Real gegen Bayern: Duell zweier CL-Titanen entscheidet über den BVB-Gegner

Es sind zwei echte Titanen des Weltfußballs, die heute Abend im Bernabeu aufeinandertreffen und ausspielen, wer im Finale gegen Borussia Dortmund antreten darf. Real...

Es sind zwei echte Titanen des Weltfußballs, die heute Abend im Bernabeu aufeinandertreffen und ausspielen, wer im Finale gegen Borussia Dortmund antreten darf. Real Madrid, frischgebackener spanischer (Wieder-)Meister, geht als Favorit ins Heimspiel gegen Bayern München.

Es war eine hochspannende Partie, die wir vor einer Woche in der Allianz Arena erlebten. Real ging nach 24 Minuten im Grunde mit der ersten guten Aktion in Führung, nachdem die Bayern bis dahin das Spiel weitgehend im Griff hatten. Nach der Pause schlugen die Münchner allerdings zurück und stellten durch ein Tor von Leroy Sané und einen verwandelten Elfer von Harry Kane auf 2:1.

Erst in der 83. Minute schossen sich die Königlichen doch noch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel heraus. Nach einem Foul an Rodrygo im Strafraum traf nun auch Vinicius Junior vom Elfmeterpunkt – und schnürte damit seinen Doppelpack.

Als noch Ribery und Gomez trafen…

Im Bernabeu hat Real Madrid damit alle Trümpfe in der Hand und auch die Statistik auf seiner Seite. Das letzte Mal, dass die Bayern gegen Real gewinnen konnten, liegt bereits einige Zeit zurück: Im April 2012 konnten sich die Münchner im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zu Hause mit 2:1 durchsetzen – damals trafen Franck Ribery und Mario Gómez, sowie Mesut Özil für das Weiße Ballett. Das Rückspiel im Bernabeu ging zwar mit 1:2 verloren, aber die Bayern gewannen das Elfmeterschießen – und verloren danach das „Finale dahoam“ gegen Chelsea.

Elbers Goldtor 2021

Der letzte Sieg der Bayern im Bernabeu liegt bereits eine gefühlte Ewigkeit zurück. Es war der Tag der Arbeit im Jahr 2001, als die Münchner, damals noch von Ottmar Hitzfeld trainiert, durch einen Treffer von Giovane Elber mit 1:0 beim spanischen Großklub gewannen. Seitdem ist Real Madrid seit sieben Spielen zu Hause gegen die Bayern unbesiegt.

Wenn man den Buchmachern vertrauen möchte, sollte das auch diesmal wieder so sein. Eine ausführliche Spielvorschau und Wetttipps auf Real Madrid gegen Bayern findet ihr bei wettfreunde.net.

Beide Trainer schöpfen (fast) aus dem Vollen

Real-Coach Ancelotti kann beinahe aus dem Vollen schöpfen: Einzig ÖFB-Star David Alaba fällt weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses aus. Aber auch Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel kann sich nicht über die Personallage beschweren: Mit Kingsley Coman, Raphael Guerreiro und Bouna Sarr fehlen aktuell drei Akteure verletzungsbedingt, aber die „Einserpanier“ kann Tuchel dennoch aufs Feld schicken.

Kuriose Bilanzen der Trainer

Die Bilanz der beiden Trainer gegen den jeweils anderen Klub ist durchaus als kurios zu bezeichnen: Carlo Ancelotti stand gegen die Bayern neunmal an der Seitenlinie, gewann sechs Spiele, spielte dreimal Remis und ist damit noch ungeschlagen. Tuchel wiederum verlor von seinen neun Spielen gegen Real nur eines, spielte fünfmal Unentschieden, gewann dreimal. Im Grunde haben also beide Coaches gegen den heutigen Gegner eine gute Bilanz und wiederum im Trainer-Duell gegeneinander eine fast ausgeglichene Bilanz.

Wenn heute angekickt wird, sind diese Statistiken aber ohnehin nur Makulatur. Real hat eindeutig den Finaleinzug im Visier, aber die Bayern, die mit einem Aufstieg eine völlig verkorkste Saison retten könnten, können sich Anleihen an der gestrigen Leistung von Borussia Dortmund nehmen, wie man auswärts gegen den Favoriten auftreten muss. Klar ist, dass beide Mannschaften das „gewisse Etwas“ in entscheidenden Spielen haben und stets da sind, wenn’s drauf ankommt. Wir können uns also auf eine ausgeglichene Partie mit Chancen und wohl auch Toren auf beiden Seiten einstellen…