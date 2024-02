Sensationstransfer: Rapid holt 127-fache Nationalspielerin ins Frauenteam

Eigentlich hingen die Fußballschuhe schon am Nagel, nun werden sie jedoch wieder geschnürt. Carina Wenninger wird ab sofort Teil der SK Rapid Frauen und...

Eigentlich hingen die Fußballschuhe schon am Nagel, nun werden sie jedoch wieder geschnürt. Carina Wenninger wird ab sofort Teil der SK Rapid Frauen und das Team mit ihrer Expertise und Erfahrung auf und neben dem Platz bereichern. Die 127-fache ÖFB-Teamspielerin ist eine absolute Schlüsselfigur im österreichischen Frauenfußball und soll dementsprechend auch eine entscheidende Rolle im Team von Cheftrainerin Katja Gürtler einnehmen. Die gebürtige Steirerin bringt nicht nur eine umfassende internationale Erfahrung als Rekordspielerin des FC Bayern München mit 303 Einsätzen samt dreier Meistertitel und einem Pokalerfolg mit, sondern beeindruckte auch stets im ÖFB Frauen-Nationalteam, wo sie unter anderem das Halbfinale bei der Europameisterschaft 2017 erreichte und seit 2022 auch die Kapitänsschleife trug. Bis Sommer 2023 war die Innenverteidigerin an die AS Roma verliehen, wo sie sich mit dem Gewinn des Meistertitels und des italienischen Supercups am Saisonende in Richtung Karriereende verabschiedete.

Aktuell hat Carina Wenninger die Position „Ligen Management“ der ADMIRAL Frauen Bundesliga in der Abteilung Frauenfußball des ÖFB inne. Nun erfolgt die Reaktivierung, die 32-Jährige ist zurück auf dem Grün. „Die Entscheidung ist mir leichtgefallen. Ich freue mich sehr, wieder am Platz zu stehen. Der Spaß am Fußball ist nach wie vor riesengroß. Die Gespräche mit dem SK Rapid sind sehr gut verlaufen. Es ist ein großartiges Projekt mit langfristigen, klaren Plänen und optimalen Rahmenbedingungen sowie einer Infrastruktur für den Frauenfußball auf internationalem Niveau“, so die Neo-Rapidlerin, die beim heutigen Trainingsstart in Hütteldorf mit von der Partie ist.

Auf ihre aktuelle Tätigkeit beim ÖFB als Ligen-Managerin der ADMIRAL Frauen Bundesliga hat das sportliche Comeback dabei keinen Einfluss, da die SK Rapid Frauen im Sommer zunächst in der Landesliga antreten werden.

Der Wechsel von Carina Wenninger zum SK Rapid markiert einen bedeutenden Schritt für den Verein und unterstreicht die Ambitionen, wie Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann, ausführt:

„Mit Carina Wenninger gewinnen wir nicht nur eine herausragende Spielerin, sondern auch eine Menge Erfahrung auf und abseits des Platzes. Mit ihrem Engagement möchten wir unsere Position im Frauenfußball festigen. Es ist schön, dass sie sich trotz internationaler Angebote für den Weg bei uns entschieden hat und von unserer Herangehensweise überzeugt ist.“

Auch der sportliche Leiter des Frauenteams des SK Rapid, Willi Schuldes, zeigt sich erfreut:

„Carina Wenninger ist eine große Persönlichkeit im österreichischen Frauenfußball. Sie wird einen positiven Einfluss auf das gesamte Team haben. Ihre Verpflichtung steht im Einklang mit unserem Plan, talentierte und erfahrene Spielerinnen zu integrieren, um die Entwicklung des Frauenfußballs beim SK Rapid stetig voranzutreiben.“

( Pressemeldung SK Rapid )