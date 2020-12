EL-Vorschau: Bundesliga trifft auf Premier League

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf interessante Begegnungen, auf die wir uns besonders freuen. Heute treffen der SK Rapid und der...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf interessante Begegnungen, auf die wir uns besonders freuen. Heute treffen der SK Rapid und der LASK auf Mannschaften aus der Premier League. Worauf müssen sich die österreichischen Vertreter einstellen?

Arsenal – SK Rapid Wien

Nach dem unglücklichen Wiener Derby, bei dem der SK Rapid 35 Torschüsse abfeuerte, einen extrem hohen Expected-Goal-Wert aufwies und es am Ende nur für ein 1:1-Unentschieden reichen sollte, wartet das Europa League Spiel gegen Arsenal auf die Hütteldorfer. Europa League auswärts gegen Arsenal wäre in einer gewöhnlichen Saison ein riesiges Highlight für die Fans der Grün-Weißen. Doch heuer ist nichts gewöhnlich. Auswärtsfahrten sind dank Corona nicht möglich und selbst in sportlicher Hinsicht hat diese Partie keine allzu große Bedeutung, da im Normalfall ohnehin ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Molde notwendig sein wird. Dennoch sollte man schauen, dass sich die Tordifferenz nicht allzu stark verschlechtert, da sonst ein 1:0-Heimsieg im letzten Gruppenspiel eventuell nicht ausreichen könnte.

Arsenal ist selbst mit einer besseren B-Mannschaft in der EL-Gruppenphase noch ohne Punkteverlust, dafür sieht es in der Premier League alles andere als rosig aus. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen die Wolves liegen die Gunners nur noch am 14. Tabellenplatz. Aus den letzten sechs Liga-Spielen konnte die Mannschaft von Coach Mikel Arteta nur vier Punkte erringen. Dazu kommt, dass am Wochenende das Londoner Derby gegen Tabellenführer Tottenham ansteht. Die Bedeutung des Europa-League-Spiels gegen den SK Rapid wird demnach eher gering sein, allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass viele Spieler aus der zweiten Reihe sich beweisen werden wollen.

David Luiz, der in der ersten Begegnung gegen den SK Rapid einige Unsicherheiten an den Tag legte, wird eventuell passen müssen, da er sich im Spiel gegen die Wolves bei einem schlimmen Zusammenstoß mit Jimenez am Kopf verletzte. Sein Partner in der Innenverteidigung Gabriel fehlt sicher aus, ebenso Mittelfeldstratege Partey.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Arsenal und Rapid findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

LASK – Tottenham Hotspur FC

Der LASK steht nach zwei Siegen und zwei Niederlagen nach vier Spieltagen am dritten Platz in der Europa-League-Gruppe J und trifft nun auf den Tabellenführer der Premier League. Die Spurs liegen punktegleich mit Royal Antwerpen drei Punkte vor dem LASK, der heute auch auf Schützenhilfe von Ludogorets hoffen muss. Die punktelosen Bulgaren treten auswärts in Antwerpen an und würden dem LASK mit einem Auswärtssieg einen großen Gefallen erweisen.

Die Oberösterreicher müssen auf einige ganz wichtige Spieler verzichten. Abwehrchef Gernot Trauner fehlt aufgrund einer Rotsperre und wird seinem Team genauso wenig helfen können wie Innenverteidiger-Kollege Petar Filipovic. In der Offensive fallen mit Raguz und Balic zwei gefährliche Spieler aus, immerhin gab es bei Andreas Gruber eine Entwarnung.

Die Spurs denken jedoch auch in erster Linie an die Premier League und werden wie im Hinspiel nicht in Bestbesetzung auflaufen. Neben Kane werden voraussichtlich Vinicius, Reguilion, Alderweireld und Lamela nicht mit von der Partie sein. Bis auf die überraschende Niederlage gegen Royal Antwerpen präsentierte sich die Mannschaft von Jose Mourinho in absoluter Top-Verfassung und ist seit dem 17. September in ungeschlagen. Erst vor rund zwei Wochen feierte der Tabellenführer einen 2:0-Sieg gegen Manchester City, was durchaus als starke Ansage im Titelrennen bewertet werden darf.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen LASK und den Spurs findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.