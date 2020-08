Ex-Austrianer Venuto wechselt innerhalb Brasiliens, Admira leiht Pejovic

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Luis Phelipe LA,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Luis Phelipe

LA, 19, BRA | FC Liefering – > Red Bull Bragantino

Der UEFA Youth League Starter und Liefering-Spieler Luis Phelipe wechselt zum Red-Bull-Ableger in Brasilien. Der brasilianische U20-Nationalspieler, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2024 hat, wechselt leihweise für ein Jahr zu Red Bull Bragantino. Der Linksaußen bestritt in der abgelaufenen Saison 19 Partien für Liefering, in denen er vier Tore und vier Assists beisteuerte. Angesichts dessen, dass er nur knapp 600 Minuten auf dem Platz stand, brauchte er im Schnitt nur 75 Minuten pro Scorerpunkt. In der Youth League traf er in vier Spielen zweimal und bereitete einen weiteren Treffer vor. Luis Phelipe spielte bereits früher für die brasilianische Red-Bull-Mannschaft und ist ab 2021 wohl wieder in Salzburg eingeplant.

Tomás Ostrak

OM, 20, CZE | 1.FC Köln – > MFK Karvina

Der tschechische Offensivspieler Tomás Ostrak wechselt leihweise in die erste tschechische Liga zum MFK Karvina. Der Vertrag des Youngsters beim 1.FC Köln läuft noch zwei Jahre lang. Interessant ist dies vor allem deshalb, weil Ostrak das letzte Jahr beim TSV Hartberg verbrachte, dort aber kaum für Furore sorgen konnte. In der Bundesliga brachte er es auf elf Einsätze, in denen er einen Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte. Köln hatte den jungen Rechtsfuß bereits 2016 für die U17-Mannschaft verpflichtet.

Lucas Venuto

RA, 25, BRA | Vancouver Whitecaps – > Sport Recife

In Österreich kickte der kleine Brasilianer Lucas Venuto für den FC Liefering, Grödig und schlussendlich für die Wiener Austria, für die er in 87 Spielen immerhin 14 Tore und 15 Assists beisteuerte. Nach einem Kreuzbandriss im Jahr 2017 wurde Venuto empfindlich zurückgeworfen und ein knappes Jahr nach seiner Genesung wechselte er um 400.000 Euro in die Major League Soccer zu den Vancouver Whitecaps. Dort absolvierte er 24 Partien und erzielte drei Tore, ehe er zum traditionsreichen FC Santos wechselte, wo er aber nur eine untergeordnete Rolle spielte und lediglich viermal zum Einsatz kam. Nun wechselt Venuto innerhalb Brasiliens: Der 164cm große Flügelspieler wird von Santos an Sport Recife verliehen, das soeben von der zweiten in die erste brasilianische Liga aufstieg.

Nikola Pejovic

IV, 21, SRB | NK Lokomotiva Zagreb – > Admira Wacker Mödling

Der 21-jährige Nikola Pejovic wechselt leihweise von Rapids Europacupgegner Lokomotiva Zagreb zur Admira. Der junge Serbe hat bereits eine bewegte Karriere hinter sich, spielte im Nachwuchs von Roter Stern Belgrad, danach in Italien für Empoli und Pistoiese und danach in Kroatien für Rudes und Lokomotiva. Auf Profilevel bestritt der 185cm allerdings erst sieben Partien, davon sechs für Rudes und eine für Lokomotiva Zagreb. Bei der Admira wird der gebürtige Belgrader vorerst ein Jahr spielen, allerdings besitzen die Südstädter eine Kaufoption auf den ehemaligen serbischen U19-Nationalspieler.