Nachwuchs: Erster Startelfeinsatz für Dijon Kameri in der Schweiz

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 10 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage beim überlegenen Tabellenführer aus Leverkusen wurde Patrick Wimmer nach 88 Minuten eingewechselt.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In der Champions League saß Nicolas Seiwald beim 1:1 bei Real Madrid auf der Bank von RB Leipzig. In der Bundesliga wurde er beim 2:0-Sieg über Darmstadt nach 77 Minuten eingewechselt.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele (2/0/0 für SC Freiburg II)

Sowohl beim 1:0 in der UEFA Europa League gegen West Ham United, als auch beim 2:1-Auswärtssieg in der Bundesliga gegen Bochum saß Junior Adamu auf der Bank des SC Freiburg.

Paul Wanner ( SV Elversberg )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 19 Spiele – 4 Tore – 3 Assists (3/1/0 für Bayern II)

Beim 4:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth spielte Paul Wanner bis zur 85. Minute als Linksaußen.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Leo Greiml fehlt dem FC Schalke 04 weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses und wird erst in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

In den letzten beiden Spielen stand David Nemeth nicht im Kader des FC St. Pauli.

Marlon Mustapha ( Fortuna Düsseldorf )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele – 1 Tor (7/0/0 für Como 1907)

Beim 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV wurde Marlon Mustapha nach einer Stunde eingewechselt.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Franz Stolz (Genua CFC)

TW – 23 Jahre (Jg. 01)

Franz Stolz wechselte kurz vor Ende der Transferzeit vom SKN St. Pölten zum Genua CFC. Ob er beim Serie-A-Klub, der inklusive ihm fünf Torhüter im Profikader hat, eine Rolle spielt, wird sich wohl erst langfristig weisen. Bisher stand er in keinem Matchkader.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei Cremonese wurde Matthias Braunöder zur Pause eingewechselt.

Yusuf Demir ( FC Basel )

OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Nachdem Yusuf Demir zuvor einige Spiele lang nicht mal im Matchkader stand, fehlte er nun beim 1:5 bei den Young Boys Bern verletzungsbedingt. Die Situation für den Ex-Rapidler in Basel, das aktuell nur Neunter in der Schweizer Super League ist, verbessert sich also keineswegs.

Dijon Kameri (Grasshoppers)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage in Winterthur spielte Dijon Kameri bis zur 85. Minute als Rechtsaußen. Es war sein erster Startelfeinsatz für die Grasshoppers, die aktuell nur Zehnter in der Schweizer Zwölferliga sind.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 12 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Bei der 2:3-Niederlage bei Yverdon Sport saß Silvan Wallner auf der Bank des FC Zürich.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (13/2/1 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi stand in der vergangenen Woche weder für die Kampfmannschaft, noch für die U19 von Fenerbahce in einem Matchkader.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 27 Spiele – 3 Tore – 4 Assists

Bei der glatten 1:5-Niederlage bei Trabzonspor spielte Can Keles als Linksaußen durch und bereitete in der Anfangsphase mit einer Ecke den Führungstreffer für seine Mannschaft vor.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (9/1/0 für Ankaragücü U19)

Enes Tepecik stand am vergangenen Wochenende in keinem Matchkader.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 23 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 3:0-Sieg über Osijek wurde Franjo Ivanovic nach 74 Minuten eingewechselt.

Gabriel Eskinja ( Slaven Belupo )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (9/0/0 für Zrinski Osjecko)

Gabriel Eskinja spielte zuletzt wieder für den Kooperationsklub von Slaven Belupo, Zrinjski Osjecko. Er stand am vergangenen Wochenende in keinem Matchkader.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 18 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 1:1 bei Mura spielte Raul Florucz bis zur 82. Minute als Rechtsaußen.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:1 bei Mura saß Mateo Karamatic auf der Bank von Olimpija Ljubljana.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 14 Spiele – 2 Tore

Beim 2:2 bei Miedz Legnica startete Marko Dijakovic als linker Flügelverteidiger in einem 3-4-2-1-System, sah nach 59 Minuten Gelb und wurde fünf Minuten danach ausgewechselt.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/0/0 für Ceske Budejovice U19, 5/0/0 für Ceske Budejovice II)

Thomas Jungbauer saß am vergangenen Wochenende zunächst beim 2:6 der U19-Mannschaft von Ceske Budejovice gegen Sparta Prag auf der Bank und spielte am nächsten Tag beim 1:0-Auswärtssieg der zweiten Mannschaft bei Dukla Prag B durch.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen CS U Craiova saß Amar Kvakic auf der Bank seines Teams.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 21 Jahre (Jg. 02) – 10 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (3/2/0 für Wellington Phoenix II)

Bei der 0:1-Niederlage bei Melbourne City fehlte Oskar van Hattum seinem Klub Wellington Phoenix verletzungsbedingt.

Dardan Shabanhaxhaj (Rubin Kazan)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele (19/7/3 für ND Mura)

Bei der 0:1-Niederlage gegen Pari Nizhny Novgorod spielte Dardan Shabanhaxhaj bis zur 74. Minute im Sturmzentrum.

Daniel Mandl, abseits.at