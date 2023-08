CL-Vorschau: Galatasaray und Maccabi Haifa unter Druck

Auch heute haben wir wieder eine interessante Vorschau auf die bevorstehenden Spiele der Champions League Qualifikation für euch. Wir blicken heute nach Istanbul und...

Auch heute haben wir wieder eine interessante Vorschau auf die bevorstehenden Spiele der Champions League Qualifikation für euch. Wir blicken heute nach Istanbul und Haifa.

Galatasaray – Zalgiris Vilnius

Mittwoch, 02.08. 2023, 20:30 Uhr

Der türkische Traditionsklub Galatasaray befindet sich aktuell im Kaufrausch und holte zahlreiche Stars an den Bosporus. Mauro Icardi wechselte um zehn Millionen Euro von Paris Saint-Germain in die Süper Lig, wo er unter anderem auf den Premier-League-Star Wilfried Zaha treffen wird, der zwar ablösefrei war, aber ein fürstliches Gehalt beziehen wird. Cédric Bakambu wurde ebenfalls für das Sturmzentrum verpflichtet und mit dem ehemaligen Manchester-City-Linksverteidiger Angeliño, Patrick van Aanholt und Kerem Demirbay wurden zahlreiche weitere erfahrene Spieler verpflichtet. Damit sich diese Einkaufstour rentieren kann muss die Qualifikation für die Champions League erfolgreich abgeschlossen werden und die ungesetzten Gegner in der zweiten Runde sollten gar kein Stolperstein werden.

Deshalb war es durchaus überraschend, dass das Millionen-Ensemble im Hinspiel gegen Zalgiris Vilnius nicht über eine 2:2-Unentschieden hinauskam. Der Klub aus der litauischen Hauptstadt ging in der 48. Minute in Führung, lag aber 30 Minuten später mit 1:2 zurück. Ein Tor in der Nachspielzeit brachte den Ausgleich und sorgte dafür, dass der türkische Klub das Rückspiel bitterernst nehmen muss. Im Hinspiel saß Ex-Rapidler Yusuf Demir auf der Ersatzbank und wurde nicht eingewechselt. Angesichts der zahlreichen Neuzugänge scheint seine Zeit bei Galatasaray einem Ende zuzugehen. Aktuell steht unter anderem eine Leihe im Raum. Zalgiris Vilnius steht in der Meisterschaft nach 24 Runden nur auf dem zweiten Tabellenplatz und weist sechs Punkte Rückstand auf den FK Panevėžys auf, der noch dazu eine Runde weniger absolvierte. Galatasaray steigt erst in zehn Tagen in die heimische Meisterschaft ein und weiß im Gegensatz zum Gegner noch nicht genau wo man steht. Allerdings ist der Klasseunterschied so groß, dass im Rückspiel nicht viel schiefgehen sollte.

Maccabi Haifa – Sherrif Tiraspol

Mittwoch, 02.08. 2023, 19:00 Uhr

Noch gefährlicher gestaltet sich die Lage für Maccabi Haifa, das das Hinspiel gegen Sherrif Tiraspol verlor. Der große Favorit in dieser Begegnung kam auf 66 Prozent Ballbesitz und dominierte das Spielgeschehen, konnte aber zu wenige zwingende Chancen herausspielen und geriet gegen die Moldawier nach einem Treffer von Kapitän Amine Talal in Rückstand.

Maccabi Haifa gewann vergangene Saison mit fünf Punkten Vorsprung auf Hapoel Beer Sheva die heimische Meisterschaft und kickte auf dem Weg zur Champions-League-Gruppenphase unter anderem Olympiakos und Roter Stern Belgrad aus dem Bewerb. In der Königsklasse holte man dank eines Heimsiegs gegen Juventus in einer starken Gruppe mit Benfica und Paris Saint-Germain immerhin drei Punkte, wobei man auch deutliche Niederlagen einstecken musste. Die heimische Meisterschaft startet erst Ende August und auf dem Transfermarkt bleib es bis jetzt relativ ruhig. Mit Rechtsaußen Omer Atzili und Mittelfeldspieler Mohammed Abu Fani verlor man aber zwei wichtige Stützen.

Gelingt Sherrif Tiraspol eine kleine Sensation im Rückspiel. Die Moldawier schockten die Fußballwelt, als sie am 2. Spieltag der Champions-League-Saison 2021/22 Real Madrid auswärts mit 2:1 bezwangen und den Königlichen zu diesem Zeitpunkt die erste Niederlage in der Saison zufügten. Maccabi Haifa ist eine heimstarke Mannschaft und will verhindern, dass Sherrif Tiraspol eine weitere Erfolgsgeschichte schreibt.

