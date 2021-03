Fans nach 2:2 gegen Schottland: „Das war eher durchwachsen“

Die österreichische Nationalmannschaft trat gestern die Heimreise aus Schottland mit nur einem Punkt im Gepäck an. Obwohl VfB-Stuttgart-Legionär Sasa Kalajdzic seine Mannschaft zweimal in...

Die österreichische Nationalmannschaft trat gestern die Heimreise aus Schottland mit nur einem Punkt im Gepäck an. Obwohl VfB-Stuttgart-Legionär Sasa Kalajdzic seine Mannschaft zweimal in Führung brachte, gelang es der Foda-Elf nicht den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel der österreichischen Auswahl sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Das musst einmal schaffen, dass du zweimal sehr schmeichelhaft in Führung gehst, dann noch Glück hast, dass ein glasklarer Elfer nicht gegeben wird und schaffst es dennoch dir zwei solche Gegentore schießen zu lassen. Musst am Ende noch froh sein über den Punkt. Traurige Darbietung.“

Ernesto: „Das X ist gerecht und für ein Auswärtsspiel auch irgendwie okay. Auch wenn da mehr drinnen war, aber die Fehler haben uns die Punkte gekostet. Es war ein durchwachsener Auftritt, wobei es viel schwieriger ist gegen die Schotten zu spielen als es eventuell den Anschein hat. Ich kann mit dem Ergebnis leben – muss ich ja.“

schooontn: „Ziemlich unnötig, aber man kann bzw. muss damit leben. Aus dem Spiel hatten die im Grunde eine gefährliche Aktion, der Rest waren katastrophale Eigenfehler von uns. Ilsanker mit einem wirklich schwachen Spiel, dafür Dragovic und Lienhart sehr brav. In Sachen Kreativität und Spielwitz fehlt uns halt doch die Qualität, da hast dann gegen solche Teams deine Probleme, keine Ahnung warum hier alle immer Zauberfußball von uns erwarten, gerade im offensiven Mittelfeld haben wir weder zentral noch auf den Flügeln einen Kreativspieler, der international schon irgendein Standing hat. Zweimal darfst einen Vorsprung gerade auswärts aber gegen so einen durchschnittlichen Gegner normal nicht hergeben. Im Spielaufbau war Grillitsch als alleiniger zentraler Mann vor der Abwehr keine gute Idee, den haben die Schotten schnell zugestellt und den Aufbau auf die Rechte Seite gelenkt, wo wir eher grob unterwegs sind. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass sich Schlager besser fallen lässt und mithilft, aber der hatte leider keine überragende Partie. Es ist aber schön, dass man wieder vorne drin jemanden hat, dem man, wenn einem nix einfällt, einfach mal einen hohen Ball hinkicken kann, das hat uns in den letzten Jahren sicherlich gefehlt und ist angesichts unseres Problems in der Kreativabteilung bitter notwendig.“

Issoisso: „Richtig guter Beginn. Halbzeit 2 dann sehr zach. Und mit so vielen individuellen Fehlern ist´s halt schwer. Sieg mit den zwei oder drei Kalajdzic-Toren wär schon irgendwie aufgelegt gewesen, wenn man sich hinten nicht so deppert spielt. Der zweite Treffer war recht random, aber die nicht ganz ungerechte Bestrafung.“

Da Oide Bimbo: „Teamchef Foda schafft es, mit dem besten Kader seit langem Angsthasen-Fußball zu spielen. Spieler, die an sich gut in Form sind, finden ihren Platz in seinem System nicht. Kara, der den Lauf seines Lebens hat, schafft es wegen Fodas Legionärswahn nicht mal in den Kader, Trauner muss zusehen, wie unsere Defensive Fehler um Fehler fabriziert. Ohne der Extraleistung von Kalajdzic verlieren wir gegen Schottland sang- und klanglos.“

maxglan: „Unpopular opinion: Die Schotten spielen zwar den typisch grauslichen Inselkick, sodass man schnell einmal sagt „die sind nix“, aber so schlecht sind die nicht. McTominay bei Man United, Robertson bei Liverpool, Tierney bei Arsenal Stammspieler. Dazu einige weitere Stammspieler der Premier League. Die sind schon eine große Stufe über Nordirland zu stellen. Ich will nicht sagen, dass wir gut waren, aber der klassische Selbstfaller war das nicht und ein Auswärts-Unentschieden gegen die Nr.3 der Gruppe ist kein Beinbruch.

scorponok: „Die Quali für die EM 2016 haben wir mit einem 1:1 Zuhause gegen Schweden begonnen, somit fast schon ein gutes Omen.“

Zuckerhut: „Mit Arnautovic und Sabitzer haben zwei sehr wichtige Spieler gefehlt und gibt schlimmeres als ein X in Schottland.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Insgesamt ganz ok, man hat sich gegenseitig neutralisiert. Ilsanker und Schlager heute schwach. Aus Standards darf man nicht solche Tore bekommen. Grillitsch, Baumgartner waren gut und Sasa natürlich Spitze – die ersten Tore sind geschafft somit sollte das Selbstbewusstsein passen.“

