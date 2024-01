SK Sturm gewinnt Testspiel gegen HNK Rijeka

Die erste Bewährungsprobe dieser Vorbereitung stand am Freitag im slowenischen Catez am Programm, Testspielgegner war der kroatische Spitzenklub HNK Rijeka. Das auf 2x 60...

Die erste Bewährungsprobe dieser Vorbereitung stand am Freitag im slowenischen Catez am Programm, Testspielgegner war der kroatische Spitzenklub HNK Rijeka. Das auf 2x 60 Minuten angesetzte Testspiel bot Cheftrainer Christian Ilzer die Möglichkeit, allen verfügbaren Kaderspielern ausreichend Spielzeit zu gewähren und so wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu gewinnen. Am Ende eines intensiven Spiels stand ein 2:1 auf der Anzeigetafel.

SK Sturm Graz 2:1 (2:1) HNK Rijeka

Tore: Sarkaria (39′), Camara (49′); Fruk (6′)

Catez, 12. Jänner 2024, 13.30 Uhr, 50 Zuschauer

SK Sturm Graz (HZ 1): Jaros – Johnston – Affengruber – Lavalee – Schnegg – Prass – Stankovic (45′ Geyrhofer) – Kiteishvili – Horvat – Sarkaria – Camara

SK Sturm Graz (HZ 2): Maric – Gazibegovic – Haider (102′ Löcker) – Borkovic – Scharmer – Geyrhofer – Hierländer – Stückler – Ilic (102′ Sorg) – Fuseini – Wlodarczyk

HNK Rijeka (Startformation): Labrovic – Goda – Mitrovic – Dilaver – Smolcic – Pjaca – Jankovic – Hodza – Pasalic – Fruk – Ivanovic

Cheftrainer Christian Ilzer zum Spiel: „Zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche stand uns mit Rijeka ein guter Testgegner gegenüber. Es war ein Spiel auf hohem Niveau, indem unserer Mannschaft spielerisch wie physisch absolut ans Limit gehen musste. Es haben einige Dinge gut funktioniert, aber es gab auch welche, die wir noch verbessern müssen. Am Ende war es ein wertvoller Test, der uns einige Anhaltspunkte gegeben hat, an denen wir jetzt in den nächsten Wochen weiter arbeiten können.“