Losglück für Sturm Graz im ECL-Playoff!

Der SK Sturm Graz war heute im Playoff für die acht verbliebenen Achtelfinalplätze der UEFA Europa Conference League im Lostopf. Die Grazer dürfen sich hierbei über Losglück freuen.

Der SK Sturm Graz trifft in der „Zwischenrunde“ auf Slovan Bratislava und damit auf den vermeintlich einfachsten Gegner, der für diese Runde möglich war.

Slovan ist aktuell Tabellenführer in der slowakischen Corgon Liga und führt den Bewerb mit sieben Punkten Vorsprung auf Zilina an. In der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League wurde Slovan mit zehn Punkten Zweiter hinter dem französischen Klub Lille und ließ mit Olimpija Ljubljana und KI Klaksvik zwei krasse Außenseiter hinter sich.

Die von Vladimir Weiss trainierte Mannschaft hat mit Kevin Wimmer auch einen Österreicher im Kader. Der Ex-Rapidler kam im Herbst auf 21 Pflichtspieleinsätze und gehörte damit weitgehend zum Stamm.

Weitere bekannte Spieler im Kader der Slowaken sind etwa der Sohn des Trainers, der ebenfalls Vladimir Weiss heißt, der routinierte zentrale Mittelfeldspieler Juraj Kucka, Dinamo-Zagreb-Leihgabe Marko Tolic oder der kanadische Teamtorhüter Milan Borjan. Die effizientesten Spieler der Slowaken sind Rechtsaußen Aleksandar Cavric, sowie Mittelstürmer David Strelec, der aktuell ebenfalls Stamm im slowakischen Nationalteam ist.

Das Hinspiel wird am 15. Februar 2024 in Graz ausgetragen, das Rückspiel steigt eine Woche in Bratislava.