EL-Vorschau: Hat Leverkusens Serie auch in Rom Bestand?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern. Heute blicken wir auf das Europa-League-Spiel zwischen der AS Roma und Bayer Leverkusen und dürfen gespannt sein, ob die Mannschaft von Xabi Alonso weiterhin ungeschlagen durch die Saison spaziert.

AS Roma – Bayer Leverkusen

Donnertag, 02.05. 2024, 21:00 Uhr

Ein Filmbuchautor, der ein Drehbuch veröffentlich in dem einer Mannschaft so oft eine Aufholjagd wie Bayer Leverkusen in dieser Saison gelingt, wird von seinen Kollegen wohl kaum ernstgenommen werden. Erst am Wochenende tat es die Mannschaft von Xabi Alonso erneut und wehrte im Spiel gegen den VfB Stuttgart mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2-Unentschieden in der sechsten Minute der Nachspielzeit die erste Saisonniederlage ab! In der Runde davor gelang gegen den BVB in der siebten Minute der Nachspielzeit der Treffer zum 1:1-Unentschieden. Es scheint als ob die Mannschaft von Xabi Alonso in dieser Saison einfach nicht verlieren kann.

Der frischgebackene deutsche Meister ist nach dem 2:2-Unentschieden gegen die Stuttgarter nun seit unglaublichen 46 Spielen ohne Niederlage. Juventus bleib zwischen Mai 2011 und Mai 2012 rund ein Jahr ohne Niederlage und kam in diesem Zeitpunkt auf stolze 43 Partien. Dieser Rekord wurde beim 1:1-Unentschieden der Leverkusener gegen West Ham United gebrochen und wenn es nach Xabi Alonso geht, dann darf diese unglaubliche Serie noch ein wenig ausgebaut werden. In Interviews konnte man zwischen den Zeilen lesen, dass der spanische Coach liebend gerne neben der Meisterschaft auch den heimischen Cup und die Europa League gewinnen will – am besten ungeschlagen.

Die AS Roma liegt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und kann nicht behaupten, lange ungeschlagen zu sein. Vorletzte Runde verlor man gegen den FC Bologna mit 1:3, was einen großen Rückschlag im Rennen um den vierten Tabellenplatz gegen einen direkten Konkurrenten bedeutete. Am Wochenende erkämpfte man sich beim Auswärtsspiel gegen den SSC Neapel ein 2:2-Unentschieden. Im Viertelfinale der Europa League feierten die Römer zwei Siege gegen den Serie-A-Konkurrenten AC Milan und stiegen nach einem 0:1-Auswärtssieg und einen 2:1-Heimsieg ins Halbfinale auf. Im Achtelfinale sorgte man mit einem 4:0-Heimsieg gegen Brighton für ein Ausrufezeichen und konnte sich im Auswärtsspiel eine 0:1-Niederlage leisten. Bayer Leverkusen setzte sich im Viertelfinale mit einem Gesamtscore von 3:1 durch, nachdem man sich im Achtelfinale gegen Qarabag überraschend schwertat.

Bei den Hausherren fehlt Zeki Çelik aufgrund einer roten Karte aus. Romelu Lukaku und Chris Smalling sind zudem verletzt. Der deutsche Bundesligist muss auf Borja Iglesias verzichten. Innenverteidiger Jonathan Tah ist angeschlagen, sollte es aber in die Startelf schaffen. Stümer Adam Hlozek ist ebenfalls fraglich.

