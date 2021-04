EL-Vorschau: Roma trifft auf formstarke Ajax-Mannschaft

Wie vor jedem Spieltag verfassen wir für euch eine Vorschau auf spannende Europacup-Partien. Diesmal blicken wir nach Amsterdam und Granada, wo zwei interessante Europa-League-Viertelfinalhinspiele...

Ajax Amsterdam – AS Roma

Donnerstag, 08.04.2021. 21:00 Uhr

Ajax Amsterdam kann mit breiter Brust ins Viertelfinalspiel gegen die AS Roma gehen, denn die Niederländer verloren seit dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta am 9. Dezember 2020 keine einzige Partie mehr. In den letzten 19 Spielen gab es 18 Siege und ein 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen die PSV Eindhoven. Von der starken Form der Niederländer konnte sich zuletzt auch Young Boys Bern überzeugen, die beide Achtelfinalpartien mit 0:2 verloren. Tormann André Onana ist gegen den Serie-A-Klub gesperrt und Daley Blind und Sebastien Haller werden ebenfalls nicht auflaufen können. Am Wochenende bekam der junge Schlussmann Kjell Scherpen eine Chance, wobei wir gegen die Römer den routinierten Maarten Stekelenburg im Tor erwarten.

Während Ajax mittlerweile überlegen auf Platz 1 der heimischen Tabelle liegt, muss die Roma um Europacup-Plätze in der Serie A kämpfen. Die Formkurve zeigt aktuell nicht nach oben, denn aus den letzten drei Serie-A-Partien holte man nur einen einzigen Punkt. Momentan sind mit Henrikh Mkhitaryan und Chris Smalling allerdings auch wichtige Spieler verletzt. Die beiden werden ebenso fehlen wie Nicolò Zaniolo und Marash Kumbulla. Rick Karsdorp wird aufgrund einer Sperre ebenfalls nur die Rolle des Zuschauers bleiben. Beim jüngsten 2:2-Unentschieden gegen Sassuolo setzte Coach Fonseca überraschender Weise auf ein 4-4-2-System, gegen Ajax erwarten wir jedoch wieder eine Dreierkette in der Abwehr.

Granada – Manchester United

Donnerstag, 08.04.2021. 21:00 Uhr

Der Tabellenneunte der spanischen Liga empfängt die Red Devils. Beide Mannschaften können in personeller Hinsicht nicht aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren könnten mit Neyder Loza, Luis Suárez (Anm.: nicht zu verwechseln mit Atleticos Luis Suarez), Luis Milla, Quini, Dimitri Foulquier, Carlos Neva und Alberto Soro gleich sieben Spieler ausfallen. Sollte Foulquier passen müssen, wird Jesus Vallejo die Rolle des Rechtsverteidigers einnehmen. Als Sturmspitze wird übrigens der 35-Jährige Roberto Soldado auflaufen, der in dieser Saison bislang sechs Meisterschaftstore beisteuerte. Während die Form in der Meisterschaft zuletzt eher bescheiden war, schaffte man in der Europa League immerhin gegen Napoli und Molde jeweils knapp den Aufstieg. Ein Weiterkommen gegen Manchester United wäre dann aber doch eine große Überraschung.

Anthony Martial kam mit einer Knieverletzung aus der Länderspielpause zurück und wird United für diese Partie nicht zur Verfügung stehen. Eric Bailly erkrankte am Coronavirus, während Marcus Rashford, Juan Mata und Alex Telles zuletzt noch nicht vollkommen fit waren. Im Tor ist David de Gea nicht mehr unumstritten und muss sich aktuell mit Dean Henderson um einen Platz in der Stammelf duellieren. United weist in der Europa League eine starke Bilanz auf und ist in 25 der letzten 27 EL-Partien ungeschlagen. Der Tabellenzweite gewann am Wochenende nach einem frühen Rückstand gegen Brighton die Partie mit 2:1 und stellte dabei einmal mehr unter Beweis, dass die Mentalität in der Mannschaft passt. United holte in der Liga nämlich bereits 25 Punkte nach einen Rückstand.

