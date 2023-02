Die deutsche Bundesliga ist so spannend wie nie zuvor!

Am kommenden Sonntag steigt in der Allianz Arena zu München das große Topspiel der deutschen Bundesliga. Und dieses wird nicht etwa zwischen den Bayern...

Am kommenden Sonntag steigt in der Allianz Arena zu München das große Topspiel der deutschen Bundesliga. Und dieses wird nicht etwa zwischen den Bayern und Dortmund oder Leipzig ausgetragen, sondern zwischen dem Serienmeister und der großen Überraschungsmannschaft Union Berlin.

So spannend wie dieses Jahr ging es in Deutschland schon seit langer Zeit nicht mehr zu. Wirft man nach 21 gespielten Runden einen Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass sich gleich sechs Mannschaften im unmittelbaren Titelkampf befinden und an der Spitze nur durch fünf Punkte getrennt sind. Die Top-3, bestehend aus Bayern München, Borussia Dortmund und Union Berlin, sind derzeit sogar punktegleich. Wer also derzeit auf die deutsche Bundesliga wetten will, der braucht schon ein ganz feines Näschen!

Ein Top-Spiel, das normalerweise keines ist…

Der heute beginnende 22. Spieltag bringt gleich zwei Spitzenspiele mit sich. Bereits am Samstag empfängt RB Leipzig Eintracht Frankfurt zum Duell der beiden Champions-League-Fighter. Noch mehr Augen sind aber auf das Spiel zwischen dem Ersten und dem Dritten, Bayern gegen Union Berlin, am kommenden Sonntag gerichtet. Im ersten Saisonduell am 5. Spieltag konnte Union den Bayern ein 1:1 abknöpfen und insgesamt standen die Berliner sieben Spieltage lang an der Tabellenspitze.

Das Spiel ist auch deshalb interessant und gilt als offen, weil die Bayern in der laufenden Saison – zumindest auf nationaler Ebene – unübliche Schwächephasen und Ausrutscher zulassen. Erst am vergangenen Wochenende verloren die Münchner gegen den Angstgegner aus Mönchengladbach mit 2:3. Ende Jänner spielte man dreimal hintereinander nur 1:1 gegen RB Leipzig, den 1.FC Köln und Eintracht Frankfurt. Dem gegenüber ließen die Bayern in der UEFA Champions League keinen einzigen Punkt liegen…

Ein Hauch von Leicester: In Berlin ist das Team der Star

Aber auch Union Berlin musste zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Zu Hause gegen den abgeschlagenen Letzten Schalke 04 kam man über ein 0:0 nicht hinaus. Bitter, zumal man im Spiel gegen die „Knappen“ ganz klar drei Punkte einplante und damit vor dem Schlager gegen die Bayern auch die Tabellenführung übernommen hätte. Allerdings ist es auch gut denkbar, dass Union der hohen Intensität Tribut zollen musste, zumal man nur drei Tage vor dem Heimspiel gegen Schalke in der UEFA Europa League zu Gast bei Ajax Amsterdam war und dort ein respektables 0:0 mitnahm.

In der Mannschaft von Union Berlin fehlen die ganz großen Namen nicht nur derzeit und es sind eher Spieler wie Sheraldo Becker, Janik Haberer oder auch Kapitän und Ex-Rapidler Christopher Trimmel, die diese Mannschaft derzeit so stark machen. Ein Hauch von Leicester liegt in der Luft und genauso wie der englische Überraschungsmeister von 2016 hat auch Union Berlin heuer den großen Vorteil, aus dem Vollen schöpfen zu können. Gegen die Bayern sind keinerlei Ausfälle zu erwarten und so kann der Schweizer Trainerfuchs Urs Fischer die Münchener mit verschiedenen Kniffen überraschen.

Verletzungsgeplagte Bayern spüren auch Dortmund im Nacken

Anders Julian Nagelsmann: Der Bayern-Coach hat bereits über die gesamte Saison mit Verletzungssorgen in seiner Mannschaft zu kämpfen. Manuel Neuer und Lucas Hernández fallen definitiv für den Rest der Saison aus, auch Sadio Mané und Noussair Mazraoui fehlen weiterhin. Dayot Upamecano ist nach seiner roten Karte aus dem Gladbach-Spiel gesperrt. Beim vorangegangenen 1:0-Sieg in Paris musste auch Kingsley Coman verletzungsbedingt runter und stand beim Gladbach-Spiel nicht mal im Matchkader.

Angesichts der engen Lage in der deutschen Bundesliga dürfen sich die Bayern aber vor allem in den Heimspielen keine Ausrutscher erlauben. Auch Borussia Dortmund scharrt bereits in den Startlöchern, um die Bayern in der Tabelle abzufangen. Das Auswärtsspiel in Hoffenheim scheint hierfür eine gute Gelegenheit zu bieten, zumal die TSG die letzten vier Spiele in Serie verlor und bereits seit dem 14. Oktober auf einen vollen Erfolg in der Bundesliga wartet. Aus den letzten zwölf Pflichtspielen holten die Hoffenheimer nur zwei (!) Punkte und so wirkt es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass diese Unserie ausgerechnet gegen die formstarken Dortmunder, die ihre letzten acht Pflichtspiele allesamt gewannen, reißt.

Spannende Runde auch für die stillen Verfolger

Aber auch am Samstagabend hat die deutsche Bundesliga einen spannenden Leckerbissen zu bieten, wenn RB Leipzig Eintracht Frankfurt empfängt. Die Leipziger haben als Fünfter derzeit vier Punkte Rückstand auf das Spitzentrio und die Eintracht liegt nur einen Punkt dahinter als Sechster. Sollte es in diesem Spiel einen Verlierer geben, wird dieser sich wohl realistischerweise aus dem Titelkampf verabschieden, zumal der Rückstand auf die Spitze dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens sieben Punkte betragen würde.

Am Sonntag wird der Rundenausklang außerdem von Freiburgs Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Die Freiburger sind neben Union Berlin die zweite große Überraschung in der laufenden Bundesligasaison und blieben bisher ausgesprochen hartnäckig. Der Rückstand der heimstarken Freiburger auf die Spitze beträgt nur drei Punkte, womit man im Rennen um die Champions-League-Plätze absolut auf Kurs ist. Aber da mit der Streich-Elf niemand rechnet, was den ganz großen Wurf betrifft, können die Breisgauer ohne Stress und Druck weiter nach Punkten hamstern.

Expected Points Tabelle nach dem 21. Spieltag

xP Rang Team Expected Points Tatsächliche Punkte 1 FC Bayern München 44,7 43 (1.) 2 RB Leipzig 38,8 39 (5.) 3 Borussia Dortmund 33,9 43 (2.) 4 Bayer 04 Leverkusen 31,5 27 (10.) 5 FSV Mainz 05 30,8 29 (9.) 6 SC Freiburg 30,6 40 (4.) 7 Eintracht Frankfurt 30,5 38 (6.) 8 Union Berlin 30,3 43 (3.)

Die Bayern sind nach Expected Points, also der erwarteten Punkte nach dem xG-Modell, deutlich vorne und hätten knapp sechs Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Es ist sichtbar, dass speziell Dortmund, Freiburg, Frankfurt und am allermeisten Union Berlin deutlich über Erwartung liegen. Unter der Expected Points Erwartung liegen hingegen speziell Leverkusen und Mainz, denen noch ein Sprung nach oben zuzutrauen ist, wenn den beiden Teams der Knopf aufgeht.

Abstiegskampf: Schlusslicht Schalke darf man noch nicht abschreiben

Die Momentaufnahme der deutschen Bundesliga könnte also spannender nicht sein und während alle Augen auf den Titelkampf gerichtet sind, vergisst man gerne, dass es auch am unteren Ende der Tabelle noch richtig spannend werden kann. Stockletzter ist aktuell der FC Schalke 04, der sich allerdings zuletzt mit vier aufeinanderfolgenden, torlosen Remis in den schweren Spielen gegen Union Berlin (a), Wolfsburg (h), Borussia Mönchengladbach (a) und den 1. FC Köln (h) ein wenig stabilisierte. Immerhin ist es keine Selbstverständlichkeit, dass der Tabellenletzte vier Spiele hintereinander ohne Gegentor bleibt…

Abschreiben darf man die Königsblauen demnach wohl noch nicht. Und einige wichtige Schlüsselspiele stehen in den nächsten Wochen an. Zu Hause gegen Stuttgart und auswärts gegen Bochum wird man daran interessiert sein, Boden gut zu machen, bevor es ins Revierderby gegen Borussia Dortmund geht.

Expected Points im Abstiegskampf

xP Rang Team Expected Points Tatsächliche Punkte 13 VfL Wolfsburg 26,3 30 (7.) 14 Hertha BSC 26,0 17 (17.) 15 FC Schalke 04 24,0 13 (18.) 16 SV Werder Bremen 24,0 27 (11.) 17 FC Augsburg 20,5 24 (13.) 18 VfL Bochum 17,4 19 (16.)

Ginge es nach der Expected Points Metrik, so stünden Hertha BSC und der FC Schalke 04 auf keinem Abstiegsplatz. Die deutlich wenigsten Expected Points der Liga hat aktuell der VfL Bochum, der also in der Realität knapp über Erwartung lief. Aber auch Werder Bremen und Augsburg präsentierten sich sehr effizient, weshalb man dem schlechten Tabellenplatz in der xP-Tabelle erfolgreich entgeht.

Hertha will Punkte auf ein Trio gutmachen

Auf dem vorletzten Platz rangiert derzeit Hertha BSC mit 17 Punkten und damit derzeit vier Punkten Vorsprung auf Schalke. Die Herthaner verloren von ihren letzten sechs Spielen fünf und stellen derzeit den drittschwächsten Angriff der Liga. Schon mit dem nächsten Spieltag, das das Heimspiel gegen Augsburg mit sich bringt, könnten die Hauptstädter allerdings die Abstiegszone verlassen.

Vor der Hertha sitzen derzeit drei Klubs punktegleich mit 19 Zählern in der gefährlichen Zone der Tabelle fest: Bochum, die bereits erwähnten formschwachen Hoffenheimer und der VfB Stuttgart. Alle drei Teams sind nach jetzigem Stand klar abstiegsgefährdet und in den letzten Wochen zeigte auch keine der Mannschaften einen klaren Aufwärtstrend. Ein kleiner Befreiungsschlag gelang nur dem VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Heimsieg über den 1. FC Köln.

Ob die darüberstehenden Augsburger, die aktuell bei 24 Punkten halten, noch in den Abstiegskampf geraten, wird wohl auch mit dem Ergebnis des direkten Duells mit der Hertha am kommenden Samstag zusammenhängen. Unten wie oben könnte es in der Bundesliga dieses Jahr bis zum allerletzten Spieltag spannend bleiben!