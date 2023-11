Was wurde aus: Ex-Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah

Aus dem Auge aus dem Sinn. In der schnelllebigen Fußballwelt verliert man ehemalige Spieler schnell aus dem Blickfeld, weshalb wir in Serien wie diesen...

Aus dem Auge aus dem Sinn. In der schnelllebigen Fußballwelt verliert man ehemalige Spieler schnell aus dem Blickfeld, weshalb wir in Serien wie diesen schauen wollen, wie sich ehemalige Bundesliga-Kicker nach ihrem Wechsel von der österreichischen Liga ins Ausland tun. Nachdem wir uns vergangenen Woche angesehen haben, wie es dem ehemaligen Rapid-Leihspieler Denso Kasius erging, wollen wir unseren Blick heute auf die Ligue 1 richten und schauen, wie sich der ehemalige Sturm-Offensivspieler Kelvin Yeboah schlägt.

Für den SK Sturm war die Personalie Kelvin Yeboah in mehrere Hinsicht ein lukrativer Deal. Der quirlige Stürmer, der im Februar 2021 von der WSG Tirol zu den Grazern wechselte, nachdem er in Tirol in 63 Partien 14 Tore und neun Assists beisteuerte, war einerseits in sportlicher Hinsicht ein Gewinn, da er in 45 Pflichtspielen 20 Tore und 10 Assists beisteuerte.

Yeboah-Verkauf ermöglicht Top-Transfers

Viel wichtiger für den SK Sturm waren aber die finanziellen Entwicklungen, die der Verein dank seines Transfers zum Genua CFC nahm. Die Grazer erhielten vom Serie-A-Klub 6.5 Millionene Euro und hatten dadurch am Transfermarkt einen größeren Handlungsspielraum. Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker investierte rund zwei Millionen Euro in den Dänen Rasmus Höjlund, der nur ein halbes Jahr später an Atalanta verlauft wurde, was den Blackies inklusive Bonuszahlungen rund 20 Millionen einbrachte. Im Sommer 2022 kaufte Sturm dann den physisch starken Emegha, der nur ein Jahr später um rund 12 Millionen Euro nach Straßburg wechselte. Man kann also schon sagen, dass der Verkauf von Yeboah einiges lostrat und die Grazer finanziell in neue Gefilde katapultierte.

Abstieg mit Genua

Wie aber erging es Kelvin Yeboah in sportlicher Hinsicht nach seinem Wechsel in die Serie A? Der junge Offensivspieler stand nach seinem Transfer zunächst meist in der Startaufstellung der Italiener, musste aber immer öfter um einen Platz in der Startaufstellung zittern. Dennoch kam er zwischen Jänner und Mai 2022 immerhin auf 17 Einsätze, wobei er neun Mal von Beginn ran durfte und acht Mal eingewechselt wurde. Der Klub spielte gegen den Abstieg und musste als Vorletzter den Gang in die Serie B antreten. Kelvin Yeboah steuerte in den 17 Partien nur zwei Assists bei, hätte aber auch laut den xG-Werten von 2.43 durchaus den einen oder anderen Treffer erzielen müssen.

Nur Joker in der Serie B und Bundesliga

Im darauffolgenden Halbjahr kam er in der Serie B nur noch als Wechselspieler zum Einsatz und stand oftmals gar nicht im Kader. Er erzielte zwar seinen ersten Treffer, wurde aber im Winter an den FC Augsburg in die deutsche Bundesliga verliehen. In Deutschland steuerte er in 13 Einsätzen einen Treffer und 2 Assists bei, stand aber in dem halben Jahr nur 345 Minuten am Platz, da er auch bei seinem neuen Verein nur als Joker ins Spiel kam und keine einzige Partie über 90 Minuten durchspielte.

Kaum Spielzeit in der Ligue 1

Genua CFC stieg wieder in die Serie A auf und hatte für Yeboah, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft, keine Verwendung. Der quirlige Stürmer wurde in die Ligue 1 zu Montpellier verliehen, wobei die Franzosen im Sommer 2024 eine Kaufoption besitzen. Ob sie diese ziehen werden ist allerdings fraglich, da sich der Angreifer auch in der Ligue 1 schwertut und aktuell wieder einmal nur als Joker in den letzten Minuten ins Spiel eingreifen kann. Er steht zwar bei acht Einsätzen in dieser Saison, allerdings absolvierte er nur mehr als 32 Minuten in einer Partie und steht insgesamt bei nur 114 Partien. In dieser geringen Spielzeit konnte er bislang noch keinen Treffer und keinen Assist beisteuern.

Vor rund drei Wochen stand der Stürmer zudem in den österreichischen Schlagzeilen, da bekannt wurde, dass der CFC Genua dem SK Sturm noch Geld von diesem Transfer schuldet. Konkret handelt es sich um nicht erhaltene Bonuszahlungen, weshalb die Blackies bereits die FIFA und UEFA einschalteten. Bleibt zu hoffen, dass das Geld nach Graz bald fließen möge und dass Yeboah in der Ligue 1 mehr Spielpraxis bekommt, da die vergangenen Jahre nach seinem Wechsel vom SK Sturm in sportlicher Hinsicht eher unglücklich verliefen.