Verliert Red Bull Salzburg Meistertrainer Jaissle an al-Ahli?

Red Bull Salzburg gab in dieser Transferperiode einige Leistungsträger ab. Wie jeden Sommer waren die Spieler bei den Top-Klubs sehr begehrt, sodass Noah Okafor, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Junior Adamu und Philipp Köhn bereits neue Arbeitgeber fanden. Nun gibt es allerdings Gerüchte um einen Abgang, der den österreichischen Serienmeister vermutlich noch schwerer treffen würde.

Laut saudi-arabischen Medien ist sich Salzburgs Trainer Jaissle nämlich mit al-Ahli einig und soll in die Saudi Pro League wechseln, die zuletzt wegen zahlreichen spektakulären Transfers viel Medienaufmerksamkeit bekam. Auch Oliver Glasner soll ein mit acht Millionen Euro dotiertes Angebot gehabt haben, dass er jedoch ablehnte.

Vergangene Saison gewann al-Ahli die Saudi First Division League und stieg damit in die höchste Spielklasse auf. Der dreifache Meister der Saudi Professional League verpflichtete bereits Chelsea-Tormann Edouard Mendy und Liverpool-Offensivspieler Roberto Firmino. Zuletzt schloss sich auch Riyad Mahrez dem Klub an. Der City-Spieler trifft bei seinem neuen Verein auf seinen Landsmann Ryad Boudebouz.

Matthias Jaissle besitzt bei den Salzburgern noch einen Vertrag bis 2025 und ein Transfer nach Saudi-Arabien käme zum jetzigen Zeitpunkt doch etwas überraschend. Der Salzburger Erfolgstrainer könnte sicherlich bald den nächsten Schritt in eine europäische Top-Liga machen, wo er vielleicht weniger verdienen würde, aber seine Karriere in sportlicher Sicht besser voranbringen würde.

Laut den Salzburger Nachrichten, die auch über das Angebot aus Saudi-Arabien berichteten, liegt dem Verein aber noch kein offizielles Angebot vor. Für den österreichischen Serienmeister wäre es jedenfalls sehr bitter, sollte kurz vor oder nach dem Bundesliga-Start ein Trainerwechsel stattfinden.