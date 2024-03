CL-Vorschau: Auftritt der beiden formstärksten Mannschaften Europas

Nachdem sich gestern die Favoriten in den Dienstag-Spielen durchsetzten, wollen wir einen Blick auf die heutigen Begegnungen der Champions League werfen und euch einen...

Atletico Madrid – Inter

Mittwoch, 13.03. 2024, 21:00 Uhr

Man kann getrost festhalten, dass Atletico Madrid mit Inter ein echtes Albtraum-Los erwischte. Die Mailänder befinden sich in dieser Saison in einer unglaublichen Verfassung und sind aktuell von allen Mannschaften in den Top-5-Ligen am souveränsten unterwegs! Die Mailänder haben in der Serie A von 28 Spielen 24 Partien gewonnen und drei Mal Unentschieden gespielt. Lediglich in einem Heimspiel gegen Sassuolo musste man sich einmal geschlagen geben. Ansonsten eilt manb von einem Sieg zum anderen. Aus den letzten 10 Meisterschaftsspielen holte der Tabellenführer das Punktemaximum von 30 Punkten und gewann dabei unter anderem gegen die AS Roma und Juventus. Auch gegen starke Teams gab es in dieser Saison schon mehrere Kantersiege, wie ein 5:1 gegen den AC Milan, oder 4:0-Siege gegen den AC Florenz und Atalanta Bergamo. Die Tordifferenz steht nach 28 Runden bei unglaublichen 70:13, was die große Überlegenheit eindrucksvoll widerspiegelt. Lautaro Martinez steuerte 23 der 70 Tore bei und ist damit mit Abstand der beste Torschütze bei den Mailändern. Ebenfalls eine starke Saison spielt Marcus Thuram, der neben zehn Treffern auch zehn Tore vorbereitete.

Nicht mit von der Partie ist der österreichische Legionär Marko Arnautovic, der im Hinspiel in der 79. Minute den wichtigen Siegtreffer zum 1:0 als Joker erzielte. Juan Cuadrado und Stefano Sensi sind ebenfalls verletzt. Bei den Hausherren aus Madrid fehlen wahrscheinlich Antoine Griezmann. César Azpilicueta, Thomas Lemar und Marcos Paulo, was die Aufgabe der Gastgeber nicht erleichtert. Atletico Madrid steht aktuell auf Platz 4 in der La Liga und musste sich am Wochenende im Auswärtsspiel gegen Cadiz mit 0:2 geschlagen geben.

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven

Mittwoch, 13.03. 2024, 21:00 Uhr

Ähnliches wie für Inter gilt für die PSV Eindhoven. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz weist eine noch bessere Saisonbilanz als Inter auf, wobei natürlich die Gegner im Schnitt deutlich schwächer sind. Dennoch lesen sich die Leistungsdaten absolut unglaublich. Die PSV hat nach 25 Spieltagen 22 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto, musste also heuer noch keine Niederlage hinnehmen. Die Tordifferenz ist ebenfalls beeindruckend. So wie Inter erhielt man erst 13 Gegentreffer, erzielte aber 80 Tore! Und auch die PSV hat mit Luuk de Jong, der 22 Treffer erzielte, eine klare Nummer Eins um Sturm. Der kapitän steuerte neben seinen Treffern auch 11 Assists bei – was für eine starke Saison. Bewerbsübergreifend steht er nach 38 Partien heuer bei 31 Treffern und 14 Assists.

Im Gegensatz zu Inter musste die PSV in der Champions League eine Niederlage hinnehmen. Zum Auftakt der Gruppenphase setzte es eine 0:4-Niederlage gegen den Arsenal FC. Danach gab es in der Gruppenphase zwei Siege und drei Unentschieden, was zum Aufstieg reichte. Im Hinspiel gegen den BVB trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden, wobei die PSV etwas mehr Ballbesitz hatte, öfters auf das gegnerische Tor schoss und bei den xG-Werten mit 1-58:0.86 vorne lag. Einfach wird es angesichts der starken Form der Niederländer für den BVB demnach auch zuhause nicht werden. Marcel Sabitzer, der in der Bundesliga am Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg gegen Werder Bremen die rote Karte sah, wird neben Can im zentralen Mittelfeld auflaufen. Nico Schlotterbeck fällt aber aufgrund einer Sperre aus. Bei den Gästen aus den Niederlanden ist Noa Lang verletzt – ansonsten kann die PSV aus dem Vollen schöpfen.

