Austria besiegt Spartak Trnava im Test in letzter Minute

Das zweite von drei Spielen des Tipsport Malta Cups gegen Spartak Trnava, den Dritten der slowakischen Liga, endete mit einem 3:2-Sieg für die Veilchen. Die Treffer für die Austria erzielten Lucas Galvao, Manuel Polster und Andreas Gruber. Das dritte Match folgt am Montag um 16:00 Uhr gegen SK Sigma Olmütz.



James Holland und Matthias Braunöder fehlten leicht angeschlagen, Dominik Fitz und Dejan Radonjic krankheitsbedingt. Alle fitten Kaderspieler sammelten Einsatzminuten. Beim Match kam es zum Wiedersehen mit unserem ehemaligen Stürmer Marco Djuricin, der seit Sommer 2023 beim Dritten der slowakischen Liga unter Vertrag steht (leihweise von HNK Rijeka) und gegen die Austria von Beginn weg spielte.

Romeo Vucic kam kurz nach Spielbeginn mit Tempo über die rechte Seite und schoss nur knapp am langen Eck vorbei (1.). Mirko Kos rettete auf der Gegenseite im Eins gegen Eins (10.). Fisnik Asllani schloss nach Vorarbeit von Manfred Fischer und einem guten Dribbling vom Sechzehner ab (18.). Kurz vor der Pause verwertete Lucas Galvao einen Potzmann-Corner per Kopf zur 1:0-Führung (44.), der Ausgleich durch Djuricin aus kurzer Distanz folgte nur zwei Minuten später (45+1).

Kurz nach der Pause hatte Alexander Schmidt bei einem schnellen Konterangriff nach einem Pass von Muki Huskovic eine Topchance auf die Führung (53.). Zwei Minuten später brachte Manuel Polster die Veilchen nach erneuter Vorarbeit von Huskovic mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck mit 2:1 in Führung (55.).

Andreas Gruber probierte es aus der Distanz (62.). Alex Schmidt kam nach einem scharfen Querpass von Luca Pazourek aus guter Position zum Abschluss (68.). In der 87. Minute erzielte Spartak Trnava per Elfmeter von Bainovic den 2:2-Ausgleich. Andreas Gruber sorgte in der Nachspielzeit nach einem Pass von Pazourek mit einem präzisen Schuss für den Siegestreffer der Veilchen (90+2).

Austria Wien – Spartak Trnava 3:2 (1:1)

Aufstellung

Halbzeit: Kos; Handl, Martins, Galvao; Ranftl, Fischer, Potzmann, Polster; Vucic, Asllani, Huskovic. Halbzeit: Kos; Handl, Plavotic, Galvao (60. Meisl); Ranftl (60. Pazourek), Fischer, Potzmann (60. Wels), Polster (60. Guenouche); Gruber, Schmidt, Huskovic (60. Silva).

Tore: Galvao (44.), Polster (55.), Gruber (90+2), bzw. Djuricin (45+1), Bainovic (87.)

Trainer Michael Wimmer:

„Wir haben bis zum letzten Drittel eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir sind genau in die Aktionen gekommen, die wir in den letzten Tagen trainiert haben, wo wir mit Dynamik auf die Abwehrkette zulaufen. Jetzt müssen wir noch effektiver werden. Wie die Jungs die Inhalte aus dem Training umgesetzt haben, hat mir sehr gut gefallen. Am Ende hat man die Müdigkeit ein bisschen gemerkt. Ich habe gute Ansätze gesehen.“

