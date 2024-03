Die Kommentare der Sturm-Fans nach der 0:3-Niederlage gegen LOSC Lille

Der SK Sturm verlor im Achtelfinale der Europa Conference League das Hinspiel gegen LOSC Lille klar mit 0:3 und darf sich damit keine Aufstiegshoffnungen...

Der SK Sturm verlor im Achtelfinale der Europa Conference League das Hinspiel gegen LOSC Lille klar mit 0:3 und darf sich damit keine Aufstiegshoffnungen für das Rückspiel machen. Dazu kommt, dass sich Offensivspieler Manprit Sarkaria eine schwere Verletzung zuzog und wohl den Rest der Saison ausfallen wird. Wir sehen uns an was die Sturm-Fans zu diesem gebrauchten Tag sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Klar ist Lille deutlich besser, aber trotzdem ewig schade. Bekommst eine Packung und das mit so einer Ausrichtung und Leistung. Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnt hätten. Versucht hätten, das Momentum auf unsere Seite zu bringen. Versucht hätten, die Magie auf unsere Seite zu bringen. Viel schlimmer als ein 0:3 hätte es auch nicht enden können. Das muss sich Ilzer heute schon vorwerfen lassen. Dieses passive System hat heuer noch kein einziges Mal wirklich funktioniert. Bei uns geht so viel über diese einzigarte Energie – dann auch in Kombination mit dem Publikum. Warum wir die freiwillig weglassen – es ist ein Jammer. Wenn dann auch noch das Glück fehlt, wie beim Lattenschuss und der abgerissenen Flanke, geht halt gar nix mehr.“

GrazTiefschwarz: „Was soll man zum sportlichen Part groß sagen? Wir waren nicht gut, die waren sehr gut, das ist eine toxische Kombination. Sinnbildlich für die Qualität des Gegners ist natürlich der absolute Todesstoß in Form eines Schlenzers ins Kreuzeck, bei dem Jaros, der sonst eine Top Partie gemacht hat, sich leider verspekulierte. Das war ein ziemlicher Disrespect leider. Heute hatte man leider von Beginn weg zusätzlich einen Strich in der Hose, keiner wollte den Ball haben, Hektik und Ungenauigkeit haben unser Spiel geprägt. Dennoch, eins möchte ich auch sagen, die Franzosen waren einfach wirklich gut. Wie die uns mit ihren Ballstaffetten über diverse Ferserl und Wurzen teilweise schwindlig gespielt haben war schon großes Kino, das muss man auch anerkennen können. Wie das Sturmstadion heute bei einem 0:3-Rückstand im Achtelfinale der ECL „nur der SK Sturm“ und „Steiermark“ in den Liebenauer Nachthimmel gebrüllt hat, war aber noch viel größeres Kino. Scheiß drauf, nächstes Jahr greifen wir wieder an!“

plieschn: „War im Endeffekt zu befürchten. Die Klasse von denen ist zu hoch. So wird am Donnerstag eine tolle Europacupsaison enden. Gefreut hat mich zumindest der Auftritt von Camara, mit dem werden wir noch viel Freude haben. Trotz allem, wie Sturm im Moment dasteht, darüber kann man nur froh und dankbar sein. Jetzt volle Konzentration auf Meisterschaft und Cup, heuer ist noch viel drinnen!“

OoK_PS: „Wenig erwartet und trotzdem enttäuscht. Dass wir verlieren werden, hat sich seit der ersten Minute angekündigt. Sieht man dann doch eher selten, dass ein Heimspiel von Anfang an so abgeschenkt wird. Florian Klein fasst es für meine Begriffe gut zusammen: „Sturm war von Anfang an weder mental noch körperlich da.“ Das Spiel fügt sich ein in so viele ernüchternde Europacup-Auftritte gegen stärkere Gegner. Dass man gegen diese aber nicht zwangsweise so schlecht aussehen muss, zeigen wenige Spiele wie gegen Lazio und Feyenoord, aber auch Atalanta daheim. Auf der anderen Seite hat man auch gegen Rakow komplett ausgelassen. Ich hoffe, die zu erwartenden internationalen Quali-Spiele werden erfolgreich bestritten und wir spielen im Herbst wieder in einer Gruppe. Sonst ist dieser Kader nicht lange zu finanzieren. Das sagt Schicker in so gut wie jedem Interview und liegt auch auf der Hand.“

Chr1s: „Bin heute überhaupt nicht angefressen oder enttäuscht. Hätte man mutiger auftreten können? Absolut. Trotzdem war unsere größte Schwäche heute die Chancenverwertung. Dass wir da keines schießen ist bitter. Lille hätte aber natürlich ebenso mehr machen können beziehungsweise müssen. Respekt vor Lille. Das war schon brutal souverän. Und auch großen Respekt an die Kurve. Die letzten zehn Minuten herrschte eine einzigartige Stimmung im Stadion. Quasi ein Dankeschön an die Mannschaft für diese europäische Saison.“

Vuibrett: „In Summe ein Abend zum Vergessen. Partie war scheiße, arschkalt und Sarkaria verletzt.“

Stgr1909: „Eins darf man noch loswerden. Jaros für mich Sturms „Man of the match“ und das trotz drei Gegentoren. Gerade haben sie nochmal seine Highlight-Paraden gezeigt und das war echt top.“

Chr1s: „Ilzer hats meiner Meinung nach gut und realistisch eingeordnet. Man hat nicht die vollen PS auf den Platz gebracht aber gegen diese Kategorie Gegner ist es einfach verdammt schwer unser Spiel zu 100% durchziehen zu können. Deren Mittelfeld war (zumindest heute) einfach technisch zu stark und uns fehlten vielleicht die entscheidenden Prozent. Dadurch kamen wir nicht in die Pressingsituationen und die haben uns hergespielt. Sowas passiert auf diesem Niveau halt – nicht nur uns. Dass die Grundordnung zu defensiv war finde ich im Nachhinein natürlich auch. Wir können mehr aber heute habe ich recht schnell akzeptiert, dass die einfach mind. eine Klasse besser sind.“

Vöslauer: „Gegen solche Teams müssen mehrere Dinge eintreffen, zwei Dinge halte ich aber für die Grundvoraussetzung: Man muss selbst über sich hinauswachsen und am absoluten Limit agieren und gleichzeitig sollte der Gegner einen schlechten Tag erwischen. Ersteres ist nicht eingetreten, dafür waren wir zu zaghaft, vielleicht auch um ein Eutzerl zu mutlos. Zweiteres ist leider auch nicht eingetreten. Lille war zumindest über 70 Minuten hellwach und gierig. Erst zum Schluss haben sie unnötige Fehlpässe eingestreut und etwas Spannung vermissen lassen. Und dann muss man die Gegebenheiten eben auch akzeptieren. Lille ist ein absolutes Topteam aus der vermutlich fünftbesten Liga der Welt. Ein kurzer Blick auf die Historie an Besitzern des Klubs – einmal mehr sei erwähnt: Totaler Fremdbesitz, wie 99% unserer europäischer Gegner – lässt ahnen: Geld spielt hier keine Rolle mehr. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht enttäuscht, unter Umständen halte ich das 0:3 sogar für eine gute Sache: Es macht eine Überraschung gegen das heimstarke Lille immerhin etwas realistischer. Weil das Rückspiel hat für die Franzosen nur noch absoluten Freundschaftsspielcharakter. Für uns hingegen? Da gehts doch noch um etwas und ich erwarte in Frankreich alles reinzuhauen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:3-Niederlage des SK Sturm Graz gegen LOSC Lille.