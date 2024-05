Nachwuchs: Braunöder mit Como kurz vor Serie-A-Aufstieg

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 18 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

VfL Wolfsburg ) Patrick Wimmer (

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 2 Tore

Beim 3:0-Sieg gegen Darmstadt 98 spielte Patrick Wimmer bis zur 65. Minute als Linksaußen und erzielte nach acht Minuten das 1:0 für die Wolfsburger. Der VfL fixierte damit den Klassenerhalt und feierte bereits den dritten Sieg in Serie.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 18 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Nicolas Seiwald wurde beim 1:1 in Hoffenheim nach einer Viertelstunde für den verletzten Xaver Schlager eingewechselt. Durch den Kreuzbandriss seines Teamkollegen dürfte Seiwald in nächster Zeit auch bei den Leipzigern zu mehr Einsatzzeit kommen.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele (2/0/0 für SC Freiburg II)

Beim 0:0 beim 1. FC Köln wurde Junior Adamu nach 88 Minuten eingewechselt. Bereits jetzt wird der 22-Jährige eher als Transferflop abgestempelt und es wirkt sehr wahrscheinlich, dass er in der kommenden Saison für einen anderen Klub spielen wird.

SV Elversberg ) Paul Wanner (

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 26 Spiele – 6 Tore – 4 Assists (3/1/0 für Bayern II)

Beim 4:2-Heimsieg gegen Hertha BSC spielte Paul Wanner bis zur 84. Minute im offensiven Mittelfeld. Wanner bereitete in der 54. Minute das 2:1 für die Elversberger vor und erzielte nach 65 Minuten das 3:2 selbst, womit er nun schon bei zehn Scorerpunkten in der laufenden Saison steht.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Leo Greiml fehlt dem FC Schalke 04 weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses und wird erst in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 23 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

Bei der 0:1-Derbyniederlage beim Hamburger SV spielte David Nemeth in der Innenverteidigung von St. Pauli durch.

Marlon Mustapha ( Fortuna Düsseldorf )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 2 Tore (7/0/0 für Como 1907)

Beim 3:1-Sieg über Nürnberg fehlte Marlon Mustapha wegen muskulärer Probleme.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Franz Stolz (Genua CFC)

TW – 23 Jahre (Jg. 01)

Franz Stolz wechselte kurz vor Ende der Transferzeit vom SKN St. Pölten zum Genua CFC. Ob er beim Serie-A-Klub, der inklusive ihm fünf Torhüter im Profikader hat, eine Rolle spielt, wird sich wohl erst langfristig weisen. Bisher stand er in keinem Matchkader.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 12 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg gegen Cittadella spielte Matthias Braunöder bis zur 84. Minute im zentralen Mittelfeld. Beim darauffolgenden 0:0 in Modena spielte er auf derselben Position durch. Como liegt nun eine Runde vor Schluss zwei Punkte vor Venezia auf Rang zwei und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Serie A. Am letzten Spieltag gibt’s ein Heimspiel gegen den Zehnten Cosenza, für den es um nichts mehr geht.

Yusuf Demir ( FC Basel )

OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten zwölf Spielen stand Yusuf Demir in keinem Matchkader des FC Basel.

Dijon Kameri (Grasshoppers)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Dijon Kameri fehlte seinem Leihklub Grasshoppers in den letzten sechs Partien verletzungsbedingt.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 14 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Silvan Wallner fehlte dem FC Zürich beim 0:2 gegen die Young Boys Bern verletzungsbedingt.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (18/3/1 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi saß am vergangenen Wochenende beim 0:0 bei Konyaspor auf der Bank der Kampfmannschaft.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 32 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Beim 2:2 bei Kayserispor startete Can Keles als Rechtsaußen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (15/2/0 für Ankaragücü U19)

Beim 0:1 der Ankaragücü U19 gegen die Yeni Malatyaspor U19 spielte Enes Tepecik bis zur 77. Minute im offensiven Mittelfeld.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 27 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Dinamo Zagreb spielte Franjo Ivanovic bis zur 78. Minute im Angriff des HNK Rijeka.

Gabriel Eskinja ( Zrinjski Osjecko )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 15 Spiele

Gabriel Eskinja spielte beim 4:1-Sieg seines Leihklubs Zrinjski Osjecko gegen Dugopolje zum dritten Mal in Folge über 90 Minuten.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 27 Spiele – 9 Tore – 5 Assists

Beim 0:0 gegen Mura spielte Raul Florucz als Rechtsaußen durch.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 0:0 gegen Mura saß Mateo Karamatic auf der Bank seines Teams.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 21 Spiele – 2 Tore

Bei der 0:3-Niederlage bei Tabellenführer Lechia Gdansk spielte Marko Dijakovic bis zur 52. Minute als Linksverteidiger.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (5/0/0 für Ceske Budejovice U19, 5/0/0 für Ceske Budejovice II)

Thomas Jungbauer stand in der vergangenen Woche in keinem Matchkader.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

In den letzten neun Ligaspielen saß Amar Kvakic auf der Bank seines Teams.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02) – 15 Spiele – 1 Tor – 4 Assists (3/2/0 für Wellington Phoenix II)

Nachdem die Mannschaft den zweiten Platz in der A-League holte, hatte Oskar van Hattum am vergangenen Wochenende keine Partie auf dem Programm. Weiter geht’s am Sonntag mit dem Halbfinale in der Finals Series bei Melbourne Victory.

Dardan Shabanhaxhaj (Rubin Kazan)

LA – 23 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele (19/7/3 für ND Mura)

Beim 2:2 bei ZSKA Moskau begann Dardan Shabanhaxhaj als Linksaußen und wurde nach 88 Minuten ausgewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at