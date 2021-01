Transfercoup: Wolfsberger AC holt Thorsten Röcher

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Thorsten Röcher bekannt. Der 29-jährige Österreicher wechselt vom FC Ingolstadt nach Wolfsberg....

[ Presseinfo Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Thorsten Röcher bekannt. Der 29-jährige Österreicher wechselt vom FC Ingolstadt nach Wolfsberg. In insgesamt 280 Profispielen gelangen dem 29-Jährigen 39 Tore und 49 Torvorbereitungen, was seine Vielseitigkeit in der Offensive unterstreicht.

In Wolfsberg unterschreibt Thorsten Röcher einen Vertrag über eineinhalb Jahre plus Option auf eine weitere Saison.

Ferdinand Feldhofer: „Wir freuen uns riesig, dass der Transfer mit Thorsten geklappt hat. Wir waren schon länger in Verhandlungen mit ihm. Er passt sowohl von seiner Spielweise als auch vom Charakter perfekt in die Mannschaft.“