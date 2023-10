Fans nach 2:3 gegen Belgien: „Haben viel Moral gezeigt“

Die österreichische Nationalmannschaft musste am Samstagabend ihre erste Niederlage in der EM-Qualifikation einstecken. Gegen den Gruppenfavoriten aus Belgien verlor man nach einem 0:3-Rückstand schlussendlich...

Die österreichische Nationalmannschaft musste am Samstagabend ihre erste Niederlage in der EM-Qualifikation einstecken. Gegen den Gruppenfavoriten aus Belgien verlor man nach einem 0:3-Rückstand schlussendlich mit 2:3. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

halbe südfront: „Feines Spiel von unserer Notmannschaft. Ein Punkt wäre definitiv verdient gewesen. Die beiden Auswärtsspiele werden wir gewinnen.“

Derni: „Offensiv zu schwach und bei Belgien war jeder Schuss ein Tor.“

Moatl_19: „Ein sehr aufwühlendes und dramatisches Match… starke Moral eines personell geschwächten ÖFB-Teams, aber dennoch eine Niederlage zuhause und damit wohl das Ende der Hoffnung auf den Gruppensieg. Ich denke dennoch, dass das Team erhobenen Hauptes auf die Partie blicken kann und dafür am Montag die fixe Quali bejubeln darf. Die Experimente mit Seiwald und Sarkaria haben relativ gut funktioniert, dennoch hätte man wohl auch in Bestbesetzung Probleme mit einer belgischen Offensive, die Tempo und Physis dermaßen gut vereint… gleichzeitig hätte zum Teil dennoch beim zweiten und dritten Tor das Stellungsspiel vorab etwas besser sein können. Trotzdem, gegen so eine Offensive muss man sich erst behaupten, gleichzeitig hat vorne bissl der letzte Druck und das Glück gefehlt. Umso positiver war, dass man nach dem doch heftigen 0:3-Rückstand so gekämpft hat, plötzlich was erzwingen konnte und nach diversen Wechseln doch wieder voll im Rennen war. Da glaubt plötzlich das ganze Stadion mit den Spielern dran und tatsächlich fehlt dann nicht viel auf das komplette Comeback… trotzdem Respekt vor dieser Rückkehr, wie gesagt kann man mental auf dieses Match aufbauen.“

Dansch10: „Schade, aber das beste Team der Gruppe gewinnt halt diese. Hoffentlich nehmen sie das Spiel am Montag dennoch ernst.“

quaiz: „Also die Mentalität ist enorm, trotz Niederlage. Ich bin der Mannschaft nicht böse. Mit einem Weltklasse-Goalie spielst wahrscheinlich X. Die Flügel der Belgier sind ein Wahnsinn.“

Adversus: „Belgien sehr effektiv. Die Aufholjagd kam da einfach zu spät.“

Christian2016: „Eine Niederlage, die sich wie ein Unentschieden anfühlt. Ein 0:3 wäre schon ein oages Debakel gewesen, mit dem 2:3 und der Schlussphase, wo wir die Belgier natürlich auch bedingt durch die rote Karte richtig hineingedrückt haben, haben wir aber immerhin bewiesen, dass wir im Hinblick auf die EM eine ernstzunehmende Mannschaft sind und keine Nudeltruppe, die jedes Spitzenteam nach Belieben herpanieren kann, wenn sie es ernst meinen. Wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass wir in der ersten Halbzeit lange in den meisten Statistiken überlegen waren und das unsere B-Truppe war, kann man schon echt erhobenen Hauptes aus dem Stadion hinausgehen.“

fuck forever: „Lukebakio, Doku und Lukaku machten den Unterschied. Gegen unsere Außenverteidiger leider zu übermächtig. Außer Arnautovic sind wir im Sturm leider komplett unterbesetzt.“

Owls: „Dreckig am Schluss von Belgien. Mit der Einser-Panier hätten wir sie gebogen.“

lovehateheRo: „Das Spiel hat die Defensive verloren, alle drei Gegentore waren komplett vermeidbar und einfach nur ganz schlecht verteidigt.“

Issoisso: „Belgien war heute wie wir gegen Schweden. Aber in der Offensive haben die enorme Qualität und so etwas wie bei Cham am Ende machen ihre Stürmer halt im Großteil der Fälle.“

andy69aut: „Sehr geile Partie gegen einen Fußball-Giganten. Danke! Sasa hat nach langer Absenz gar nicht wie ein Fremdkörper gewirkt, zwei gute Aktionen waren dabei, und wenn die Flanke von Cham besser kommt ists eine Topchance. Auch Sarkaria besser als erwartet. Ist ein gutes Gefühl, dass man nicht auf Wohl und Weh auf Nautl und Gregerl angewiesen ist und zumindest noch Optionen in der Hinterhand hat.“

Maniacx: „Heute hat für die Belgier einfach alles gepasst. Defensiv sind wir ohne Alaba und Posch extrem anfällig. Jetzt noch 6 Punkte holen, dann wirds der souveräne 2. Platz.“

