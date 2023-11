Nachwuchs: Erste Saisonassists für Demir und Keles

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 44 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Patrick Wimmer wird aufgrund eines Syndesmosebandrisses wohl noch für die restliche Herbstsaison ausfallen und erst 2024 wieder ins Geschehen eingreifen.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Sowohl bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg, als auch bei der 0:2-Niederlage in Mainz in der Bundesliga saß Nicolas Seiwald auf der Bank von RB Leipzig.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele (1/0/0 für SC Freiburg II)

Bei der bitteren 1:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn begann Junior Adamu als Rechtsaußen in einem 3-4-3-System und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Beim darauffolgenden 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach in der Liga saß er über die volle Spieldauer auf der Bank der Freiburger.

Paul Wanner ( SV Elversberg )

RA/OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (3/1/0 für Bayern II)

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli spielte Paul Wanner bis zur 61. Minute als Rechtsaußen und sah Gelb.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Von Leo Greiml wird es im Jahr 2023 wohl keine Updates mehr geben: Der Schalke-Pechvogel riss sich am 22. Juli bereits zum zweiten Mal das Kreuzband.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

David Nemeth saß in den letzten fünf Zweitligaspielen auf der Bank des FC St. Pauli.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 21 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim glatten 4:0-Sieg in der Coppa Italia über Sampdoria Genua fehlte Flavius Daniliuc, weil er sich bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zuzog. In der Liga spielte er bei der 0:2-Heimniederlage gegen Meister Napoli ab der 69. Minute in der Abwehr der Salernitana.

Marlon Mustapha ( Como 1907 )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Marlon Mustapha fiel beim 1:1 in Pisa aufgrund von Oberschenkelproblemen aus.

Yusuf Demir ( FC Basel



OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Yusuf Demir durfte am vergangenen Wochenende mit dem Schweizer Tabellenletzten Basel endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern: Gegen Yverdon Sport gab es einen 2:1-Sieg, bei dem Demir bis zur 78. Minute als linker Mittelfeldspieler in einem 4-4-1-1-System spielte. Der 20-Jährige bereitete dabei das erste Tor der Basler durch Mohamed Dräger vor. Basel hält nun bei acht Punkten aus 13 Spielen und steht weiterhin am Tabellenende. Auch beim 1:0-Auswärtssieg im Schweizer Cup beim SC Kriens stand Demir in der Startelf und spielte im rechten Mittelfeld durch.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 21 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Servette Genf spielte Silvan Wallner in der Innenverteidigung des FC Zürich durch. Zuvor hatte er beim 1:0-Sieg im Cup bei Bellinzona nach Verlängerung 118 Minuten lang in der Innenverteidigung gespielt.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (6/0/0 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi spielte beim 4:1-Sieg der Fenerbahce U19 gegen die Sivasspor U19 durch und sah Gelb. In der Süper Lig stand er nicht im Matchkader von Fenerbahce.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 20 Jahre (Jg. 03)

Onurhan Babuscu saß in den letzten beiden Partien auf der Bank des Gaziantep FK.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Erster Scorerpunkt für Can Keles in der türkischen Süper Lig: Beim 1:1 von Karagümrük bei Konyaspor spielte er bis zur 89. Minute als Linksaußen und bereitete unmittelbar nach der Pause das 1:0 für sein Team vor.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (4/0/0 für Ankaragücü U19)

Enes Tepecik kam erneut nur für die U19-Mannschaft von Ankaragücü zum Einsatz. Beim 2:2 bei der Kayserispor U19 spielte er bis zur 65. Minute.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 12 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 bei Lokomotiva Zagreb spielte Franjo Ivanovic bis zur 68. Minute im Sturmzentrum von Rijeka.

Gabriel Eskinja ( Zrinski Osjecko )

IV – 19 Jahre (Jg. 03)

Gabriel Eskinja stand für seinen Leihklub Zrinski Osjecko noch in keinem Matchkader.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Auswärtssieg beim NK Celje spielte Raul Florucz bis zur 60. Minute als Rechtsaußen.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim 1:0-Sieg in Celje saß Pascal Estrada auf der Bank von Olimpija Ljubljana.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Mateo Karamatic wurde beim 1:0-Sieg in Celje zur Halbzeit für die Innenverteidigung von Olimpija Ljubljana eingewechselt.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele – 6 Tore – 2 Assists

Beim 1:0-Sieg über Aluminij spielte Dardan Shabanhaxhaj für Mura im Angriff durch.

Eldin Sehic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg beim NK Triglav Kranj spielte Eldin Sehic bis zur 57. Minute im Sturmzentrum.

Aleksa Markovic (NK Dekani)

DM – 22 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Sieg bei Dravinja spielte Aleksa Markovic bis zur 89. Minute und sah Gelb.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Marko Dijakovic wurde im polnischen Cup bei der 0:3-Niederlage gegen Legia Warschau beim Stand von 0:3 zur Halbzeit eingewechselt und sah in der Schlussphase Gelb. In der Liga spielte er beim 1:3 gegen Absteiger Lechia Gdansk in der Innenverteidigung durch und sah ebenfalls Gelb.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/0/0 für Ceske Budejovice U19, 3/0/0 für Ceske Budejovice II)

Thomas Jungbauer kam in der vergangenen Woche zu keinen Einsätzen.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Der Grazer Amar Kvakic, der die bosnische und die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, wechselte vor der Saison nach Rumänien. In der bisherigen Saison saß er in sechs von fünfzehn Ligaspielen auf der Bank seines Teams Universitatea Craiova.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 21 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (2/1/0 für Wellington Phoenix II)

Oskar van Hattum spielte am vergangenen Wochenende für die zweite Mannschaft von Wellington Phoenix in der neuseeländischen National League. Beim 4:3-Sieg bei Auckland United wurde er zur Pause beim Stand von 2:1 ausgewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at