Sturm-Fans: „Mit Anstand aus der Affäre ziehen“

Der SK Sturm trifft heute nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel auswärts auf den LOSC Lille. Was erhoffen sich die Fans von dem Rückspiel. Glaubt...

Der SK Sturm trifft heute nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel auswärts auf den LOSC Lille. Was erhoffen sich die Fans von dem Rückspiel. Glaubt der eine oder andere Optimist sogar noch an den Aufstieg der Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Wir werden uns hoffentlich mit der bestmöglichen Aufstellung und einem ernudelten 1:0-Sieg aus Europa verabschieden.“

Masudi: „Aufstieg ist immer noch möglich. Zwar vielleicht nur ein Prozent, aber ein schnelles Tor am Anfang und Momentum gehört uns.“

OidaFoda: „Der Kas ist gegessen, das geht sich einfach niemals aus.“

stormzy: „Eh, in Wirklichkeit wird’s darum gehen, eine gewisse Spannung hochzuhalten und nicht nochmal unterzugehen. Wenn uns ein schnelles Tor gelingt kann man zwar träumen, Lille hat aber genug Klasse, um uns nicht weiter rankommen zu lassen. Und wir werden auch nicht gegentorlos bleiben.“

Stgr1909: „Aufstieg quasi unmöglich, aber man kann sich immer noch ein Unentschieden, oder gar einen Sieg holen. Aber selbst das ist fast utopisch. Da müsste Lille schon mit Schongang fahren, weil sie es nicht mehr ernst nehmen.“

Jaisinho: „Mit Anstand aus der Affäre ziehen. Lille wird da auch nicht mehr wie verrückt anrennen und das Ding runterspielen. Für die gehts in der Meisterschaft auch noch um alles. Wie gesagt, keine Verletzten, rotieren wäre auch mal möglich und mit Anstand ausscheiden. Und ab Freitag voller Fokus auf Klagenfurt, Meisterschaft und Cup.“

lovehateheRo: „Voll draufgehen, und hoffen, dass die anfangs nicht mit 100% Ernsthaftigkeit dabei sind, und so irgendwie drei Punkte rausholen, was extrem wichtig für die 5-Jahreswertung wäre.“

Suni: „Wichtig wäre es keinen eierlosen Auftritt hinzulegen. Wenn man nicht mit vollen Hosen antritt, ist zumindest ein X drinnen. Im Ernst: Sie sind 45. in der Klubrangliste und wir 100. Und auch zu Recht, wie man am Donnerstag sehen konnte. Gut wäre es, wenn man aus dem letzten Spiel lernt und das Spiel als Lehrspiel hernimmt. Was kann ich verbessern um mich zu messen. Die Richtung stimmt aber von uns…“

Gazza_08: „Ich geh davon aus, dass man in Lille Kräfte schont für den Meistergruppenauftakt in Klagenfurt, um dort am Sonntag voll zu Punkten.“

SchenaPeda: „Ich denke, dass wir alle Christian Ilzer jetzt schon gut genug kennen, dass er nicht Spieler für die Meisterschaft schonen wird und ihnen sagt, dass sie Halbgas irgendwie ein halbwegs brauchbares Spiel runternudeln sollen. Ilzer wird versuchen, die Burschen so richtig aufzuzuckern und alles reinwerfen, was wir aufzubieten haben. Wir fahren dort nicht hin, damit wir Punkte für die 5-Jahres-Wertung oder den Klub-Koeffizienten holen (positive Nebeneffekte), sondern um ins Viertelfinale aufzusteigen. Egal, wie hoffnungslos es scheint, es wird sicher alles versucht werden, dass dieses Ziel irgendwie erreicht wird. „Es ist Erntezeit“, um es in Ilzers Worten auszudrücken.“

quaiz: „Zum Spiel selbst gibt’s nicht wirklich was zu sagen. Bringen wir unsere Leistung ist auch ein Remis beziehungsweise ein Sieg drinnen. Bringt man die P.S. nicht aufs Feld, wird’s ähnlich laufen wie in Graz.“

Vuibrett: „Ich wäre schon zufrieden, wenn man beherzt und mutig auftritt und einfach befreit aufspielt. Sollte jetzt sicher möglich sein.“

steinzeit: „Lille ist durch, das wissen sie und wir. Inwieweit man ein gepflegtes Freundschaftsspiel mit „Reservespielern“ und Systemänderungen bei Lille angeht, steht in den Sternen, sehe ich aber als einzige Hoffnung. Ob man nun von unserer Seite, knapp vor dem wohl wichtigeren Spiel gegen Klagenfurt „all in“ gehen sollte ist die Frage. Auch nur für einen Punkt (bringt uns der tatsächlich so viel?) müssten wir 90 Minuten Vollgas geben, das letzte Prozent Saft herausholen und nach dem Spiel ein Sauerstoffzelt benötigen. Abgeschlachtet werden wir nicht, da mach‘ ich mir keine Sorgen, aber über den Grenzbereich zu gehen, dies ergibt für die weitere Saison wenig Sinn. Lässige Verabschiedung von Europa, und dann war es das (für dieses Jahr!)!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Sturm-Rückspiel gegen den LOSC Lille.