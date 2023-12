Transfergerücht: Wechselt Rapid-Mittelfelspieler Greil nach Deutschland?

Laut dem österreichischen Sportportal Laola1 könnte es beim SK Rapid bald einen Transfer geben. Der deutsche Drittligist SV Sandhausen, der sich auch wegen Innenverteidiger...

Laut dem österreichischen Sportportal Laola1 könnte es beim SK Rapid bald einen Transfer geben. Der deutsche Drittligist SV Sandhausen, der sich auch wegen Innenverteidiger Sollbauer erkundigt haben soll, scheint Interesse an Mittelfeldspieler Patrick Greil zu haben.

Patrick Greils Zeit beim SK Rapid verlief nicht wie erhofft. Der zentrale Mittelfeldspieler, der bei seinem ehemaligen Klub Austria Klagenfurt gefühlt bei jeder Aktion sein Bein im Spiel hatte, absolvierte heuer erst 117 Minuten in der Meisterschaft. Der 27-Jährige spielte in den Planungen von Zoran Barisic keine Rolle und stand in acht der letzten neun Meisterschaftsspielen nicht mehr im Kader, was wohl auch als Signal des Vereins an Greil bewertet werden kann, dass er sich einen neuen Verein suchen soll. Auch unter Neo-Trainer Robert Klauß verbesserte sich die Situation für den Mittelfeldspieler in Hütteldorf nicht wirklich.

Beim SV Sandhausen ist nun mit Matthias Imhof ein Sportdirektor am Werken, der Greils Stärken kennt und schätzt. Der SK Rapid wird Greil keine großen Steine in den Weg legen, auch wenn dieser bis 2025 unter Vertrag steht. Ein Wechsel wäre wohl für alle Beteiligten eine gute Lösung, vorausgesetzt Greil wäre bereit den Weg in die dritte deutsche Bundesliga anzutreten.

Greil würde zu einem Klub wechseln, der im Aufstiegsrennen in die 2. Bundesliga dabei ist. Der SV Sandhausen liegt aktuell punktegleich mit dem SC Verl und dem SSV Ulm 1846 auf den Plätzen 3 bis 5.

Patrick Greil steuerte bei Austria Klagenfurt in 126 Spielen 21 Tore und 25 Assists bei. In 48 Spielen erzielte er für den SK Rapid hingegen nur einen einzigen Treffer und vier Torvorlagen.