CL-Vorschau: Formstarker Sabitzer gegen PSG gefragt

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern. Heute empfängt Borussia Dortmund den französischen Dauermeister Paris Saint-Germain. Wir haben eine Vorschau auf diese spannende Halbfinalpartie für euch.

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 01.05. 2024, 21:00 Uhr

Die beiden Mannschaften trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander. In der sogenannten „Todesgruppe“ trafen die beiden Teams zusätzlich noch auf den AC Milan und den Premier-League-Klub Newcastle United, sodass es speziell für den BVB durchaus beachtlich ist, dass man überhaupt in die K.o.-Phase aufstieg. Bewerkstelligen konnte man dies in erster Linie mit den beiden Siegen über Newcastle United und dem überraschenden Auswärtssieg gegen den AC Milan. Gegen Paris Saint-Germain holte man in den beiden Begegnungen nur einen Punkt. Nachdem man in der ersten Runde mit 0:2 im Auswärtsspiel gegen den Ligue1-Klub verlor, reichte am letzten Spieltag der Gruppenphase ein 1:1-Unentschieden für den Aufstieg. Im Achtelfinale setzte man sich mit einem Gesamtscore von 3:1 gegen die PSV Eindhoven durch und warf dann Simeones Atletico aus dem Bewerb, da man nach einer 1:2-Niederlage zuhause mit 4:2 gewann. Marcel Sabitzer spielte im Rückspiel eine seiner besten Partien in seiner Karriere und glänzte mit zwei Assists und einem Treffer.

Der österreichische Nationalspieler befindet sich überhaupt in einer Top-Verfassung, die er hoffentlich bis zur Europameisterschaft 2024 konservieren kann. Bewerbsübergreifend erzielte er für den BVB bereits sechs Tore und neun Assists. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund vor zwei Wochen steuerte er einen Doppelpack bei und legte anschließend beim 1:1-Unentschieden gegen Meister Bayer Leverkusen eine Torvorlage nach. Am Wochenende wurde er bei der 1:4-Niederlage gegen Leipzig geschont und durfte sich für diese Partie ausruhen.

Der BVB möchte aus sportlichen und finanziellen Gründen auch in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein und kann dies auf verschiedene Arten erreichen. In der Liga reicht prinzipiell ein Top-4-Platz, der allerdings nach der Niederlage gegen Leipzig nicht einfach zu erreichen sein wird. Sollte Deutschland allerdings in den zweiten Platz in der Koeffizienten-Einjahreswertung gegen England und Frankreich verteidigen, dann darf auch der Bundesliga-Fünfte in der Champions League mitmischen. Als Titelverteidiger wäre der BVB zudem ohnehin dabei, dafür müsste man allerdings PSG ausschalten und sich dann im Finale gegen den Sieger der Parallelpartie durchsetzen.

Bei den Hausherren fehlen Sébastien Haller, Ramy Bensebaïni und Donyell Malen fix aus. Hummels und Maatsen waren angeschlagen, aber ein Einsatz sollte sich ausgehen. Bei den Gästen aus Paris sind Presnel Kimpembe, Sergio Rico und Layvin Kurzawa nicht mit von der Partie. PSG-Trainer Luis Enrique ist vor dem Hinspiel sehr optimistisch und meint, dass für seine Mannschaft das Duell zu einem guten Zeitpunkt kommt, da sein Team in der besten Form in dieser Saison agiert.

