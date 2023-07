Austria-Fans: „Feiner Saisonauftakt, dominanter Sieg“

Die Wiener Austria gewann gestern das Heimspiel gegen den FK Borac Banja Luka mit 1:0 und geht mit einem knappen Vorsprung kommende Woche ins...

Die Wiener Austria gewann gestern das Heimspiel gegen den FK Borac Banja Luka mit 1:0 und geht mit einem knappen Vorsprung kommende Woche ins Rückspiel. Das Goldtor erzielte Haris Tabakovic knapp vor dem Schlusspfiff, als er eine Hereingabe mit dem Knie über die Torlinie brachte. Was sagen die Fans zu dem knappen Sieg ihrer Mannschaft, die durchaus zahlreiche Chancen gehabt hätte auf weitere Tore? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Buh, ein paar graue Haare mehr. Aber letztlich der erste Sieg seit 17 internationalen Spielen, seit 14 internationalen Heimspielen, seit 2017. Und das natürlich hochverdient. So dominant, 73% Ballbesitz, überwiegend auch eine gute Leistung von uns, obwohl es so zach im letzten Drittel war. Gestartet sind wir richtig gut, der Holland-Abstauber muss drin sein, an Ranftl wurde ein klares 11er-Foul nicht gegeben, das Tabakovic-Tor nach ca. 15 Minuten war knapp Abseits. Es hat also ein wenig auch das Glück gefehlt, vor allem aber der letzte Pass, insbesondere von den Flanken, was generell DAS Problem des Spiels war. Ab 35‘ ein wenig nachgelassen, zweite Halbzeit wieder stark gestartet und insgesamt fast noch dominanter, aber weniger Chancen… Taktisch hätte ich manchmal in der 3er-Kette etwas mehr Risiko gewählt, sprich im Aufbau ein Halb-Innenverteidiger auf die 6 hoch rückend, dafür die offensiven Mittelfeldspieler weniger abkippend, aber ich verstehe, dass man im Hinspiel nicht zu viel Risiko gehen wollte. Wimmer sagte nach dem Spiel, er habe Huskovic eigentlich für Holland bringen wollen, dafür Fitz auf die Sechs ziehen, letztlich habe ihm aber der Mut für dieses Risiko gefehlt. Verständlich.“

Alizee: „Das war heute wie zu besten Daxi Zeiten. 90 Minuten auf ein Tor und man weiß als Fan, irgendwann fällt das Tor.“

MVP2021: „Absolut verdienter Sieg, der uns für das Rückspiel einen kleinen Polster gibt. Von der Qualität her dürfte auch in Bosnien nichts anbrennen aber wir nehmen teilweise die Baustellen aus der Vorsaison mit.“

AFCA: „Von Beginn an waren wir klar besser. Der Gegner richtig schwach, was das ganze so frustrierend macht. Wir schaffen es einfach nicht, ob international oder national, solche Mannschaften zu brechen. Normal gewinnst du so eine Partie locker ungefährdet 2:0/3:0, wir zittern uns dank Früchtl zu einem 1:0-Arbeitssieg mit Tor in der letzten Aktion. Nennt mich verwöhnt, aber ich habe andere Ansprüche an unsere Austria.“

violet heat: „Sehr feiner Saisonauftakt, mit dem man absolut zufrieden sein kann. Coole Stimmung, fast 10.000 bei einem Hinspiel in der Ferienzeit ist sehr ordentlich. Früchtl sehr stark, wenn‘s drauf ankam, Galvao, Holland, Tabakovic schon in Top-Form, einige noch nicht am Plafond, aber die Mannschaft ist mit großer Moral bis zum Schluss marschiert und hat sich zum Glück belohnt. Gegen Sturm wird es spannend und ich sehe uns definitiv in der nächsten Runde. Austria macht weiter Spaß!“

Papa_Breitfuss: „Unterm Strich ein verdienter Sieg, gefühlte zumindest 80 Minuten Power Play, wobei man es das ein oder andere Mal fast übertrieben hat, weil man das fällige Tor schon mit Gewalt erzielen wollte. Dadurch lief man das ein oder andere Mal in nicht ungefährliche Konter die aber im Kollektiv entschärft werden konnten.“

fermin: „Unangenehmer Gegner, 10er-Block ab 35 Metern vor eigenem Tor diszipliniert durchgezogen, der 30. Minute schon am Wassern, hatte offensiv genau 2-3 Spielzüge im Talon, aber die konnten sie. Sehr wichtiges Tor, jetzt schau mal mal, was sie können, wenn sie ein Tor brauchen. Rechne aber damit, dass sie die Spielanlage beibehalten, lange die Null stehen haben wollen, um erst ab Minute 70 Risiko gehen.“