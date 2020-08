EL-Vorschau: Das Duell zwischen Koller und Hütter

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch nach der Corona-Krise die spannendsten Begegnungen vorstellen. Heute blicken wir auf zwei Europa-League-Partien für euch! Sevilla –...

Sevilla – AS Roma

Donnerstag, 06.08. 2020, 18:55 Uhr

Europa-League-Achtelfinale

Es ist das erste Mal, dass Sevilla und die AS Roma im Europacup aufeinandertreffen. Die Spanier machten mit italienischen Klubs allerdings gute Erfahrungen, denn in der vergangenen Saison gewannen sie im Sechzehntelfinale der Europa League beide Partien gegen Lazio und stiegen mit einem Gesamtscore von 3:0 ins Achtelfinale auf. Gleichzeitig tat sich die Roma gegen spanische Klubs immer schwer und konnte nur eins der letzten sieben Spiele gegen einen Primera-Division-Verein gewinnen, wobei die Roma fünf Mal nicht einmal zu einem Torerfolg kam. Sevilla war in den letzten Jahren im Europacup sehr erfolgreich und gewann zwischen 2006 und 2016 gleich fünf Mal die Europa League! Das letzte Mal, dass die Roma in einem Viertelfinale der Europa League bzw. der UEFA-Cups stand ist schon eine Weile her – in der Saison 1998/99 erreichten die Italiener zum letzten Mal das Viertelfinale und schieden nach zwei Niederlagen gegen Atletico Madrid aus dem Bewerb aus.

Dennoch gehen die Römer keinesfalls als Außenseiter in diese Partie hinein, denn Paulo Fonsecas Mannschaft zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung. In den letzten acht Pflichtspielen gab man nur ein Unentschieden ab und gewann zuletzt sogar das letzte Meisterschaftsspiel der Saison gegen Juventus, das aber einige Spieler schonte. Lorenzo Pellegrini und Antonio Mirante fallen bei den Gästen verletzt aus, Jordan Veretout ist aufgrund einer Sperre ebenfalls nicht dabei. Auf der Gegenseite wird Tomas Vaclik die Partie verpassen. Ever Banega, der in den letzten Wochen richtig stark agierte, wird seiner ehemaligen Mannschaft ebenfalls nicht helfen können, da er inzwischen die saudi-arabische Liga wechselte. Nemanja Gudelj dürfte aufgrund eines positiven Corona-Tests ebenfalls fehlen.

FC Basel – Eintracht Frankfurt

Donnerstag, 06.08. 2020, 21:00 Uhr

Europa-League-Achtelfinale

Die Eintracht steht nach der 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel mit dem Rücken zur Wand und wird sich nicht mehr viele Chancen für einen Aufstieg ins Viertelfinale ausrechnen können. Beim Duell zwischen Basel-Trainer Marcel Koller und Frankfurt-Coach Adi Hütter spielt es Hütter ein wenig in die Karten, dass der FC Basel auch weit weg ist von der früheren Form. Der Tabellendritte der Schweizer Liga konnte keines seiner letzte drei Pflichtspiele gewinnen, wobei die letzten beiden Partien mit einem torlosen Unentschieden endeten. Allerdings schonte Koller zuletzt im Hinblick auf das Europa-League-Spiel mit Valentin Stocker, Taulant Xhaka, Silvan Widmer und Samuele Campo einige Stammspieler.

Das letzte Mal, dass ein Team einen 0:3-Rückstand in der Europa League aus dem Hinspiel aufholen konnte war in der Saison 2013/14, als der FC Valencia ausgerechnet gegen den FC Basel die Partie drehte und nach Verlängerung die Partie sogar noch mit 5:0 gewann. Davor schalteten die Schweizer damals übrigens RB Salzburg im Achtelfinale aus. Man darf sich jedenfalls auf ein trefferreiches Spiel freuen, denn in den letzten sieben Europa-League-Partien der Frankfurter fielen immer mindestens drei Tore. Basel muss heute Abend keine verletzten oder gesperrten Spieler beklagen, bei der Eintrach fehlt der gesperrte Djibril Sow.

