Umfrage: 90 Prozent der Rapid-Fans zufrieden mit Sommer-Transferfenster

Hunderte Rapid-Fans nahmen nach dem Schließen des Transferfensters an einer Umfrage im Austrian Soccer Board teil und beantworteten vier Fragen zu den Transferaktivitäten des SK Rapid. Wir können schon jetzt verraten, dass die Anhänger ihrem Sportdirektor Zoran Barisic ein überwiegend positives Zeugnis ausstellten.

Wie zufrieden seid ihr mit der Sommertransferzeit?

Mit Kevin Wimmer, Robert Ljubicic, Marco Grüll, Jonas Auer, Emanuel Aiwu und Thierno Ballo (leihweise) wurden sechs neue Spieler verpflichtet, im Gegenzug verließen Barac, Alar, Ritzmaier, Sonnleitner, Dejan Ljubicic und Demir (leihweise) den Klub.

34,38% aller Rapid-Fans gaben an, dass sie mit dieser Transferzeit „Sehr zufrieden“ wären und stolze 55.56% wählten die Option „Zufrieden“. Somit sind knappe 90% aller Rapid-Fans zufrieden oder sehr zufrieden mit der Sommer-Transferpolitik des Vereins, was ein hervorragendes Zeugnis für die Arbeit von Sportdirektor Barisic ist. 8.33% wählten die Option „Geht so“ aus und nur 1.39% sind mit dem Transferfenster „Unzufrieden“. Ein einziger User wählte die Option „Sehr Unzufrieden“ aus, was einem Prozentanteil von 0.34% entspricht.

Wir sehen uns einige Begründungen der Fans zu diesem Punkt an:

chris843: „Ich bin zufrieden. Besser gehts fast immer, aber was will man ehrlicherweise mehr? Wir haben einen der spannendsten Kader seit langem und vor allem einem mit enormem Potential. Das eine oder andere hätte vielleicht früher passieren können, war aber wohl finanziell nicht machbar. In diesem Sinne. Bin zufrieden.“

Christo: „Ich war ja bei den bisherigen Lobhudeleien dem sportlichen Geschäftsführer gegenüber („baut ihm ein Denkmal“) bislang lieber ein wenig zurückhaltend, aber laut Status quo muss man sagen, Chapeau Herr Barisic. Über den Kader kann man sich wirklich nicht beklagen.“

schleicha: „Sehr zufrieden. Für mich ist das recht eindeutig – viel besser kann eine Transferzeit nicht gestaltet werden. Ob das alles aufgeht wird man natürlich abwarten müssen. Aber 7 (!) U21 Teamspieler im Kader zu haben ist sensationell, und ein Ruf, den wir uns seit Barisic da ist, langsam wieder erarbeitet haben. Wem das nicht gefällt, den kann ich nicht verstehen.“

ScottMcEven: „Wenn man sich so das Transfergeschehen von Rapid verglichen mit der direkten Konkurrenz ansieht, kann man auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Die schmerzvollen Abgänge von Demir, D. Ljubicic und Barac hat man denke ich sehr gut aufgefangen. Mit Aiwu, Ballo, Auer, Wimmer, R. Ljubicic und Grüll wurden sehr spannende Personalien geholt, und das für unter einer Million! Ich denke, dass derzeit nur Sturm ähnlich geschickt agiert mit Prass und Affengruber, wobei die auch kaum schmerzvolle Abgänge hatten.“

Stanley-Stiff: „Zu einem „sehr zufrieden“ fehlt mir ein Spieler à la Gorenc Stankovic. Ansonsten gute Arbeit meinem Empfinden nach.“

Von welchem Neuzugang erwartet ihr euch am meisten?

Bei keiner anderen Frage fällt die Antwort so deutlich aus wie hier. Die Fans erwarten sich am meisten von Marco Grüll, der bei seinen ersten Einsätzen für den SK Rapid nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern auch bereits seinen Torriecher unter Beweis stellen konnte. In seinen bisherigen 13 Pflichtspielen für den SK Rapid steuerte er sechs Treffer und zwei Assists bei. Mit großem Abstand auf Platz 2 liegt Robert Ljubicic gefolgt von Kevin Wimmer und Emanuel Aiwu.

gw1100: „Am meisten erwarte ich mir von Grüll, wobei der schon dabei ist meine Erwartungen zu erfüllen. Ich habe sogar die Angst, dass wir ihn nicht lange bei uns sehen werden, ein richtig feiner Kicker mit tollem Charakter. Gespannt bin ich auch auf Ballo, da ich ihn absolut nicht kannte. Wer aber mit den Chelsea-Profis mittrainieren darf, dürfte durchaus was können.“

Insider*: „Hätte man mir die Frage vor den ersten Spielen gestellt, wäre meine Antwort definitiv Wimmer gewesen, da er einfach über unglaublich viel Erfahrung verfügt und enorme Qualitäten mitbringt. Da Hofmann als Führungspersönlichkeit eigentlich gesetzt ist und Greiml zurzeit unser wichtigster Verteidiger ist, hat er es halt sehr schwer sich zu beweisen. Ich bin mir aber sicher, dass er spätestens nächste Saison unser Abwehrchef sein wird. Da Grüll aber von Anfang an Leistungsträger war und uns mit seinem Spiel extrem guttut, ist es denke ich legitim von ihm auch in Zukunft viel zu erwarten.“

chris843: „Ganz ehrlich? Obwohl ich Grüll seit Jahren kenne, erwarte ich mir von Kevin Wimmer am meisten. Warum? Weil ich glaube, dass er noch immer diesen Wimmer von Köln/Tottenham in sich hat. Vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau, das muss in Österreich aber auch gar nicht sein. Er hat Höllenjahre hinter sich, wechselnde Vereine, Trainer, Aufgaben…. Jetzt hat er Konstanz und sobald auch er die seine gefunden hat, wird er unser Abwehrchef. Zumindest hoffe ich darauf und ich traue es Ihm zu.“

schleicha: „Ljubicic. Diese Meinung habe ich schon seit längerem – wobei mich Grüll schon sehr positiv überrascht. Trotzdem hat Ljubicic meiner Meinung nach extrem viel Luft nach oben. Mehr noch als sein Bruder und der spielt immerhin in der DBL mittlerweile.“

Welche Position wurde nicht ausreichend besetzt?

Auf diese Frage waren die Antworten auch relativ klar verteilt, denn am ehesten sehen die Fans einen Bedarf in der Mittelfeldzentrale. 42.08% sehnen sich nach einem zentralen Mittelfeldspieler, 19.4% hätten gerne einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler bei Rapid gesehen. 14.21% sind restlos glücklich und denken, dass alle Positionen ausreichend besetzt sind.

schleicha: „Auch wenn ich in der Zentrale mir etwas anderes gewünscht hätte, aber mit Aiwu hat man ein Riesentalent geholt, welcher auch wieder auf dieser Position aushelfen kann. Nun muss man eben darauf vertrauen, dass die Spieler sich im Laufe der Saison entwickeln und Fortschritte machen, damit wir am Ende der Saison sagen können: „Ja, hat gepasst“.“

Insider*: „Für das zentrale bzw. defensive Mittelfeld hätte ich mir qualitativ noch einen Sechser/Achter à la Stankovic gewünscht, ich kann aber auch mit dem jetzigen Kader sehr gut leben.“

Boidi: „ZM/DM ist der einzige Punkt, der für ein 1+ im Zeugnis fehlt. Meiner Meinung nach fehlt uns noch immer ein robuster Sechser, der Grundzüge des Spielaufbaus beherrscht. Ob das finanziell nicht drin war, man sich den Legionärsplatz für was anderes freihalten wollte, man quantitativ schon voll besetzt ist oder es das Trainerteam anders sieht und zufrieden ist kann ich nicht beurteilen.

chris843: „In meinen Augen seit Jahren ganz klar die Linksverteidiger-Position. Wir laufen nicht erst seit Ullmann oft komplett ohne wirklichen Linksverteidiger-Ersatz durch die Saison. Ja wir haben jetzt Auer (eher ein LM) und Aiwu (eher, IV, DM und RV als LV). Bei den Amas spielt Moormann auch eher den IV als den LV. Man scheint jedoch in Dijakovic etwas zu sehen in die Richtung. Ich hoffe, dass das auch funktioniert und man trotzdem bei einem Ullmann Abgang (der spätestens 2022 kommt) einen zusätzlichen Linksverteidiger holt, und sei es ein Talent, das zwischen Amas und Profis pendelt.“

Welche Fehler wurden gemacht, die uns auf jeden Fall(!) nachhaltig(!) schaden werden?

Auf Platz 1 befindet sich hier die Antwortmöglichkeit „Nichts“. 37.39% denken, dass keine Fehler in dieser Transferzeit gemacht wurden, die den Verein nachhaltig schaden werden. Knappe 20% hätten sich die eine oder andere vorzeitige Vertragsverlängerung gewünscht, da im kommenden Sommer bei vielen Leistungsträgern der Vertrag auslaufen wird. 14,49% bedauern, dass bei Ballo keine Kaufoption möglich war und knappe 10% kritisieren die schlechten Vertragsmodalitäten bei der Demir-Leihe. Nur 2.32% denken, dass der Kader schlecht zusammengestellt wurde.

schleicha: „Nichts. Sowas kann man nicht seriös beantworten. Mit den Demir Konditionen war/bin ich nicht happy – da habe ich mich aber überzeugen lassen, dass es wirklich nicht anders ging. Und in Anbetracht dessen passen die Konditionen schon und erlauben dafür fürs nächste Jahr Spielraum bzw. Luft zum Atmen (und wohl auch schon jetzt für Verlängerungen, nachdem sie ihn schon im A-Kader haben).“

Insider*: „Wie bereits von einem anderen User geschrieben ist es zurzeit unseriös darüber ein Urteil abzugeben, sofern man keine Glaskugel zu Hause stehen hat. Ich hätte aber sehr gerne die Ablöse für einen Ullmann mitgenommen, da ich nicht finde, dass er unersetzbar ist (auch wenn man zwei neue LVs gebraucht hätte). Außerdem bin ich wie viele andere hier der Meinung, dass uns die Leihe ohne Kaufoption bei Ballo noch sehr weh tun könnte.“

Boidi: „Die auslaufenden Verträge nächstes Jahr bereiten mir nicht so viel Kopfzerbrechen. Man hat jetzt die Kohle und die Zeit bis Ende des Jahres ein paar Verträge zu verlängern…“

