, für mich, dennoch verdienten Sieg des SK Sturm.“

SturmfanDöblingMitCape: „Ich fand das Spiel sehr ausgeglichen, Rapid mit einer kämpferischen Topleistung und einigen guten Chancen, so wie wir. Wir waren halt effizienter bzw. hatte Stanko einen Top-Tag und hat den Laden super stabil gehalten. Freue mich sehr, aber euphorisiert bin ich auch wieder nicht, dazu war es viel zu knapp“

Auslandschwoazer: „Wahnsinn, was die Mannschaft leistet. Richtig geil aktuell.“

lovehateheRo: „Bei uns redet der Stankovic nach dem 3:0-Sieg davon, was man falsch gemacht hat und besser machen muss, das ist die richtige Einstellung. Anderswo würde sich das ganz anders anhören.“

gewei: „Meiner Meinung hat Sturm im Kampfgeist, im Willen sich zu quälen, in spielerischer Hinsicht, vor allem in der Ballkontrolle und im Spielaufbau das Quäntchen mehr investiert. Ein Quäntchen ist nicht viel, aber in Summe aller Dinge gesehen ist das ein absolut verdienter Sieg heute.“

Schönaugürtel Mario: „Rapid hat zwar Kampfgeist und individuelle Qualität, aber als Mannschaft ist es taktisch nicht auf so hohem Niveau und nicht so eingespielt und ich finde auch die Interviews bezeichnend, wo man eigentlich selten Fehler bei sich erkennt, nichts woran man arbeiten könnte. So habe ich auch das Gefühl, dass ihr seit etwas mehr als einem Jahr stagnieren.“

FloB: „Beste Offensive und zweitbeste Defensive. Es ist wirklich schade, dass Salzburg heuer so unglaublich stark ist. Aber den 2. Platz dürfen wir jetzt nicht mehr hergeben.“

paytv23: „Wieder zu null gespielt, und das in Wien ist schon eine feine Leistung. Die Rapidler waren stets bissig, und ein paar Mal knapp an einem Tor dran. Deshalb war es sehr wichtig bis zum Abpfiff keinen Millimeter nachzugeben. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

