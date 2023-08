Austria-Fans: „War teilweise sehr weit entfernt von Fußball“

Die Wiener Austria gewann gestern das Rückspiel gegen den FK Borec Banja Luka mit 2:1 und stieg damit mit einem Gesamtscore von 3:1 in...

Die Wiener Austria gewann gestern das Rückspiel gegen den FK Borec Banja Luka mit 2:1 und stieg damit mit einem Gesamtscore von 3:1 in die nächste Runde auf. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hunterjoe97: „Es ist aus und wir sind weiter, mehr gibt’s dazu nicht zu sagen. Am Wochenende muss mehr kommen.“

veilchen27: „Alles in allem: Aufstieg und zwei Siege – YES! Insgesamt haben wir uns recht schwer gegen Banja Luka getan, weil so tiefstehend, kompakt, aber dennoch im Konter gefährlich. Wir haben diese Kompaktheit mittelmäßig gut bespielt, so ganz stark war das nie, vor allem aber war die Restverteidigung oft wackelig, insbesondere weil die erste Pressinglinie selten gegriffen hat – wie auch gegen Sturm – und da gilt es meines Erachtens. anzusetzen. Verstehe, wenn jemand am ersten Blick die Dreierkette kritisieren möchte, aber das größere Problem gegen den Ball ist derzeit weiter vorne angesiedelt, zumindest in meinen Augen.“

since1312: „Sieg und Aufstieg habe ich gefordert und wurde geliefert, aber das wie war teilweise wieder sehr weit entfernt von Fußball. Sowohl in der Konterverteidigung als auch in der Raumaufteilung muss sich Wimmer schnell was überlegen. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass Banja Luka kein Gradmesser sein darf, wenn man ins Playoff oder sogar in die Gruppenphase will.“

DeusAustria: „Das war die nächste erschreckende Leistung, vor allem defensiv. Der Gegner hatte halt maximal Zweitliga-Niveau. Natürlich freut man sich über den Aufstieg aber so verlieren wir schon am Sonntag in Lustenau. An Legia mag ich gar nicht denken.“

zico74: „Nix gegen Wimmer. Aber ich wünsche mir den Tag herbei, an dem wir wieder beginnen Ballbesitzfussball zu spielen. Am liebsten einen der technisch feinen Sorte. (Und wenn jetzt jemand mit ‚modern‘ kommt, es gibt Mannschaften wie Arsenal, die das wunderschön praktizieren.) Ich weiß, die oberen Herren haben das anders entschieden. Und das ist zu akzeptieren.“

inri999: „Das wird ein mühsames Jahr, wenn die Anfälligkeit in der Defensive vor allem bei Standards so bleibt. Dazu die Abspielfehler im Angriffsspiel, ich fürchte Schmid hat mit den schlechten Jahren untertrieben. Mit diesen Schulden wird das noch länger ein knapper Kampf um Europa. Positiv die immer wieder gescholtenen Früchtl und Polster, da wird mir zu oft vergessen, dass die beiden noch jung sind, wobei Polster natürlich viel mehr nach hinten arbeiten darf. Galvao für mich ganz wichtig hinten, bitte bleib gesund. Jukic enttäuscht mich. Gerade hier habe ich gedacht, dass er alles zerreißen will, war aber für seine vorhandene Technik viel zu unauffällig. Da muss bald eine Steigerung her, wenn er nicht den Keles oder Prokop machen will. Gegen Warschau muss eine Steigerung her.“

Vöslauer: „Schlussendlich steht ein hochverdienter Aufstieg auf der Habenseite… Extrem kurzweilig zum Ansehen aber gerade die defensiven Positionen als auch Holland im Zentrum passen dazu einfach gar nicht. Hinzukommen noch eklatante Schwächen in der Rückwärtsbewegung wie z.B. vom (dafür offensiv umso spektakuläreren) Polster. Das wird sicher noch besser. Muss es auch. Wäre schade um sein Potential. Überragender Mann über 2 Spiele: Früchtl. Spektakuläre Paraden, modernes Mitspielen und nicht zuletzt eine sehr wichtige Komponente -> Einfach auch mal keinen Schas bauen. In dieser EC-Phase habe ich schon die wildesten Torwart-Performances gesehen, es einfach ohne Fehler runterzuspielen ist schon viel wert. Top und umso beeindruckender, nach dem er zuletzt noch (berechtigte) Kritik einstecken musste. Legia wird jetzt ein anderes Kaliber, möglich ist auch da alles.“

fis: „Richtige Scheiß-Partie aber weiter und gewonnen auch noch. Oberes Playoff wird hart, da fehlt einiges.

tifoso vero: „Heute hat man gesehen, dass Polster durchaus auch ein Stürmer sein kann. Wäre interessant, ihn in der Mitte zu erleben. Ansonsten waren für mich die Hauptpunkte, dass wir immer wieder in die gefährlichen Konter liefen zwei: Einmal vorne schlecht den Ball verteidigt und dann die vielen Fehlpässe. Ohne Martins fehlte auch in der Restverteidigung Erfahrung und Tempo und Potzmann kann Ranftl nicht ersetzen. Mit dem Ausfall von Galvao wurde es noch schwieriger und vogelwild, wie Mählich richtig anmerkte. Dennoch ein mehr als verdientes Weiterkommen und damit verbunden auch Einnahmen. Zwei Siege im Europacup hintereinander war eh schon lange nicht mehr der Fall und daher sind sie wichtig und erfreulich. Lasst die Fehler bezüglich „Restverteidigung“ die Mannschaft mit dem Trainer aufarbeiten, und hoffen wir, dass Lösungen gefunden werden. Meiner Meinung nach waren wir einfach in einigen Situationen viel zu lässig nach vorne orientiert und mussten dann wie wild zurücklaufen.“

maxglan: „Beispielhaft für das teilweise absolut irre System, das wir zur Zeit spielen: Zweite Halbzeit, wir reklamieren ein Foul am gegnerischen Strafraum und plötzlich laufen drei Gegner im Konter auf den einsamen Galvao zu. Wie kanns sowas geben? Machen da gleich 2-3 Leute ihren Job nicht? Hohes, riskantes Pressing? Ja von mir aus, aber bitte mit den dazu geeigneten Spielern.“

