CL-Vorschau: Gelingt den Bayern die Aufholjagd gegen Lazio?

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Champions-League-Partien. Der FC Bayern München empfängt Lazio Rom und im Parallelspiel wartet auf Real Sociedad mit Paris Saint-Germain eine große Hürde.

FC Bayern München – Lazio Rom

Dienstag, 04.03. 2024, 21:00 Uhr

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SC Freiburg, bei dem der österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch den zweiten Treffer der Freiburger vorbereitete, beträgt der Rückstand der Bayern auf den überlegenen Tabellenführer Bayer Leverkusen nun schon zehn Punkte. Den Gewinn der Meisterschaft wird sich der deutsche Rekordmeister somit abschminken können. Es läuft einfach nicht rund in München. Aus den letzten vier Meisterschaftsspielen holte man nur vier Punkte, es gibt zahlreiche Trainerdiskussionen und viele Leistungsträger vergangener Jahre befinden sich in einer schwachen Verfassung.

Dazu kommt, dass der FC Bayern München zahlreiche verletzte Spieler in den eigenen Reihen hat. Dayot Upamecano fehlt aufgrund seiner roten Karte aus dem Hinspiel aus, Noussair Mazraoui, Sacha Boey, Kingsley Coman sind verletzt und Leroy Sane sowie Serge Gnabry sind angeschlagen und es ist nicht sicher, ob sich ein Einsatz ausgehen wird.

Das macht es nicht einfacher den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen, zumal der Gegner mit Patric und Rovella nur zwei verletzte Spieler in den eigenen Reihen hat. Mattia Zaccagni, der das Hinspiel verpasste, ist wieder dabei und wird vermutlich auch als Linksaußen starten.

Lazio verpatzte allerdings auch seine Generalprobe und verlor am Wochenende zuhause mit 0:1 gegen den AC Milan. In der Tabelle liegen die Römer nur noch auf dem enttäuschenden neunten Platz und der Rückstand auf Platz 4, der zur Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison berechtigt, beträgt nun schon elf Punkte. Der Rückstand auf Tabellenführer Inter beläuft sich nach 27 Runden auf ganze 29 Punkte!

Real Sociedad – Paris Saint-Germain

Dienstag, 04.03. 2024, 21:00 Uhr

Für Real Sociedad läuft es schon seit mehreren Wochen alles andere als nach Wunsch. Am Wochenende verlor man mit 2:3 gegen den FC Sevilla, nachdem man bereits eine Runde davor mit 1:3 gegen Villarreal verlor. Aus den letzten elf Meisterschaftsspielen holte man nur zwei Siege! Dazu ging auch das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 0:2 verloren und es ist angesichts der Formkurve der Basken kaum vorstellbar, dass sie das Achtelfinale gegen den überlegenen französischen Tabellenführer noch umdrehen werden.

Bei Paris Saint-Germain läuft es trotz zweier Unentschieden in den vergangenen beiden Runden in der Ligue 1 gut. Die Pariser mussten in der gesamten Meisterschaftssaison nur eine einzige Niederlage hinnehmen, als man im September 2023 mit 2:3 gegen Nizza verlor. 16 Siege, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen sind eine starke Bilanz, die sich auch in der überlegenen Tabellenführung in der Ligue 1 niederschlägt.

Beide Mannschaften müssen auf einige Spieler verzichten. Bei den Hausherren fallen Álvaro Odriozola, Carlos Fernández, Ander Barrenetxea, Aihen Muñoz, Martín Merquelanz aus. Aritz Elustondo ist fraglich. Die Gäste aus Frankreich werden auf Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Milan Skriniar, Sergio Rico und Layvin Kurzawa verzichten müssen. Marco Asensio wurde beim Unentschieden gegen die AS Monaco am Wochenende verletzt ausgewechselt und man wird abwarten müssen, ob er heute für das Spiel gegen Real Sociedad wieder einsatzfähig sein wird.

