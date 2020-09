Überraschung des Spieltags (2): Admira geht gegen St. Pölten unter

Nach der 1:4-Niederlage gegen den SK Rapid Wien hoffte die Admira unter Interimstrainer Patrick Helmes auf die ersten Punkte. Das Niederösterreich-Derby wurde allerdings zum...

Nach der 1:4-Niederlage gegen den SK Rapid Wien hoffte die Admira unter Interimstrainer Patrick Helmes auf die ersten Punkte. Das Niederösterreich-Derby wurde allerdings zum Desaster für die Südstädter, die sang- und klanglos gegen den SKN St. Pölten untergingen.

Bevor wir uns der Überraschung des Spieltags widmen werfen wir einen Blick auf die weiteren Begegnungen der zweiten Runde der neuen Bundesliga-Saison. Die Wiener Austria kam zu einem 2:1-Heimsieg gegen die SV Ried und holte damit die ersten Punkte unter Peter Stöger, wobei Monschein beide Treffer seiner Mannschaft nach Elfmetern erzielte. Zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid gab es ein 1:1-Unentschieden, wobei die Blackies insgesamt das bessere Team waren. Das gleiche Ergebnis sah man etwas überraschend zwischen der WSG Tirol und dem LASK. Ansonsten setzten sich mit Salzburg und dem WAC die Favoriten gegen Altach bzw. Hartberg durch.

Nach nur einem Spieltag beendete Zvonimir Solda aufgrund von privaten Gründen die Zusammenarbeit mit der Admira, sodass gegen den SKN St. Pölten Interimstrainer Patrick Helmes an der Seitenlinie stand. Helmes wurde kreativ und zog Abwehrspieler Aiwu ins defensive Mittelfeld, was aber den Abwehrverbund insgesamt zu schwächen schien, denn die Zuordnung in der Hintermannschaft passte überhaupt nicht. Die Routiniers Schösswendter und Maierhofer kamen erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel, als die Hausherren bereits mit 0:4 hinten lagen.

Der SKN St. Pölten traf bereits in der zweiten Minute die Latte und durfte nur eine Minute später jubeln, als der 18-Jährige Marcel Tanzmayr sein Debüt-Tor in der österreichischen Bundesliga erzielte. Nach einer Flanke von LASK-Leihspieler Alexander Schmidt köpfelte er aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste ein. Alexander Schmidt sollte den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit prägen, denn der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison als Leihspieler beim WAC keinen einzigen Treffer erzielte, steuerte zwischen der 16. und 29. Minute einen Doppelpack bei. Luan zerstörte mit dem vierten Treffer der Partie noch vor dem Halbzeitpfiff alle Hoffnungen der Hausherren, die eine inferiore erste Halbzeit ablieferten.

In der zweiten Halbzeit fiel nur noch ein Treffer, auch weil Admira-Stürmer Maierhofer bei einem Kopfball an die Latte viel Pech hatte. Stattdessen erzielte Neuzugang Dor Hugi seinen ersten Treffer im Trikot des SKN. Der erfolgreiche Gästetrainer Robert Ibertsberger betonte nach der Partie, dass seine Mannschaft bereits gegen den SK Sturm viele Chancen herausspielen konnte und diesmal die Chancenauswertung wesentlich besser war. Admira-Interimstrainer Helmes bedauerte den schwachen Start seiner Mannschaft in diese Partie und kritisierte das Zweikampfverhalten seiner Schützlinge.

