Dieng, Rep und Meisl zurück in Österreich, neuer Klub für Schoissengeyr

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Christian Schoissengeyr

IV, 29, AUT/DOM | vereinslos – > FC Differdeng 03

Der ehemalige Austria- und Sturm-Innenverteidiger Christian Schoissengeyr hat nach fast einem Jahr Vereinslosigkeit einen neuen Klub gefunden. Der 195cm große Abwehrspieler, der bereits drei Länderspiele für die Dominikanische Republik absolvierte, unterschrieb einen überraschend langen Vertrag bis Sommer 2026 beim luxemburgischen Klub Differdeng. Der im Jahr 2003 neu gegründete Klub ist aktuell Tabellenführer der luxemburgischen Liga und möchte heuer seinen ersten Meistertitel seit der Neugründung einfahren. Die Truppe ist mit einigen Legionären gespickt und verlor in der laufenden Saison noch keine Partie. Schoissengeyr war seit Februar 2023 vereinslos und kickte davor 17-mal für den slowenischen Klub Domzale.

Cheikhou Dieng

ST, 30, SEN | vereinslos – > DSV Leoben

Der senegalesische Angreifer Cheikhou Dieng kehrt einmal mehr nach Österreich zurück: Der flexible Offensivspieler schließt sich dem Zweitligisten DSV Leoben an. Zuvor hatte Dieng in Österreich bereits für den WAC, Wacker Innsbruck und St. Pölten gespielt. In keinem Bewerb bestritt er im Laufe seiner Karriere mehr Spiele, als in der österreichischen Bundesliga, in der er in 89 Spielen zwölf Tore und zehn Assists erzielte. Zuletzt spielte Dieng in Polen für Zaglebie Lubin, wo er in 18 Spielen keinen Treffer erzielte. Seit Juli war der mittlerweile 30-Jährige vereinslos.

Rajko Rep

OM, 33, SVN | LKS Nieciecza – > SV Oberwart

Mit Rajko Rep gibt es diese Woche einen weiteren, hierzulande prominenten Österreich-Rückkehrer. Der 33-jährige Slowene bricht seine Zelte in Polen nach nur einem Tor in 15 Spielen für den Zweitligisten Nieciecza ab und wechselt in die Regionalliga Ost. Der SV Oberwart, aktuell Dreizehnter und damit im Abstiegskampf, verpflichtet den routinierten Offensivmann, der seit Anfang September keine Spiele mehr absolvierte. Rep hatte in Österreich für Austria Klagenfurt, Hartberg und den LASK gespielt und in der Bundesliga insgesamt 23 Tore und 22 Assists in 114 Partien erzielt.

Luca Meisl

IV, 24, AUT | Beerschot V.A. – > SC Austria Lustenau

Luca Meisl kehrt nach 1 ½ Jahren in Belgien ebenfalls nach Österreich zurück und soll die Abwehr des Stockletzten der Bundesliga, Austria Lustenau, stabilisieren. Der einstige Salzburg-Akademiespieler unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Vertrag bis Sommer 2025. Für den belgischen Zweitligisten Beerschot hatte Meisl 28 Spiele bestritten, war in der laufenden Saison aber nur noch Reservist und kam gerade mal auf 70 Einsatzminuten. Bei den Lustenauern ist er der zweite Winterneuzugang nach Leo Mikic, der ablösefrei vom südkoreanischen Klub Jeonnam Dragons kam. Mit dem routinierten Deutsch-Franzosen Jonathan Schmid, der nach Luxemburg wechselt, gab es zudem bereits einen Winterabgang beim Schlusslicht.