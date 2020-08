Rapid-Gegner Lokomotiva Zagreb verlor bereits die Hälfte seiner Stammelf

Rapids erster Europacupgegner NK Lokomotiva Zagreb hat mit großem personellen Aderlass zu kämpfen. Grund dafür ist hauptsächlich die Farmteam-ähnliche Kooperation mit Meister Dinamo Zagreb....

Rapids erster Europacupgegner NK Lokomotiva Zagreb hat mit großem personellen Aderlass zu kämpfen. Grund dafür ist hauptsächlich die Farmteam-ähnliche Kooperation mit Meister Dinamo Zagreb. Mittlerweile haben fünf der besten Spieler den kleinen Hauptstadtklub verlassen.

Ferencvaros zahlt 1,8 Millionen für Uzuni

Vier dieser fünf Spieler wechselten zu Dinamo Zagreb. Der bisher einzige nennenswerte „externe“ Transfer betrifft den albanischen Linksaußen Myrto Uzuni, der gegen eine Ablöse von stolzen 1,8 Millionen Euro zu Ferencvaros Budapest wechselt. Uzuni erzielte in der vergangenen Saison in 37 Pflichtspielen zwölf Tore und acht Assists für Lokomotiva, spült nun allerdings passables Geld in die Vereinskassa und könnte damit zum Garant für Neuverpflichtungen beim Rapid-Gegner werden.

Topscorer Kastrati zurück bei Dinamo

Drei absolute Top-Leute kehren nach einer Leihe wieder fix zu Dinamo Zagreb zurück: Allen voran Lirim Kastrati, der mit elf Toren und sieben Assists Topscorer in der Liga war. Der 21-jährige Kosovare wurde als Rechtsaußen eingesetzt und wechselte erst im Februar um zwei Millionen Euro zu Dinamo, wurde danach aber gleich wieder an Lokomotiva verliehen.

Flügelverteidiger Karacic ebenfalls „retour“

Hinter ihm spielte der in Kroatien geborene Australier Fran Karacic, der als Rechtsverteidiger eine absolute Bank war und damit die allgemein starke rechte Seite der Vizemeistermannschaft von Lokomotiva komplettierte. Auch der 24-Jährige kehrt nun zu Dinamo Zagreb zurück.

Nigerianer Atiemwen kehrt ebenfalls zurück zu Dinamo

Ein weiterer wichtiger Leihspieler stieß kurz vor der Corona-Pause von Dinamo zu Lokomotiva. Der Nigerianer Iyayi Atiemwen kam zwar auch bei Dinamo zu seinen Einsätzen, wurde aber im Februar auch zu Lokomotiva „geschoben“, um noch mehr Spielpraxis zu bekommen. Beim Rapid-Gegner kam Atiemwen hauptsächlich als Linksaußen, aber auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Im Saisonfinish fehlte er wegen einer Verletzung, aber der 24-Jährige empfahl sich ebenfalls für höhere Aufgaben, weshalb er nun zu Dinamo zurückkehrt.

Offiziell: Dinamo kauft Sechser Jakic

Der neueste Abgang, der erst heute offiziell bekanntgegeben wurde, betrifft einen absoluten Schlüsselspieler: Kristijan Jakic war das Passmetronom der Vizemeistermannschaft und ein enorm wichtiger Stabilisator im defensiven Mittelfeld. In 29 Pflichtspielen brachte er es auf vier Treffer und drei Assists. Er spielte zuvor nicht bei Dinamo und wurde aus seinem Vertrag herausgekauft, womit Lokomotiva eine bis dato unbekannte Ablösesumme lukrieren wird.

Bisher zwei Neuzugänge…

Lokomotiva verlor damit bereits die Hälfte seiner Stammelf. Neu verpflichtet wurden bisher nur der 21-jährige albanische Achter Sherif Kallaku von Teuta Durres, sowie der 19-jährige mazedonische Angreifer Dzemal Ibishi. Zudem kehren einige Spieler von Leihgeschäften zurück. Ob einige von ihnen eine Zukunft beim Klub haben, ist noch ungewiss.

…und acht weitere Abgänge

Gleichzeitig gibt es aber auch in der Kaderbreite einige weitere Abgänge. Dies betrifft ausschließlich die Defensive: Mit Vliet, Suto und Juric wechseln zwei Außen- und ein Innenverteidiger zu kleineren Klubs am Balkan, die Außenverteidiger Milicevic und Basar wechseln leihweise zu Zeljeznicar Sarajevo und Karlovac und der junge Innenverteidiger Nikola Pejkovic schließt sich leihweise ein Jahr der Admira an. Mit dem routinierten Innenverteidiger Marko Leskovic, der bisher ebenfalls Dinamo Zagreb gehörte, bei Lokomotiva aber nur eine untergeordnete Rolle spielte, verlässt ein weiterer Defensivspieler den Klub. Mit dem jungen, ebenfalls zu Karlovac verliehenen Torhüter Bruno Bermanec zählt der Klub in der laufenden Spielzeit schon 13 Abgänge.