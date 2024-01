WAC-Torjäger vor Wechsel nach Frankreich

Laut Medienberichten steht der WAC-Stürmer Mohamed Bamba vor einem Wechsel zum FC Lorient. In sportlicher Hinsicht ist das für die Kärntner sicherlich ein großer...

Laut Medienberichten steht der WAC-Stürmer Mohamed Bamba vor einem Wechsel zum FC Lorient. In sportlicher Hinsicht ist das für die Kärntner sicherlich ein großer Verlust, den sie sich aber vergolden lassen. Die Franzosen sollen eine Ablösesumme von mindestens 2.5 Millionen Euro ins Lavanttal überweisen.

Dass sich gutes Scouting auch finanziell lohnen kann, sieht man gut an dem Beispiel von Bamba. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste wechselte aus der zweiten israelischen Liga zum Wolfsberger AC und wird nur ein halbes Jahr später 2.5 Millionen Euro in die Kasse der Wolfsberger spülen – andere Quellen sprechen sogar von bis zu vier Millionen Euro!

Der Ivorer erzielte in 15 Bundesliga-Spielen sechs Tore und drei Assists und erzielte auch im Cup in zwei Spielen drei Scorerpunkte. Der 22-Jährige fiel auch in der zweithöchsten israelischen Spielklasse mit einer guten Trefferquote auf und erzielte für seinen ehemaligen Klub in 101 Pflichtspielen 30 Tore und 11 Assists.

@SkySportDE-Info aus Österreich: Der Wolfsberger AC verliert seinen Torjäger Mohamed #Bamba. Der Ivorer wechselt für rund 2.5 Mio Euro in die Ligue 1 zum FC #Lorient und soll dort am Donnerstag vorgestellt werden. Bilanz in der aktuellen Saison: 6 Tore, 3 Assists. 🇨🇮 #WAC pic.twitter.com/5eaJtHfiZN — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) January 25, 2024

Der FC Lorient liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1 und will im Frühjahr noch einmal angreifen und den Abstieg verhindern. Bamba hat dabei starke Konkurrenz im Sturm, wo mit dem Senegalesen Bamba Dieng, dem Benin-Nationalspieler Aiyegun Tosin und dem Malier Siriné Doucouré drei afrikanische Angreifer im Kader stehen. Mit Adrian Grbic steht zudem ein österreichischer Stürmer im Kader, der aber in der Hinrunde keine Rolle spielte und nur auf 30 Minuten Spielzeit kam. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der neunfache österreichische Nationalspieler zum FC Luzern wechseln könnte.